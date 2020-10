OTTAWA, ON, le 30 oct. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à veiller à la santé et à la sécurité de tous les Canadiens, ainsi qu'à assurer la résilience économique et à contribuer à la lutte internationale contre la pandémie de COVID-19. Depuis l'éclosion de cette dernière, le gouvernement collabore étroitement avec l'industrie pour déterminer les secteurs où des investissements urgents sont nécessaires, tout en renforçant la capacité nationale de faire obstacle aux pandémies futures.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé l'octroi de 796 000 $ par le Conseil national de recherches Canada (CNRC) par l'entremise du Programme Défi en réponse à la pandémie. Le ministre a également annoncé le nom d'entreprises ayant remporté des défis et obtenu des contrats au titre du volet Mise à l'essai du programme Solutions innovatrices Canada.

Le Programme Défi en réponse à la pandémie du CNRC vise à combler les lacunes et à relever les défis propres à la COVID-19, tels qu'ils sont déterminés par les experts canadiens en matière de santé. Ce programme accorde des fonds de recherche-développement aux six projets suivants, qui sont menés en collaboration :

147 000 $ à l'Université de la Colombie-Britannique pour la réalisation d'un projet sur l'adoption clinique de capteurs sans contact pouvant être utilisés auprès de patients atteints de la COVID-19;

150 000 $ à l'Université OCAD pour l'élaboration de lignes directrices et de procédures fonctionnelles encadrant la conception de logiciels de soins virtuels à l'intention de populations vulnérables;

199 000 $ au Centre de toxicomanie et de santé mentale pour la conception et la validation de modules d'applications mobiles servant à atténuer les symptômes de problèmes de santé mentale suscités par la pandémie de COVID-19;

100 000 $ à l'Université de Toronto pour la mise au point de tests d'agglutination au latex, facilitant le diagnostic rapide et sans instruments de la COVID-19 à même la salive;

100 000 $ à l'Université de Toronto pour l'élaboration de combinaisons de réactifs permettant la détection visuelle du virus SARS-CoV-2;

100 000 $ à LFAnt Medical pour la mise au point d'un test moléculaire servant au diagnostic rapide et sans instrument du virus SARS-CoV-2 à même un échantillon de salive.

Trois nouveaux projets ont été annoncés au titre du volet Mise à l'essai de Solutions innovatrices Canada :

Zighra (anglais) réalisera son projet Crownshield, une solution d'authentification et de repérage continus des menaces fonctionnant à l'aide de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'une trousse de développement de logiciels pour appareils mobiles iOS et Android.

Cubresa Inc. (anglais) mettra au point le tout premier appareil portatif de tomographie par émission de positrons au monde, conçu pour une utilisation auprès de pathogènes hautement infectieux.

CryptoMill Cybersecurity Solutions (anglais) mènera le projet Circles of Trust, une solution assurant la sécurité des renseignements délicats dans plusieurs domaines : administrations publiques, soins de santé, défense et renseignements commerciaux confidentiels. L'accès aux renseignements est limité aux personnes qui en ont besoin.

Le volet Mise à l'essai du programme Solutions innovatrices Canada vise à aider les entreprises canadiennes, peu importe leur taille, à commercialiser leurs produits et services. Les organismes participants font l'acquisition de produits et services qui en sont à l'étape de la précommercialisation et les mettent à l'essai dans un contexte concret, pour ensuite fournir aux entreprises une rétroaction constructive.

Le ministre a annoncé le nom des plus récents bénéficiaires au titre de la phase 1 en réponse à deux défis liés à la COVID-19 lancés en mai 2020 par Solutions innovatrices Canada.

Les quatre entreprises suivantes recevront des fonds au titre de la phase 1 en regard du Défi COVID-19 : Un centre d'échange numérique intelligent :

11983393 Canada Inc. (anglais) réalisera le projet Oasis, une plateforme facilitant la mise en commun de renseignements clés par des spécialistes en administration publique.

