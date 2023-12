OTTAWA, ON, le 22 déc. 2023 /CNW/ - Les Canadiens peuvent économiser des milliers de dollars par année sur leurs factures d'énergie en remplaçant leur coûteuse chaudière à mazout par une thermopompe efficace. Comme le mazout domestique est l'option de chauffage dont le coût est le plus élevé et le plus volatil, et que son coût continue d'augmenter, surtout à cause des événements géopolitiques, le passage à une thermopompe protège également les ménages contre les hausses soudaines du prix des combustibles fossiles sur lesquelles le Canada n'a aucun contrôle, ce qui entraîne encore plus d'économies. Que l'on pense à la réduction des factures d'énergie ou de la pollution nocive, les avantages des thermopompes sont évidents, et le gouvernement du Canada s'assure que les Canadiens puissent en profiter grâce au Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe (PCAMT).



Afin de rendre le passage à la thermopompe encore plus abordable pour un plus grand nombre de Canadiens, le gouvernement du Canada a annoncé qu'une version renforcée de ce programme serait lancée aujourd'hui à Terre-Neuve-et-Labrador. Les ménages ayant un revenu faible à médian de cette province peuvent maintenant soumettre une demande sur cette page pour recevoir des fonds allant jusqu'à 22 000 $ couvrant entièrement le coût moyen du passage à la thermopompe, y compris jusqu'à 15 000 $ du PCAMT du gouvernement du Canada et un montant supplémentaire pouvant aller jusqu'à 7 000 $ du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et d'autres fonds fédéraux.

En plus des subventions bonifiées, les ménages qui verront leur demande acceptée recevront également un montant forfaitaire de 250 $ du gouvernement fédéral. Celui-ci enverra sous peu des chèques de 250 $ aux milliers de ménages de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard qui se sont inscrits pour recevoir une thermopompe avec l'aide du programme original depuis le lancement de celui-ci au printemps 2023.

Les subventions bonifiées de ce programme, pouvant atteindre 15 000 $, sont offertes aux ménages habitant dans des provinces ou des territoires dont le gouvernement fournit ou prévoit de fournir des fonds pour aider davantage les ménages à faible revenu qui se chauffent au mazout à passer à la thermopompe, et avec lequel le gouvernement fédéral a conclu une entente de prestation conjointe qui comprend des contributions provinciales et territoriales. Le gouvernement fédéral a déjà conclu des ententes de prestation conjointe avec Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. Plus de précisions seront fournies dans les prochaines semaines au sujet de l'amélioration du PCAMT offert avec les gouvernements de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard.

Il existe des ménages qui se chauffent au mazout dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Ceux-ci ont et conserveront la possibilité de présenter une demande au Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe, sur le portail national géré par Ressources naturelles Canada, afin d'obtenir un maximum de 10 000 $ de fonds fédéraux. Le gouvernement du Canada travaille actuellement avec cinq de ces provinces et territoires pour sceller de nouvelles ententes bonifiées de prestation conjointe du programme, afin de rendre les thermopompes encore plus abordables pour un plus grand nombre de Canadiens partout au pays. Il est prêt et déterminé à concevoir et à établir des ententes bonifiées de prestation conjointe du programme avec toutes les provinces et tous les territoires qui souhaitent procurer ces avantages à leurs résidents.

« Les coûts du chauffage au mazout continuent de créer des problèmes d'abordabilité pour les Canadiens partout au pays, et le gouvernement fédéral sait que les Canadiens veulent un moyen plus économique et plus propre de chauffer leur maison. C'est pourquoi nous bonifions le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe et veillons à ce que les ménages qui en ont le plus besoin reçoivent le plus tôt possible le financement nécessaire pour passer du mazout à une thermopompe efficace. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles



« L'électricité est moins chère, plus propre et plus fiable que le mazout. Nous paierons donc pour que vous puissiez faire le saut. Les ménages à faible revenu et à revenu moyen de Terre-Neuve-et-Labrador peuvent maintenant obtenir jusqu'à 22 000 $ pour l'installation d'une thermopompe électrique. »



