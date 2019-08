Le gouvernement du Canada annonce l'octroi d'un investissement à des organismes de femmes de la région d'Okanagan et de Columbia Shuswap

KELOWNA, BC, le 30 août 2019 /CNW/ - Les organismes de femmes apportent un soutien vital à nos collectivités en aidant les femmes et les filles à atteindre une sécurité financière, à ne pas subir de violence et à participer pleinement à l'économie et à la société. Or, depuis trop longtemps déjà, ces organismes sont sous-financés, sous-estimés et affaiblis. Le gouvernement du Canada reconnaît que les organismes de femmes sont au cœur du mouvement des femmes et que le maintien et le renforcement de leurs capacités pour accomplir cet important travail constituent les moyens les plus efficaces de faire progresser l'égalité des genres.

C'est pourquoi aujourd'hui, Stephen Fuhr, député de Kelowna-Lake Country, a annoncé, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, que le gouvernement du Canada investira plus de 1,3 million de dollars dans cinq organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes de la région d'Okanagan et de Columbia Shuswap.

Le député Fuhr a indiqué que les organismes suivants recevront du financement (veuillez consulter le document d'information pour obtenir de plus amples renseignements et des témoignages à ce sujet) :

Golden Women's Centre Society

Kamloops and District Elizabeth Fry Society

Kelowna Women's Shelter

Ki-Low-Na Friendship Society

Women in Leadership Foundation

Ces organismes comptent parmi les 250 organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes au pays auxquels le gouvernement du Canada apporte un investissement financier dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités. Cet investissement résulte de l'annonce, dans le budget de 2018, d'un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au pays.

Citations

« Avec ces investissements historiques, nous reconnaissons l'apport des femmes et des organismes de femmes qui s'emploient à faire tomber les barrières et nous leur exprimons notre gratitude, sachant les maigres ressources à leur disposition au cours des dernières décennies. Le mouvement des femmes au Canada a réclamé une source de financement fiable, prévisible et accessible pour assurer la durabilité de son travail. Nous l'avons entendu. Notre financement stable et souple aidera ces organismes à de la région d'Okanagan et de Columbia Shuswap à croître et à perdurer; en effet, nous savons qu'investir dans les organismes de femmes est le moyen le plus efficace de faire progresser l'égalité des genres. En appuyant un mouvement qui a déjà obtenu des résultats remarquables, nous stimulons la croissance de la classe moyenne, nous renforçons les familles et les collectivités, et nous créons des changements durables qui vont profiter à toutes et tous. »

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres



« Ces organismes contribuent chaque jour au bien-être des femmes et des familles d'Okanagan et de Columbia Shuswap. Le gouvernement du Canada investit dans leur excellent travail, leur compassion et leur engagement à faire progresser l'égalité des genres et à contribuer à une collectivité plus forte, plus sûre et plus prospère pour toutes et tous. »

Stephen Fuhr

Député de Kelowna-Lake Country

Faits en bref

Dans le budget de 2018, on a annoncé un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada . En plus de cet investissement historique, le budget de 2019 prévoit un investissement de 160 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans à compter de 2019-2020 dans le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. Cela signifie qu'en 2023-2024, le Programme de promotion de la femme disposera d'un budget de 100 millions de dollars pour aider les organismes admissibles à réaliser des projets visant à faire progresser l'égalité des genres en éliminant les obstacles systémiques.

. En plus de cet investissement historique, le budget de 2019 prévoit un investissement de 160 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans à compter de 2019-2020 dans le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. Cela signifie qu'en 2023-2024, le Programme de promotion de la femme disposera d'un budget de 100 millions de dollars pour aider les organismes admissibles à réaliser des projets visant à faire progresser l'égalité des genres en éliminant les obstacles systémiques. Ce financement permettra à des organismes de femmes et à des organismes autochtones au service des femmes d'éliminer les obstacles systémiques qui entravent le progrès des femmes, tout en reconnaissant la diversité des expériences en matière de genre et d'inégalité au pays.

