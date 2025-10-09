Le gouvernement du Canada annonce la réalisation de travaux de réparation pour plus de 300 logements dans le comté de Northumberland English
09 oct, 2025, 11:00 ET
NORTHUMBERLAND, ON, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Pour relever les défis liés au logement au Canada, des mesures immédiates sont nécessaires afin de réduire les coûts. Afin d'offrir à la population canadienne un meilleur accès à des logements abordables et durables, le gouvernement a annoncé aujourd'hui une contribution de plus de 1,6 million de dollars pour la réparation et le renouvellement de 333 logements destinés à la collectivité du comté de Northumberland.
Cette aide financière, octroyée dans le cadre du Fonds pour le logement abordable (FLA), est destinée à soutenir les travaux de réparation d'immeubles résidentiels partout au pays. Cet investissement permettra aux ménages à revenu faible ou moyen de bénéficier plus longtemps de logements confortables et abordables.
Le Fonds pour le logement abordable offre un soutien financier sous forme de prêts à faible taux d'intérêt et/ou de prêts-subventions ou encore de contributions à des organismes partenaires pour la construction de logements abordables ainsi que pour la rénovation et la réparation de logements communautaires et abordables existants.
Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée. Il faudra donc travailler main dans la main avec nos partenaires pour réduire les coûts et accélérer la cadence et l'ampleur de la construction de logements.
Citations :
« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux besoins en logement et à l'itinérance. Ce projet garantira un logement sûr et abordable à certains des résidents les plus vulnérables du comté de Northumberland, et ce, pour longtemps. Il s'agit également d'un pas de plus vers la construction d'une économie au service de tous. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique TBC
« Tout le monde mérite un logement sûr et abordable où se sentir chez soi. Alors que nous nous engageons à construire davantage de logements abordables et à trouver des solutions novatrices pour atténuer la crise du logement, nous veillons aussi à soutenir la réparation et la rénovation des logements existants afin que les Canadiens puissent continuer à s'épanouir au sein de leurs communautés. » - Emma Harrison, députée de Peterborough TBC
« Ce financement nous permettra d'effectuer des réparations essentielles qui amélioreront la qualité de vie des résidents dès aujourd'hui, tout en rendant nos logements plus écoénergétiques, accessibles et abordables pour l'avenir. Il s'agit d'une étape importante pour garantir la solidité et la résilience de notre parc de logements communautaires. » - Victor Fiume, président du Conseil d'administration de la Northumberland County Housing Corporation
« Le logement abordable est une priorité pour notre conseil et notre communauté. Cette contribution fédérale importante, combinée à l'investissement de notre comté, nous aidera à entretenir et améliorer des centaines de logements abordables partout dans le comté de Northumberland. Ces réparations permettront aux résidents de vivre dans des logements sûrs et confortables, tout en renforçant la durabilité à long terme du parc immobilier local. » - Brian Ostrander, président de conseil du comté de Northumberland
Faits en bref :
Renseignements supplémentaires :
