OTTAWA, ON, le 13 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé l'octroi d'un investissement fédéral de plus de 317 000 dollars au Royal United Services Institute for Defence and Security Studies en vue d'étudier, en partenariat avec le Extremism and Gaming Research Network, les processus de socialisation potentiellement néfastes sur les plateformes de jeux et les plateformes connexes.

Ce projet analysera des données provenant de plusieurs plateformes en ligne afin d'étudier comment la formation de communautés dans le cadre de jeux peut créer des environnements propices à la radicalisation et à l'extrémisme violent. Grâce à une analyse comparative entre les genres, cette étude examinera les processus de formation de l'identité individuelle et collective des joueurs. Elle cherchera également à comprendre comment la misogynie peut tisser des liens entre les idéologies extrémistes violentes à travers la géographie et les cultures sur les plateformes de jeux et les plateformes connexes.

Il cherchera à fournir une compréhension plus complète des processus de socialisation potentiellement dangereux sur les plateformes de jeux et les plateformes connexes. Ceci aidera à renforcer la sécurité des utilisateurs de ces plateformes, à lutter contre l'utilisation abusive de ces plateformes à des fins de radicalisation et d'adhésion à l'extrémisme violent, et à orienter les efforts de prévention visant à sensibiliser les utilisateurs à l'intersection des sous-cultures de jeux et de l'extrémisme violent.

Cet investissement est réalisé par l'entremise du Fonds pour la résilience communautaire (FRC) de Sécurité publique Canada. Ce fonds soutient les partenariats et l'innovation dans la lutte contre la radicalisation menant à la violence.

Citations

« Les recherches effectuées par le Royal United Services Institute et le Extremism and Gaming Research Network contribueront à renforcer la résilience du Canada et à accroître notre capacité à identifier et à prévenir la radicalisation menant à la violence. Soutenir des initiatives comme celle-ci est un élément clé en vue d'assurer la sécurité des Canadiens. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Grâce à notre projet axé sur les jeux financé par le Fonds pour la résilience communautaire, nous cherchons à mieux comprendre, dans une optique intersectionnelle axée sur les sexes, comment les identités et les communautés se forment et interagissent dans les espaces de jeu. Ainsi, nous pourrons mieux protéger les joueurs contre l'exploitation de ceux qui propagent de manière ciblée la discrimination et l'extrémisme fondés sur la haine. Nos partenaires de projet sont impatients de renforcer la résilience du Canada en contribuant aux stratégies de prévention de la violence adaptées aux espaces de jeu. »

- Jessica White, Ph.D., et Galen Lamphere-Englund, chefs de projet du Royal United Services Institute for Defence and Security Studies

Faits en bref

Le Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence (Centre canadien) de Sécurité publique dirige les efforts du gouvernement du Canada pour lutter contre la radicalisation menant à la violence et travaille avec tous les ordres de gouvernement, des organisations à but non lucratif, des communautés, des jeunes, des praticiens de première ligne, des universitaires, des organismes d'application de la loi et des organisations internationales.

pour lutter contre la radicalisation menant à la violence et travaille avec tous les ordres de gouvernement, des organisations à but non lucratif, des communautés, des jeunes, des praticiens de première ligne, des universitaires, des organismes d'application de la loi et des organisations internationales. Le Fonds pour la résilience communautaire, géré par le Centre canadien de Sécurité publique, apporte un soutien financier aux organisations travaillant à l'amélioration de la compréhension et de la capacité du Canada à prévenir et à contrer l'extrémisme violent.

à prévenir et à contrer l'extrémisme violent. Le Royal United Services Institute for Defence and Security Studies est l'un des principaux laboratoires d'idées du Royaume-Uni dans le domaine de la défense et de la sécurité. Leur mission est d'informer, d'influencer et d'améliorer le débat public afin de contribuer à un monde plus sûr et plus stable.

Le Extremism and Gaming Research Network est une initiative internationale de premier plan visant à étudier le lien entre l'extrémisme et les jeux, tout en mettant en œuvre des activités destinées à lutter contre l'utilisation abusive des jeux vidéo et des plateformes de jeux par des acteurs extrémistes.

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, 343 574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]