Femmes et Égalité des genres Canada -- Programme de promotion de la femme

Le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres fait progresser de plusieurs façons l'égalité entre les femmes et les hommes au Canada, notamment au moyen de son Programme de promotion de la femme, qui finance les projets d'organismes admissibles. Les projets sont sélectionnés au moyen d'appels de propositions portant sur des thèmes précis ou parmi l'arrivage continu de propositions, ce qui donne au Programme la souplesse voulue pour répondre à mesure aux enjeux nouveaux.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui ciblent les obstacles systémiques à l'égalité dans trois domaines prioritaires, à savoir : l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité et de la prospérité économiques des femmes et des filles, de même que leur accès aux postes de responsabilité et de décision.

Appel de propositions visant le renforcement des capacités

En octobre 2018, la ministre Monsef a lancé un appel de propositions dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. L'appel était ouvert aux projets locaux, provinciaux et nationaux; le niveau de financement offert dépendait des besoins et de la portée du projet.

Le 8 mars 2019, Journée internationale des femmes, la ministre Monsef a annoncé que plus de 250 organismes pour femmes au Canada recevraient du financement dans le cadre du Fonds.

L'objectif de cet appel de propositions était de financer des projets de nature à renforcer les capacités des organismes pour femmes et des organismes autochtones au service des femmes, qui contribuent à la viabilité du mouvement des femmes au Canada, dans le but de promouvoir l'égalité des genres. Les fonds permettront aux organismes de croître pour répondre à une demande croissante de services tout en continuant de contribuer au travail collectif pour répondre aux enjeux d'égalité. Les fonds proviennent du Budget 2018, dans lequel le gouvernement a annoncé l'allocation de 100 millions de dollars sur cinq ans pour la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes au Canada.

Projets du Grand Okanagan et de Columbia-Shuswap

L'annonce faite aujourd'hui à Kelowna a mis en évidence cinq projets dans les régions de l'Okanagan et de l'est de la Colombie-Britannique, sélectionnés pour un financement fédéral dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités.

Golden Women's Centre Society



Titre du projet : Policy and Procedure Manual and Promotional Media Upgrade (Mise à jour du manuel de politiques et de procédures et des supports promotionnels)

Montant du financement : 16 830 $

La Golden Women's Centre Society mettra à jour son manuel de politiques et de procédures afin d'améliorer sa capacité et son processus décisionnel. Le résultat attendu pour la communauté de Golden et des environs est une meilleure communication avec les clients, les membres et les sympathisants.



La Golden Women's Centre Society est un organisme de bienfaisance enregistré sans but lucratif qui se consacre à la sécurité et à l'autonomisation des femmes. Il offre un environnement sécuritaire à son Golden Women's Resource Centre, y compris du soutien, de l'information et des ressources pour un plus grand sens de la communauté. La Société offre également des services d'approche, d'éducation et de défense des droits pour les femmes et les questions qui les touchent.



« Enrichir la vie des femmes à l'échelle locale et mondiale en renforçant les capacités des femmes, en agissant comme catalyseur du changement et en ouvrant la voie à une société meilleure est notre priorité ici, à la Golden Women's Centre Society. Mais la prestation de nos services par des femmes et pour les femmes ne peut se faire à perpétuité sur une base bénévole -- c'est pourquoi le généreux investissement du gouvernement du Canada est très bienvenu. »

Linley McLean, directrice générale

Golden Women's Centre Society



Kamloops and District Elizabeth Fry Society

Titre du projet : Sisters Inside: Building Capacity to support access to justice and equality for criminalized women (Nos sœurs emprisonnées -- renforcer les capacités pour favoriser l'accès à la justice et à l'égalité pour les femmes criminalisées)

Montant du financement : 250 000 $

L'organisme Kamloops and District Elizabeth Fry Society améliorera sa capacité d'offrir des programmes et des services aux femmes criminalisées, notamment en éliminant les obstacles à la justice et à la réinsertion sociale à long terme.

Kamloops and District Elizabeth Fry Society est un organisme communautaire sans but lucratif actif qui offre des programmes et des services dans les domaines du logement et de la justice communautaire aux habitants de la région de Kamloops, en particulier aux femmes et aux jeunes.



