OTTAWA, ON, le 1er juin 2022 /CNW/ - Les travaux importants menés par les organismes de science et de recherche au pays sont essentiels pour que les Canadiens puissent bénéficier d'une vie plus saine et plus sûre. Ils contribuent aussi à soutenir l'économie de notre pays en créant des emplois de qualité bien rémunérés. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada s'est engagé à veiller à ce que ces organismes reçoivent le soutien nécessaire pour mener à bonne fin leurs travaux.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, ont annoncé le nom des 35 organismes invités à soumettre une demande détaillée dans le cadre de la phase deux du Fonds stratégique des sciences (FSS).

En instaurant le FSS, en août 2021, le gouvernement du Canada s'est donné une nouvelle approche pour mieux soutenir les organismes tiers de science et de recherche. En s'appuyant sur un cadre fondé sur des principes et sur les recommandations d'un comité d'experts indépendants, le FSS met de l'avant une approche concurrentielle fondée sur le mérite pour l'allocation des fonds fédéraux aux organismes, et améliore l'efficacité et la transparence des investissements en science et en recherche.

Le FSS permet au Canada d'accroître la qualité de ses travaux de recherche de pointe, ainsi que leur compétitivité à l'échelle internationale. Il permet aussi d'attirer et de retenir au pays des personnes de talent et de renommée mondiale en matière de recherche et d'innovation, tout en contribuant à leur perfectionnement professionnel. Puis, il contribue à accélérer la communication des résultats de recherche et à renforcer la prise de décisions fondées sur des données probantes.

La liste complète des demandeurs invités dans le cadre de la phase deux se trouve sur la page Web du Fonds stratégique des sciences.

« La science et la recherche de pointe sont essentielles à la croissance économique de notre pays et nous aident à bâtir un avenir plus sain et sécuritaire. Grâce au soutien du gouvernement, les organismes canadiens de science et de recherche ont maintenant un meilleur accès au financement qui leur permettra de mener à bien leurs travaux de recherche de calibre mondial. Cela va aussi aider la prochaine génération de scientifiques et de chercheurs à perfectionner leurs compétences, et, ultimement, cela va aider à améliorer l'excellence du Canada en matière de sciences, de technologies et d'innovation. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les connaissances et les données scientifiques probantes sont une charnière centrale de notre approche pour protéger la santé des Canadiens. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada travaille à établir une communauté scientifique robuste et qu'il soutient les organismes tiers de science et de recherche, car ce sont eux qui vont contribuer à créer le savoir nécessaire au développement de solutions de santé proprement canadiennes et à bâtir un avenir plus résilient. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos

Le Fonds stratégique des sciences (FSS) permettra au gouvernement du Canada d'appuyer la recherche et les activités connexes dans des domaines spécialisés dans les cas où des organismes n'ont pas accès à d'autres programmes de financement fédéraux.

d'appuyer la recherche et les activités connexes dans des domaines spécialisés dans les cas où des organismes n'ont pas accès à d'autres programmes de financement fédéraux. Le FSS est une nouvelle approche transparente et concurrentielle en matière de financement qui inclut un mécanisme d'évaluation par les pairs et qui permet au gouvernement du Canada de soutenir les organismes tiers.

de soutenir les organismes tiers. Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi plus de 14 milliards de dollars dans les sciences et la recherche et dans des initiative connexes.

