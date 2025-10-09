NORTHUMBERLAND, ON, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Pour relever les défis liés au logement au Canada, des mesures immédiates sont nécessaires afin de réduire les coûts. Afin d'offrir à la population canadienne un meilleur accès à des logements abordables et durables, le gouvernement a annoncé aujourd'hui une contribution de plus de 1,6 million de dollars pour la réparation et le renouvellement de 333 logements destinés à la collectivité du comté de Northumberland.

Cette aide financière, octroyée dans le cadre du Fonds pour le logement abordable (FLA), est destinée à soutenir les travaux de réparation d'immeubles résidentiels partout au pays. Cet investissement permettra aux ménages à revenu faible ou moyen de bénéficier plus longtemps de logements confortables et abordables.

Le Fonds pour le logement abordable offre un soutien financier sous forme de prêts à faible taux d'intérêt et/ou de prêts-subventions ou encore de contributions à des organismes partenaires pour la construction de logements abordables ainsi que pour la rénovation et la réparation de logements communautaires et abordables existants.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée. Il faudra donc travailler main dans la main avec nos partenaires pour réduire les coûts et accélérer la cadence et l'ampleur de la construction de logements.

Citations :

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux besoins en logement et à l'itinérance. Ce projet garantira un logement sûr et abordable à certains des résidents les plus vulnérables du comté de Northumberland, et ce, pour longtemps. Il s'agit également d'un pas de plus vers la construction d'une économie au service de tous. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique TBC

« Tout le monde mérite un logement sûr et abordable où se sentir chez soi. Alors que nous nous engageons à construire davantage de logements abordables et à trouver des solutions novatrices pour atténuer la crise du logement, nous veillons aussi à soutenir la réparation et la rénovation des logements existants afin que les Canadiens puissent continuer à s'épanouir au sein de leurs communautés. » - Emma Harrison, députée de Peterborough TBC

« Ce financement nous permettra d'effectuer des réparations essentielles qui amélioreront la qualité de vie des résidents dès aujourd'hui, tout en rendant nos logements plus écoénergétiques, accessibles et abordables pour l'avenir. Il s'agit d'une étape importante pour garantir la solidité et la résilience de notre parc de logements communautaires. » - Victor Fiume, président du Conseil d'administration de la Northumberland County Housing Corporation

« Le logement abordable est une priorité pour notre conseil et notre communauté. Cette contribution fédérale importante, combinée à l'investissement de notre comté, nous aidera à entretenir et améliorer des centaines de logements abordables partout dans le comté de Northumberland. Ces réparations permettront aux résidents de vivre dans des logements sûrs et confortables, tout en renforçant la durabilité à long terme du parc immobilier local. » - Brian Ostrander, président de conseil du comté de Northumberland

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En juin 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 69,62 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 170 700 logements et la réparation de plus de 322 300 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le financement accordé pour ce portefeuille de réparations se répartit comme suit : 1,6 million de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement; 3,8 millions de dollars du comté de Northumberland.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