« Les femmes criminalisées font face à des obstacles à la justice et à la réintégration dans la société, et elles ont besoin de notre soutien et de notre plaidoyer. Ce financement du gouvernement du Canada permettra à notre personnel local d'autonomiser un plus grand nombre de familles aux prises avec la criminalisation dans leur quête de justice et d'égalité. »

Cassandra Schwarz, directrice générale

Kamloops and District Elizabeth Fry Society



Kelowna Women's Shelter



Titre du projet : Forty More Years: Building capacity through service expansion (Encore 40 ans : renforcer les capacités en élargissant les services)

Montant du financement : 166 595 $

Le Kelowna Women's Shelter tirera parti de l'engagement du gouvernement de la Colombie‑Britannique à construire des logements en agrandissant et en améliorant ses refuges, ses programmes et ses services pour les femmes et leurs enfants fuyant la violence et les mauvais traitements. Cette démarche permettra au Kelowna Women's Shelter de continuer à aider les femmes et leurs enfants à échapper à la violence et à faire progresser l'égalité des genres dans la région du centre de l'Okanagan, en Colombie-Britannique.

Le Kelowna Women's Shelter et ses partenaires offrent un hébergement d'urgence aux femmes et aux enfants qui fuient des situations de violence. En tant qu'organisme sans but lucratif, le Kelowna Women's Shelter est dirigé par un conseil d'administration bénévole.



« Nous ressentons une grande reconnaissance à l'égard du gouvernement du Canada pour cet investissement généreux dans nos efforts continus visant à offrir refuge et soutien aux femmes et aux enfants victimes de violence et d'abus de la part de leur partenaire intime. Après près de 40 ans au service de la collectivité, cet investissement nous permettra de renforcer davantage notre capacité organisationnelle en élargissant nos services pour inclure davantage de logements subventionnés et d'autres services de soutien et d'éducation préventive. »

Karen Mason, directrice générale

Kelowna Women's Shelter



Ki-Low-Na Friendship Society



Titre du projet : Ki-Low-Na Strategic Development Project (Projet de développement stratégique de Ki‑Low‑Na)

Montant du financement : 250 000 $

La Ki-Low-Na Friendship Society établira des partenariats stratégiques avec des entreprises, des gouvernements et d'autres partenaires communautaires pour appuyer sa capacité de financer des infrastructures et programmes nouveaux et existants, comme ses bâtiments et ses installations.



Fondée en 1974 à Kelowna, la Ki-Low-Na Friendship Society offre un soutien au bien-être mental, émotionnel, physique et spirituel de tous les peuples en développant des services communautaires, tout en encourageant la communauté à préserver, à partager et à promouvoir la culture autochtone.



« Il n'existe actuellement aucune identité plus exploitée que l'identité féminine autochtone. Ce droit inhérent le plus fondamental, et sa réaffirmation appropriée est l'objectif primordial pour mettre en évidence les besoins de nos sœurs autochtones. Nous remercions le gouvernement fédéral de son appui pour nous donner les moyens de travailler avec diligence à un avenir meilleur pour les femmes autochtones. »

Edna Terbasket, directrice générale

Ki-Low-Na Friendship Society



Women in Leadership Foundation (WIL)

Titre du projet : Leadership Circle (Cercle de leadership)

Montant du financement : 675 144 $

Women in Leadership Foundation élaborera et mettra en œuvre une stratégie de partenariat qui aidera l'organisme à accroître sa capacité à trouver et à conserver des bénévoles et des partenaires de qualité, qui l'aideront à offrir des programmes de direction et des opportunités aux femmes.



Fondé en 2001 à Kelowna, la Women in Leadership Foundation offre des programmes inspirants qui rassemblent les femmes pour qu'elles collaborent au développement de leurs compétences de leadership et créent des changements positifs dans l'avenir de la direction des femmes.



« Grâce à ces nouveaux fonds du gouvernement du Canada, nous serons maintenant en mesure d'atteindre un plus grand nombre de femmes et de leur donner les moyens de devenir des dirigeantes partout au Canada. Nous exprimons notre reconnaissance au gouvernement de cet appui et nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre travail de promotion de l'égalité des genres. »

Maya Kanigan, fondatrice et présidente

Women in Leadership Foundation

