OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DES ALGONQUINS, ON, le 26 mars 2026 /CNW/ - La force, les connaissances et les priorités des communautés autochtones du Nord ouvrent la voie à des systèmes alimentaires locaux plus solides. Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, a annoncé que neuf projets dirigés par des Autochtones recevront plus de 2 millions de dollars de financement dans le cadre de la deuxième phase de la Subvention de recherche sur la sécurité alimentaire de Nutrition Nord Canada. Cette dernière vise à mener des recherches sur la sécurité alimentaire et les inégalités d'accès à la nourriture dans les communautés isolées du Nord.

Ces travaux de recherche se pencheront sur les meilleurs moyens de rendre les aliments sains abordables et accessibles pour les communautés du Nord. Ils examineront la façon dont les aliments sont transportés, stockés et vendus, sur l'incidence de ces systèmes sur la qualité, la disponibilité et le coût des aliments, et sur la façon dont la chasse, la pêche et les systèmes de partage locaux peuvent contribuer à améliorer l'accès tant aux aliments traditionnels qu'aux produits achetés en magasin.

Ces subventions viennent s'ajouter au financement supplémentaire de 30 millions de dollars annoncé le mois dernier pour Nutrition Nord Canada, qui vise à rendre les aliments nutritifs et les produits de première nécessité plus abordables dans 124 communautés nordiques isolées en subventionnant les frais de transport.

L'annonce d'aujourd'hui a été faite lors du Sommet sur la souveraineté alimentaire de Nutrition Nord Canada, organisé avec l'appui de Banques alimentaires Canada. Le Sommet rassemble des dirigeants autochtones, des représentants de la communauté, des organismes sans but lucratif, des partenaires de l'industrie, des chercheurs et des partenaires fédéraux en vue d'examiner les enjeux liés à la souveraineté alimentaire dans le Nord et chez les Autochtones, et de travailler ensemble à formuler des recommandations concrètes visant à renforcer les systèmes alimentaires.

Les discussions tenues lors de cet événement s'inscrivent dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada auprès des dirigeants, des communautés et des organisations du Nord - et ces discussions importantes contribuent à élaborer des plans concrets visant à améliorer les écosystèmes alimentaires et les économies du Nord.

Citations

« Les discussions d'aujourd'hui ont permis de mettre en évidence le rôle essentiel des recherches menées par les Autochtones dans le renforcement de la sécurité alimentaire au sein des communautés isolées du Nord. Grâce à la Subvention de recherche sur la sécurité alimentaire, nous soutenons des projets axés sur le partenariat avec les Autochtones, les savoirs traditionnels et le renforcement des capacités. Je tiens également à remercier Banques alimentaires Canada pour son soutien dans l'organisation de la rencontre d'aujourd'hui et d'avoir reconnu, à travers ses propres programmes, à quel point cette recherche est essentielle pour élaborer de bonnes politiques, renforcer la sécurité alimentaire et mettre en place des économies et des écosystèmes alimentaires plus sains qui favorisent un changement durable. »

L'honorable Rebecca Chartrand

Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Banques alimentaires Canada est heureuse d'avoir pu soutenir ces discussions en réunissant des participants issus des communautés nordiques pour cette rencontre. Nous voulions ainsi veiller à ce que les gens aient l'occasion de partager leurs expériences et créer un espace pour s'écouter et trouver ensemble des solutions concrètes. Nous nous engageons à être un partenaire précieux dans la lutte contre la crise alimentaire dans le Nord, où l'insécurité alimentaire est depuis longtemps beaucoup plus grave qu'ailleurs au pays. Nous savons que de réels progrès dépendent de la collaboration entre les bonnes personnes, fondée sur la confiance et la réconciliation, et axée sur l'amélioration de l'accès à la nourriture et des mesures de soutien et sur la collaboration avec les communautés. »

