OTTAWA, ON, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé aujourd'hui, en compagnie du député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, Patrick Weiler, un financement fédéral-provincial combiné de près de 1,9 million de dollars pour deux projets de CityWest, visant à fournir un accès à Internet haute vitesse à 663 foyers sur l'île Keats et à New Brighton, en Colombie-Britannique. Ces deux projets s'inscrivent dans une enveloppe fédérale-provinciale annoncée en mai 2022.

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont annoncé, le 8 mars 2022, qu'ils avaient conclu un partenariat pour soutenir des projets d'Internet haute vitesse visant à brancher tous les foyers ruraux encore non desservis dans la province. Cette entente historique est rendue possible grâce à un investissement fédéral-provincial pouvant aller jusqu'à 830 millions de dollars. Les deux ordres de gouvernement annoncent maintenant les détails des projets retenus dans le cadre de cette entente.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour atteindre son objectif de brancher 98 % de la population à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030. Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique reconnaissent tous deux le rôle important que l'accès à Internet haute vitesse aura dans la reprise économique postpandémique. Leur collaboration en vue de fournir de meilleurs services Internet aux résidents des communautés rurales, éloignées et autochtones de la Colombie-Britannique contribuera à créer des emplois et à favoriser la croissance économique dans l'ensemble de la province.

« Nous devons combler l'écart de connectivité à Internet haute vitesse qui subsiste en Colombie-Britannique et nous assurer que chaque coin et recoin de la province a accès à des services Internet haute vitesse fiables. L'octroi fédéral-provincial combiné de près de 1,9 million de dollars annoncé aujourd'hui permettra de brancher plus de 600 foyers dans deux communautés rurales de la province. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les Britanno-Colombiens. Les investissements de ce genre contribuent à créer des emplois, à renforcer la sécurité, et à améliorer l'accès aux soins de santé et aux services d'apprentissage en ligne. Ils nous permettent aussi de communiquer avec nos proches. Le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements comme celui-ci pour atteindre l'objectif qu'il s'est donné de brancher 98 % des Canadiens d'ici 2026 et l'ensemble de la population d'ici 2030. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« Notre monde est de plus en plus axé sur le numérique. C'est pourquoi le gouvernement du Canada facilite l'accès à des services Internet haute vitesse fiables et abordables pour tous les résidents de la Colombie-Britannique. Nos investissements dans la connectivité créent des emplois, améliorent l'accès aux services essentiels et permettent aux gens de garder contact avec leurs proches. Les projets annoncés aujourd'hui permettront de brancher des centaines de foyers à New Brighton et sur l'île Keats à des services Internet haute vitesse, ce qui va améliorer les conditions de vie de nos collectivités, des familles aux travailleurs, en passant par les aînés. »

- Le député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, Patrick Weiler

« On ne peut trop insister sur l'importance de la connectivité pour la croissance et la prospérité des communautés rurales et éloignées. L'accès à Internet haute vitesse est essentiel pour les habitants de la Colombie-Britannique, que ce soit dans leur quotidien ou pour assurer leur réussite à long terme. Des investissements comme celui annoncé aujourd'hui permettront à nos communautés rurales d'avoir accès à la connectivité haute vitesse dont ils ont besoin pour mieux profiter des possibilités économiques diversifiées qui s'offriront à elles. J'aimerais remercier nos partenaires fédéraux de leur engagement envers notre objectif de fournir à chaque communauté de la province un accès Internet d'ici 2027. »

- La ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, l'honorable Lisa Beare

« Les communautés éloignées sont des endroits incomparables et merveilleux où habiter. Avec un accès à Internet haute vitesse, il sera plus facile pour les résidents de l'île Keats et de New Brighton de faire des affaires, de suivre des cours en ligne, d'obtenir des services vitaux et de communiquer avec leurs proches d'ici et d'ailleurs. Toutes les communautés éloignées devraient avoir un accès équitable à Internet haute vitesse. Je suis donc heureux de voir ce projet aller de l'avant. »

- Le député provincial de Powell River-Sunshine Coast, Nicholas Simons

« Nous sommes enchantés de poursuivre le déploiement de nos services dans les secteurs encore mal desservis de la Colombie-Britannique. Nous savons à quel point la connectivité sera essentielle à la croissance des communautés à l'ère numérique. Ce réseau à fibre optique du dernier kilomètre, conjugué au réseau de base de la "Côte branchée", permettra aux résidents de l'île Gambier et de l'île Keats de profiter des améliorations à la connectivité qui seront apportées au fil des décennies à venir. »

- Le chef de la direction de CityWest, Stefan Woloszyn

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à ce que tous les Canadiens aient accès à la large bande à des vitesses d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) en téléchargement et d'au moins 10 Mbps en téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030. Seuls les foyers les plus difficiles à atteindre pourraient devoir attendre jusqu'en 2030.

est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 100 % de la population d'ici 2030. Seuls les foyers les plus difficiles à atteindre pourraient devoir attendre jusqu'en 2030. Le FLBU s'inscrit dans une série d'investissements fédéraux destinés à améliorer l'accès à Internet haute vitesse. Pour en savoir plus, consultez la page Accès à Internet haute vitesse partout au Canada .

. Le 8 mars 2022, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont annoncé un partenariat touchant la large bande. Cette entente, dans le cadre de laquelle jusqu'à 830 millions de dollars seront investis, vise à brancher à la large bande tous les foyers des régions rurales qui ne sont pas encore desservis en Colombie-Britannique. Le financement à parts égales sera assuré par les deux ordres de gouvernement.

et de la Colombie-Britannique ont annoncé un partenariat touchant la large bande. Cette entente, dans le cadre de laquelle jusqu'à 830 millions de dollars seront investis, vise à brancher à la large bande tous les foyers des régions rurales qui ne sont pas encore desservis en Colombie-Britannique. Le financement à parts égales sera assuré par les deux ordres de gouvernement. L'initiative Connecting Communities BC s'inscrit dans le cadre du plan économique StrongerBC, qui vise à favoriser la prospérité de la province en s'attaquant aux défis actuels, tout en mettant en place une économie qui profitera à tous. Dans son budget de 2022, la Colombie-Britannique donne un coup d'accélérateur à son engagement visant à résorber la fracture numérique, ce qui permettra aux collectivités d'accéder à des possibilités économiques nouvelles et diversifiées.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 522 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité en Colombie-Britannique.