L'honorable Seamus O'Regan

Ministre du Travail et ministre responsable des Aînés



« Les thermopompes aident les gens à régler les problèmes du quotidien. Elles sont bonnes pour votre portefeuille et pour l'environnement. Elles fonctionnent bien en hiver et servent de climatiseurs l'été. Les gens avaient besoin de plus d'aide pour faire cette transition. Notre gouvernement est donc intervenu pour couvrir les coûts pour ceux qui en ont besoin. »



L'honorable Gudie Hutchings

Ministre du Développement économique rural du Canada et ministre responsable de l'APECA



« Les thermopompes aident à réduire la dépendance au mazout, ce qui améliore l'abordabilité de l'énergie pour les propriétaires. Notre programme provincial Oil to Electric Incentive Program, appuyé par le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe fédéral, contribuera à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, à promouvoir la durabilité et à réduire le coût de la vie en général pour nos citoyens. »

L'honorable Bernard Davis

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Terre-Neuve-et-Labrador

Quelques faits

Les thermopompes sont deux à trois fois plus efficaces que les chaudières à mazout. Elles déplacent simplement la chaleur plutôt que de la produire, ce qui explique en grande partie pourquoi elles sont plus efficaces et moins coûteuses que les autres options.





Le coût du chauffage au mazout au Canada , comme ailleurs dans le monde, est grandement influencé par les marchés mondiaux des produits de base et les prix mondiaux du pétrole et du gaz. Ce coût a augmenté au fil des ans, en grande partie en raison d'événements géopolitiques. Les ménages qui se chauffent au mazout au Canada font face aux coûts de chauffage les plus élevés et les plus volatiles sur une base relative, et ces coûts deviennent de plus en plus difficiles à gérer en raison des taux d'inflation mondiaux élevés.





, comme ailleurs dans le monde, est grandement influencé par les marchés mondiaux des produits de base et les prix mondiaux du pétrole et du gaz. Ce coût a augmenté au fil des ans, en grande partie en raison d'événements géopolitiques. Les ménages qui se chauffent au mazout au font face aux coûts de chauffage les plus élevés et les plus volatiles sur une base relative, et ces coûts deviennent de plus en plus difficiles à gérer en raison des taux d'inflation mondiaux élevés. Selon la province ou le territoire, une maison canadienne moyenne chauffée au mazout coûte de 2 000 à 5 500 $ en chauffage par année, ce qui fait du mazout le moyen de chauffage le plus onéreux. Par ailleurs, une maison canadienne moyenne chauffée au gaz naturel coûte environ 1 000 $ en chauffage par année, soit près de trois fois moins que le coût annuel pour une maison canadienne moyenne chauffée au mazout. Les propriétaires de maison qui changent leur chaudière au mazout pour une thermopompe pour climat froid pourraient économiser jusqu'à 2 500 $ en moyenne par année sur leurs factures d'énergie résidentielles.





Au Canada , les chaudières à mazout utilisées pour le chauffage résidentiel génèrent près de trois millions de tonnes de CO 2 chaque année, soit l'équivalent de la pollution d'environ 920 000 voitures. La combustion du mazout dans les systèmes de chauffage génère également des oxydes d'azote, du dioxyde de soufre et des particules fines qui peuvent être nocives pour l'environnement et la santé humaine.





, les chaudières à mazout utilisées pour le chauffage résidentiel génèrent près de trois millions de tonnes de CO chaque année, soit l'équivalent de la pollution d'environ 920 000 voitures. La combustion du mazout dans les systèmes de chauffage génère également des oxydes d'azote, du dioxyde de soufre et des particules fines qui peuvent être nocives pour l'environnement et la santé humaine. Pourtant, malgré le fait que la technologie des thermopompes s'améliore, que le marché s'élargit de plus en plus et que les thermopompes continuent de réduire considérablement les facteurs d'énergie au cours de leur durée de vie, le coût initial et moyen pour l'achat et l'installation d'une thermopompe au Canada est toujours d'environ 18 400 $, ce qui demeure un obstacle à l'adoption. Le gouvernement du Canada a donc lancé le PCAMT au printemps 2023 afin d'offrir aux ménages à revenu faible ou médian qui se chauffent au mazout une aide pouvant atteindre jusqu'à 10 000 $ pour l'achat et l'installation d'une thermopompe. À l'automne 2023, le gouvernement du Canada s'est engagé à bonifier cette subvention, qui peut maintenant atteindre jusqu'à 15 000 $, et à envoyer des chèques de 250 $ aux ménages canadiens qui feront l'acquisition d'une thermopompe et qui résident dans une province ou un territoire partenaire offrant une aide financière de 5 000 $.