Kirstin Beardsley, directrice générale

Banques alimentaires du Canada

« La sécurité alimentaire est fondamentale pour le bien-être des communautés, l'autodétermination et la réconciliation. En soutenant les recherches menées par les Autochtones dans le Nord, nous investissons dans des solutions ancrées dans les connaissances locales, la culture et l'expérience vécue. Ces projets contribueront à renforcer les systèmes alimentaires dans le Nord, à faire progresser la souveraineté alimentaire autochtone et à éclairer les politiques futures qui refléteront mieux les réalités des communautés isolées du Nord. »

L'honorable Rebecca Alty,

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Beaucoup trop de familles dans les communautés nordiques et isolées se heurtent à des obstacles inacceptables pour avoir accès à des aliments abordables et nutritifs. Grâce à Nutrition Nord Canada et à des investissements tels que la Subvention de recherche sur la sécurité alimentaire, nous travaillons en collaboration avec des partenaires autochtones pour combler ces lacunes en matière d'accès à la nourriture, améliorer les chaînes d'approvisionnement et soutenir des systèmes alimentaires durables et dirigés par les communautés qui répondent aux besoins des communautés aujourd'hui et pour les générations à venir. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« Garantir aux résidents des communautés nordiques et autochtones un accès fiable à une alimentation abordable, nutritive et adaptée à leur culture est une priorité pour le gouvernement du Canada. En soutenant la recherche et l'innovation dirigées par les Autochtones, nous renforçons les systèmes alimentaires locaux, favorisons la souveraineté alimentaire et aidons les communautés à mettre en place des solutions qui reflètent et respectent leurs priorités. Ensemble, nous nous employons à combler les lacunes en matière d'accès à la nourriture et à créer des systèmes alimentaires plus résilients pour tous les Canadiens. »

L'honorable Heath MacDonald

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La souveraineté alimentaire, c'est donner les moyens d'agir aux personnes qui récoltent et transforment nos produits de la mer, cultivent notre nourriture et font vivre les communautés rurales et côtières dans tout le pays. Le premier Sommet sur la souveraineté alimentaire du Canada vise à prendre notre avenir en main et à bâtir un système alimentaire plus résilient et durable, tant sur terre que sur l'eau. »

L'honorable Joanne Thompson

Ministre des Pêches

« L'accès à une alimentation saine et culturellement appropriée reste un défi majeur dans de nombreuses communautés nordiques et isolées. Les recherches menées par les Autochtones contribuent à identifier des solutions pratiques et communautaires, ancrées dans les connaissances locales et l'expérience vécue. Ce travail est essentiel pour mettre en place des approches qui répondent mieux aux besoins locaux et permettent de renforcer les systèmes alimentaires locaux dans le Nord. »

Ginette Lavack

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones Canada

Faits en bref

Nutrition Nord Canada est un programme du gouvernement du Canada qui aide les communautés isolées du Nord à rendre les aliments nutritifs et certains produits de première nécessité plus abordables et plus accessibles.





À l'heure actuelle, 124 communautés isolées du Nord bénéficient du programme Nutrition Nord Canada. Ces communautés sont situées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. Parmi ces 124 communautés, 112 sont également admissibles à la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs.





Nutrition Nord aide les communautés admissibles grâce à ses programmes élargis de sécurité alimentaire, notamment la Subvention de recherche sur la sécurité alimentaire, qui finance des projets dirigés par des Autochtones axés sur la sécurité alimentaire et les inégalités d'accès à la nourriture dans les communautés nordiques isolées.





Le financement de la Subvention de recherche sur la sécurité alimentaire est accordé aux demandeurs en deux phases : Phase 1 (2022-2025) : 1,5 million de dollars ont été investis dans cinq projets visant à étudier l'impact de la contribution de vente au détail du Programme Nutrition Nord et à améliorer l'accès équitable aux aliments vendus en magasin. Phase 2 (2025-2028) : plus de 2 millions de dollars seront investis dans neuf projets qui soutiendront la recherche destinée à orienter les interventions stratégiques visant à réduire l'insécurité alimentaire.



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SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

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