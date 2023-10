OTTAWA, ON, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le renouvellement des nominations de Kimberley Baird, Jane Bird, Michèle Colpron, Bruno Guilmette et Patricia Youzwa au conseil d'administration de la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC).

L'infrastructure joue un rôle essentiel dans le développement de notre pays et de notre économie, et la BIC est une pierre angulaire du plan à long terme du gouvernement du Canada en vue de construire des infrastructures publiques transformationnelles, de créer de bons emplois, de faire croître notre économie et d'en arriver à la carboneutralité. Les membres du conseil d'administration dont la nomination a été renouvelée continueront de travailler avec les autres membres à la réalisation des objectifs de la BIC. Ils apportent un ensemble diversifié de compétences au sein du conseil d'administration de la BIC, ce qui garantira que notre organisation est en bonne position pour continuer de s'acquitter de son mandat et tirer parti du secteur privé afin d'obtenir des résultats dans le secteur public et dans l'intérêt des contribuables.

Kimberley Baird

Mme Baird est chancelière de l'Université polytechnique Kwantlen et propriétaire de la firme Kim Baird Strategic Consulting. Dirigeante accomplie, elle fournit des conseils aux collectivités, aux gouvernements, aux entreprises et à d'autres organisations autochtones sur des questions liées aux Autochtones.

Jane Bird

Mme Bird est conseillère principale en affaires chez Bennett Jones LLP, où elle fournit des conseils aux clients des secteurs privé et public sur l'élaboration et l'exécution de projets d'infrastructure. Elle possède plus de 20 ans d'expérience dans la direction de projets d'envergure dans les secteurs du transport, de l'électricité, du bâtiment et des eaux usées.

Michèle Colpron

Mme Colpron agit actuellement à titre d'administratrice de sociétés pour Québecor. Professionnelle chevronnée, elle compte plus de 30 années d'expérience dans des postes de direction dans le secteur des services financiers au Canada, au Royaume-Uni, à Hong Kong et en Suisse.

Bruno Guilmette

M. Guilmette agit à titre de premier vice-président et chef de la direction financière chez Boralex depuis janvier 2019. Reconnu pour ses compétences en leadership et sa connaissance approfondie des marchés financiers, il possède une vaste expérience en gestion financière ainsi qu'en acquisition et financement de projets d'infrastructure partout dans le monde.

Patricia Youzwa

Mme Youzwa est une cadre supérieure qui a dirigé d'importantes initiatives en matière de planification du réseau énergétique et de renouvellement de l'infrastructure. Administratrice de sociétés ayant une riche expérience au sein de sociétés d'État commerciales et de sociétés sans but lucratif, elle possède aussi une vaste expérience des conseils d'administration au sein d'organismes consultatifs nationaux et d'associations industrielles. Mme Youzwa possède une compréhension approfondie des questions de politique publique, de réglementation et de fiscalité à l'échelle provinciale et nationale.

Citations

« Grâce au renouvellement de la nomination de ces cinq membres du conseil d'administration, la Banque de l'infrastructure du Canada sera en bonne position pour continuer de créer des emplois et de favoriser la croissance économique. Leurs compétences diversifiées seront un atout pour continuer d'établir des partenariats avec les provinces, les territoires, les municipalités, les partenaires autochtones et le secteur privé afin de réaliser davantage de projets d'infrastructure importants partout au Canada. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

La BIC est une société d'État fédérale créée pour s'assurer que les Canadiens profitent d'infrastructures modernes et durables. En tirant parti du capital et de l'expertise du secteur privé, la BIC aide les fonds publics à aller plus loin en investissant dans des projets d'infrastructure qui génèrent des revenus et qui sont dans l'intérêt public. À titre de centre d'expertise, la BIC fournit également des conseils fondés sur des données probantes à tous les ordres de gouvernement dans le cadre de ses fonctions de soutien au moyen de conseils, de recherches et de données.

est une société d'État fédérale créée pour s'assurer que les Canadiens profitent d'infrastructures modernes et durables. En tirant parti du capital et de l'expertise du secteur privé, la aide les fonds publics à aller plus loin en investissant dans des projets d'infrastructure qui génèrent des revenus et qui sont dans l'intérêt public. À titre de centre d'expertise, la fournit également des conseils fondés sur des données probantes à tous les ordres de gouvernement dans le cadre de ses fonctions de soutien au moyen de conseils, de recherches et de données. En collaboration avec tous les ordres de gouvernement et les partenaires autochtones et les investisseurs privés, la BIC fait progresser, partout au pays, des projets d'infrastructure qui produisent des résultats dans l'intérêt de la population canadienne, notamment en contribuant à la croissance économique durable et à long terme du Canada , en soutenant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et en renforçant la connectivité.

fait progresser, partout au pays, des projets d'infrastructure qui produisent des résultats dans l'intérêt de la population canadienne, notamment en contribuant à la croissance économique durable et à long terme du , en soutenant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et en renforçant la connectivité. À ce jour, la BIC s'est engagée à verser 10 milliards de dollars de son capital à 48 projets, et a attiré 8,8 milliards de dollars en investissements privés et institutionnels pour soutenir des projets de transformation dans ses cinq secteurs prioritaires : le transport en commun, les énergies propres, les infrastructures vertes, la bande large, et le commerce et les transports. Dans le cadre de son Initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones, la Banque appuie également les investissements dans des projets d'infrastructure en partenariat avec les collectivités autochtones et au profit de celles-ci dans l'ensemble de ses secteurs prioritaires.

s'est engagée à verser 10 milliards de dollars de son capital à 48 projets, et a attiré 8,8 milliards de dollars en investissements privés et institutionnels pour soutenir des projets de transformation dans ses cinq secteurs prioritaires : le transport en commun, les énergies propres, les infrastructures vertes, la bande large, et le commerce et les transports. Dans le cadre de son Initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones, la Banque appuie également les investissements dans des projets d'infrastructure en partenariat avec les collectivités autochtones et au profit de celles-ci dans l'ensemble de ses secteurs prioritaires. En tant que société d'État, la BIC est régie par un conseil d'administration indépendant et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

est régie par un conseil d'administration indépendant et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. Les membres du conseil d'administration de la BIC sont Tamara Vrooman (présidente), Kimberley Baird, Michael Bernstein, Jane Bird, Dave Bronconnier, Michèle Colpron, Bruno Guilmette, Andrée-Lise Méthot, Poonam Puri, Stephen Smith et Patricia Youzwa.

Produits connexes

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Pour obtenir de plus amples renseignements (médias seulement), communiquez avec : Kevin Collins, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected] ; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]