est toujours d'environ 18 400 $, ce qui demeure un obstacle à l'adoption. Environ 610 000 ménages se chauffent uniquement au mazout au Canada , dont 580 000 résident dans les provinces; de ce total provincial, plus de la moitié a un revenu inférieur au revenu médian. Dans les territoires, 64 % des habitations sont également chauffées au mazout. Alors que de 1 à 12 % des ménages des autres provinces se chauffent au mazout, ce moyen de chauffage est utilisé par environ 30 % des ménages du Canada atlantique. Près des deux tiers de ces ménages du Canada atlantique ont un revenu égal ou inférieur au revenu médian.





, dont 580 000 résident dans les provinces; de ce total provincial, plus de la moitié a un revenu inférieur au revenu médian. Dans les territoires, 64 % des habitations sont également chauffées au mazout. Alors que de 1 à 12 % des ménages des autres provinces se chauffent au mazout, ce moyen de chauffage est utilisé par environ 30 % des ménages du atlantique. Près des deux tiers de ces ménages du atlantique ont un revenu égal ou inférieur au revenu médian. Le PCAMT est offert aux ménages canadiens à revenu faible ou médian. En moyenne, une famille de quatre personnes qui gagne 121 000 $ ou moins par année au Canada sera probablement considérée comme ayant un revenu égal ou inférieur au revenu médian dans une province ou un territoire donné.





sera probablement considérée comme ayant un revenu égal ou inférieur au revenu médian dans une province ou un territoire donné. Le PCAMT est l'un des nombreux programmes que le gouvernement fédéral a mis sur pied pour aider les ménages à réduire leurs factures d'énergie et la pollution. Les ménages qui se chauffent au mazout et dont le revenu est supérieur au revenu médian peuvent demander une subvention pouvant atteindre 5 000 $ au titre de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes de Ressources naturelles Canada ou un prêt pouvant atteindre 40 000 $ dans le cadre du programme Prêt canadien pour des maisons plus vertes de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Les ménages de tous les niveaux de revenu qui chauffent leur maison par d'autres moyens et qui veulent dorénavant utiliser une thermopompe peuvent également présenter une demande de soutien financier au titre de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes et du Prêt canadien pour des maisons plus vertes de la SCHL.





ou un prêt pouvant atteindre 40 000 $ dans le cadre du programme Prêt canadien pour des maisons plus vertes de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Les ménages de tous les niveaux de revenu qui chauffent leur maison par d'autres moyens et qui veulent dorénavant utiliser une thermopompe peuvent également présenter une demande de soutien financier au titre de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes et du Prêt canadien pour des maisons plus vertes de la SCHL. Avant le lancement officiel du PCAMT initial en mars 2023, le gouvernement fédéral a offert à chaque province et territoire la possibilité d'être coprestataire des subventions fédérales d'un maximum de 10 000 $ pouvant être versées dans le cadre du PCAMT, parallèlement aux programmes de financement, actuels ou nouveaux, des provinces, des territoires et des services publics. Les gouvernements de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et- Labrador , qui avaient également mis sur pied des programmes de financement provinciaux pour aider les ménages à faible revenu à passer aux thermopompes, ont conclu des ententes de prestation conjointe avec le gouvernement fédéral peu de temps après. L'annonce d'aujourd'hui a été rendue possible grâce à ces ententes de prestation conjointe.

