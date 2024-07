Cette installation de biofabrication de pointe entraîne la création de plus de 1 000 emplois au Canada, stimulant le secteur des sciences de la vie

BURNABY, BC, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans l'écosystème robuste, dynamique et résilient des sciences de la vie pour lui donner les moyens de répondre aux urgences sanitaires actuelles et à celles de demain. Depuis mars 2020, le gouvernement a investi plus de 2,2 milliards de dollars dans le renforcement des capacités du secteur de la biofabrication et des sciences de la vie pour que les Canadiens puissent avoir accès aux technologies médicales les plus avancées.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, annonce avec plaisir l'inauguration de l'installation de pointe de STEMCELL Technologies (anglais) à Burnaby, en Colombie-Britannique. L'entreprise a bénéficié d'un soutien de 22,5 millions de dollars du gouvernement du Canada, qui a été égalé par le gouvernement de la Colombie-Britannique. Cet investissement a été consacré à la construction d'une toute nouvelle installation de biofabrication conforme à la réglementation sur les bonnes pratiques de fabrication (BPF), où STEMCELL Technologies peut maintenant fabriquer des produits respectant les normes les plus élevées requises pour soutenir les essais cliniques en lien avec la thérapie cellulaire, l'ingénierie tissulaire, l'immunothérapie, la thérapie génique et la médecine régénérative, dans le but ultime de guérir le cancer et d'autres maladies graves. Dans le cadre de ce projet, STEMCELL Technologies a créé plus de 1 000 emplois à temps plein en Colombie-Britannique, dépassant de loin sa cible initiale de création de 675 emplois.

L'expansion de STEMCELL Technologies en Colombie-Britannique renforce le statut de la province en tant que carrefour de la biofabrication et des sciences de la vie. Cela favorisera la recherche-développement (R-D) et la collaboration avec le milieu universitaire, ainsi que le maintien au pays de la nouvelle propriété intellectuelle développée au Canada.

L'investissement du gouvernement du Canada provient du Fonds stratégique pour l'innovation, qui vise à attirer et à soutenir les investissements de grande qualité d'entreprises dans tous les secteurs de l'économie, en favorisant la R-D qui accélère le transfert de technologies et la commercialisation de produits, de processus et de services novateurs.

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir l'innovation dans le secteur des sciences de la vie. Nous voulons protéger les Canadiens en leur donnant accès aux technologies médicales les plus avancées. L'inauguration de l'installation ultramoderne de STEMCELL Technologies est un autre pas important pour le renforcement du secteur des sciences de la vie. En effectuant des investissements de cet ordre, nous renforçons les chaînes d'approvisionnement nationales et assurons la rétention de la nouvelle propriété intellectuelle au Canada, tout en soutenant la création de centaines d'emplois bien rémunérés. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Il faut soutenir l'expansion de la recherche-développement, ainsi que la création d'emplois dans des domaines diversifiés et dynamiques partout au Canada pour bâtir des communautés locales plus fortes. Bien souvent, pour progresser à pas de géant, il faut d'abord faire de petits pas sur divers chemins menant tous vers un même but. »

- Le ministre des Services aux citoyens, l'honorable Terry Beech

« C'est en Colombie-Britannique que le secteur des sciences de la vie et de la biofabrication connaît la croissance la plus rapide au Canada. En soutenant des entreprises comme STEMCELL, nous permettons à l'écosystème de continuer de croître et de prospérer dans la province, ce qui se traduit par encore plus d'emplois de qualité et par un meilleur accès aux bienfaits de la recherche et des thérapies de pointe. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement économique et de l'Innovation de la Colombie-Britannique, Brenda Bailey

« L'inauguration de cette installation est l'aboutissement d'un énorme projet pluriannuel sans précédent dans les 31 ans d'histoire de STEMCELL. Nous serons maintenant en mesure de répondre aux besoins des scientifiques qui font avancer les découvertes médicales dans le monde entier. Cette installation de fabrication de produits biologiques renforce le positionnement de STEMCELL en tant que société phare canadienne et nous permettra de contribuer à l'écosystème des sciences de la vie pour des décennies à venir. »

- Le fondateur et président et chef de la direction de STEMCELL Technologies, Allen Eaves

La Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada présente une vision à long terme pour protéger les Canadiens contre les pandémies et d'autres urgences sanitaires, et pour établir au pays un secteur des sciences de la vie innovateur et compétitif.

présente une vision à long terme pour protéger les Canadiens contre les pandémies et d'autres urgences sanitaires, et pour établir au pays un secteur des sciences de la vie innovateur et compétitif. STEMCELL Technologies a été fondée en 1993 par Allen Eaves , qui en est le président et chef de la direction. L'entreprise de biotechnologie occupe désormais une place sur le marché international. Elle se spécialise dans la culture cellulaire normalisée et rentable destinée à la production de cellules souches hématopoïétiques, un secteur en forte croissance, et dans la mise au point de nouvelles technologies de cellules souches.

, qui en est le président et chef de la direction. L'entreprise de biotechnologie occupe désormais une place sur le marché international. Elle se spécialise dans la culture cellulaire normalisée et rentable destinée à la production de cellules souches hématopoïétiques, un secteur en forte croissance, et dans la mise au point de nouvelles technologies de cellules souches. Les cellules souches ont été découvertes au début des années 1960 dans le cadre des travaux des scientifiques canadiens James Till et Ernest McCulloch de l'Université de Toronto .

