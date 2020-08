Deux groupes communautaires locaux de Thunder Bay recevront 175 000 dollars pour améliorer la qualité de l'eau du lac Supérieur

GATINEAU, QC, le 7 août 2020 /CNW Telbec/ - La priorité absolue du gouvernement du Canada est la santé et la sécurité de tous les Canadiens tout au long de la pandémie de la COVID-19. Dans le cadre de nos efforts pour assurer la santé et le bien-être économique, nous devons prendre des mesures concrètes et durables pour protéger les Grands Lacs - une ressource vitale qui demeure menacée en raison des changements climatiques et d'autres facteurs de stress.

Aujourd'hui, la ministre de la Santé, l'honorable Patty Hajdu, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé que le gouvernement du Canada investira près de 175 000 dollars sur deux ans pour deux projets dans la région de Thunder Bay afin d'améliorer la qualité de l'eau du lac Supérieur.

La Première Nation de Pays Plat recevra 99 431 dollars sur deux ans pour son projet de protection de Gitchigumi. Le projet sera axé sur l'échantillonnage de l'eau, du sol et des sédiments et sur la surveillance continue du territoire traditionnel de la Première Nation sur le lac Supérieur et des bassins versants environnants. Il s'agira également de documenter la flore et la faune de la région pour aider à déterminer s'il existe des populations d'espèces indigènes qui risquent d'être en péril dans l'avenir.

Le Collège Confederation recevra 75 000 dollars sur deux ans pour son projet de rétablissement de l'habitat riverain. Ce projet permettra d'améliorer et de créer 10 hectares d'habitat le long de la rivière McIntyre qui traverse le campus du collège, dans le secteur préoccupant de Thunder Bay. Les activités prévues comprennent la plantation d'arbres, d'arbustes, d'herbes et de plantes vivaces, l'installation de nichoirs et d'un tas de bois, et l'aménagement d'un sentier écologique, l'établissement de zones permanentes non soumises au fauchage, et la création de jardins à pollinisateurs.

Ce ne sont que deux des nombreux projets financés cette année dans le cadre de l'Initiative de protection des Grands Lacs. Les projets financés répondront aux principales priorités rattachées aux Grands Lacs, notamment l'assainissement des secteurs préoccupants, la prévention des algues toxiques et nuisibles, la réduction des rejets de produits chimiques nocifs et la mobilisation des peuples autochtones.

Grâce à des investissements comme ceux-ci, le gouvernement du Canada protège l'eau douce dans tout le pays.

Le gouvernement s'est également engagé à créer une nouvelle agence canadienne de l'eau pour travailler avec les provinces, les territoires, les collectivités autochtones, les autorités locales, les scientifiques et d'autres intervenants afin de trouver les meilleurs moyens de garder notre eau sûre, propre et pour en assurer une bonne gestion.

« Nous dépendons des Grands Lacs pour notre eau potable et notre nourriture, nos transports et nos traditions. Notre région comprend le rôle important que joue le lac Supérieur dans notre vie au quotidien. Je suis heureuse d'annoncer le financement fédéral de ces deux projets locaux qui contribuent à protéger ce magnifique lac et cette belle région pour les générations à venir. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

« Pour prendre soin de nos ressources communes en eau douce, il convient de travailler en partenariat avec les collectivités locales, qui ont une excellente compréhension des défis auxquels sont confrontés les Grands Lacs. Je suis heureux que le gouvernement du Canada continue de soutenir des projets novateurs et axés sur les résultats qui profiteront à ces lacs emblématiques et aux millions de Canadiens qui en dépendent. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Les subventions et contributions de l'Initiative de protection des Grands Lacs de 2020-2021 font partie des 44,84 millions de dollars annoncés pour l'Initiative, dans le budget de 2017.

Les Grands Lacs constituent l'un des plus grands réseaux d'eau douce au monde; ils contiennent 20 p. 100 de l'eau douce de surface de la planète.

Les Grands Lacs abritent l'un des écosystèmes les plus diversifiés de la Terre et 4 000 espèces de plantes et d'animaux y vivent.

Le bassin des Grands Lacs est une source d'eau potable pour un Canadien sur quatre et un Américain sur dix.

La région des Grands Lacs représente la troisième plus grande économie mondiale, si on la mesure comme un pays. Elle fournit 51 millions d'emplois, ce qui équivaut à près de 30 p. 100 de la main-d'œuvre américaine et canadienne réunie.