(anglais) réalisera le projet Oasis, une plateforme facilitant la mise en commun de renseignements clés par des spécialistes en administration publique. Bulky Inc. (anglais) mettra au point une plateforme numérique de jumelage rapide qui permettra à des membres de l'industrie canadienne et de communautés mondiales de chercheurs, de fournisseurs de soins de santé et de bailleurs de fonds de collaborer en matière d'échanges de connaissances et d'acquisition de ressources matérielles pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Cole Webber Productions Inc. (anglais) déploiera la plateforme Betterfit Healthcare Club, utilisée pour le jumelage de ressources et de capacités en fonction des besoins. La plateforme collige de l'information au sujet des séances de travail, des installations et des ressources disponibles.

Optima Analytics Inc. (anglais) proposera un centre d'échange intelligent sous forme d'application mobile évolutive pouvant être utilisée n'importe où à partir d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un appareil mobile.

La proposition suivante a été retenue pour un financement de la phase 1 au titre du Défi COVID-19 : Réactifs magnétiques pour la détection de la COVID-19 et autres kits de diagnostic moléculaire à base d'ARN :

Galenvs Sciences Inc. (anglais) a proposé une stratégie d'adaptation de réactifs magnétiques pour une extraction efficiente d'ARN.

Les entreprises qui atteindront la phase 2 pourraient recevoir jusqu'à 1 million de dollars pour développer un prototype fonctionnel.

Citations

« Notre gouvernement mobilise dans les meilleurs délais ses programmes et ressources en matière d'innovation afin de s'attaquer à la pandémie de COVID-19. Les propositions et les projets retenus aujourd'hui dans le cadre de l'initiative Fait au Canada donnent une longueur d'avance aux chercheurs et aux entreprises qui participent à la lutte contre le virus. Il s'agit toujours de la priorité absolue de notre gouvernement, et cela cadre avec notre engagement de veiller à la santé et à la sécuirité de tous les Canadiens. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

Le Programme Défi en réponse à la pandémie réunit les meilleurs chercheurs canadiens et internationaux afin d'accroître le rythme des activités de recherche-développement visant à combler les lacunes et à relever les défis propres à la COVID-19, tels qu'ils sont déterminés par les experts canadiens en matière de santé.

Solutions innovatrices Canada est une composante clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, un plan pluriannuel visant à faire du Canada un leader mondial en matière d'innovation et à préparer les Canadiens à prospérer dans l'économie de demain.

est une composante clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, un plan pluriannuel visant à faire du un leader mondial en matière d'innovation et à préparer les Canadiens à prospérer dans l'économie de demain. Le programme Solutions innovatrices Canada a été modifié pour appuyer les défis axés sur la pandémie de COVID-19 : montant doublé pour les propositions retenues aux phases 1 et 2; octroi de subventions ou de contrats aux entreprises qui ont plus de 499 employés; augmentation du montant octroyé dans le cadre du volet de mise à l'essai pouvant atteindre 5 millions de dollars pour le contrat de vente initial et les ventes additionnelles, afin de soutenir l'essai des solutions innovatrices en lien avec la pandémie de COVID-19.

a été modifié pour appuyer les défis axés sur la pandémie de COVID-19 : montant doublé pour les propositions retenues aux phases 1 et 2; octroi de subventions ou de contrats aux entreprises qui ont plus de 499 employés; augmentation du montant octroyé dans le cadre du volet de mise à l'essai pouvant atteindre 5 millions de dollars pour le contrat de vente initial et les ventes additionnelles, afin de soutenir l'essai des solutions innovatrices en lien avec la pandémie de COVID-19. Le 11 mars 2020, le premier ministre a annoncé une enveloppe de 1 milliard de dollars pour aider les Canadiens à passer au travers de la pandémie de COVID-19; cette enveloppe inclut 275 millions de dollars pour la recherche et la mise au point de mesures pour lutter contre la maladie.

De plus amples renseignements sur le soutien offert aux entreprises canadiennes se trouvent sur le site Web Innovation.Canada.ca.

