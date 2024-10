THUNDER BAY, ON , le 6 oct. 2024 /CNW/ - Les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada se trouvent aux avant-postes des efforts déployés pour combattre les changements climatiques et pour s'adapter à leurs impacts environnementaux et économiques. Le gouvernement du Canada s'engage à favoriser l'adoption de mesures autodéterminées pour la réalisation des priorités climatiques des peuples autochtones en vue de créer un avenir sain et résilient pour tous.

Le gouvernement du Canada est heureux d'annoncer aujourd'hui la deuxième phase de l'Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel (IARDD) - cohorte 2. Pendant cette phase, les dix équipes championnes de l'énergie énumérées ci-dessous, qui sont issues de nations et de communautés autochtones éloignées, recevront jusqu'à 500 000 $ pour faire de la mobilisation communautaire, terminer le programme de formation et élaborer leur plan énergétique pour la collectivité.

Gouvernement de la Première Nation Xeni Gwet'in, Colombie-Britannique

Conseil de Bande Tahltan, Colombie-Britannique

Gouvernement de la Tribu Uchucklesaht, Colombie-Britannique

Première Nation Ḵwiḵwa̱sut'inux̱w Ha̱xwa'mis, Colombie-Britannique

Hameau de Paulatuk , Territoires du Nord-Ouest

, Territoires du Nord-Ouest Fort Chipewyan, Alberta

Camp des Cris des montagnes, Alberta

Pangnirtung, Nunavut

Kiashke Zaaging Anishinaabek - Première Nation de Gull Bay, Ontario

Kangirsuk , Nunavik, Québec

Composées de responsables de l'énergie propre, les dix équipes ont terminé le programme 20/20 Catalysts exécuté par l'Indigenous Clean Energy Social Enterprise (ICE SE), partenaire du gouvernement fédéral pour la mise en œuvre de l'Initiative. Dans chaque équipe, un champion de l'énergie est jumelé à des mentors et reçoit ainsi un soutien personnalisé dans divers domaines comme les connaissances techniques, la mobilisation communautaire et la gestion de projet.

Une fois la phase 2 achevée, les dix équipes pourraient être admissibles à un financement additionnel qui leur permettrait de faire progresser la conception et le développement de leur projet en s'inspirant de leur plan énergétique pour la collectivité dans le cadre de la phase 3, prévue en 2025.

Citations

« Les peuples autochtones font face à de grands défis climatiques sans précédent qui mettent en péril leurs vies, leurs moyens de subsistance, leurs cultures et leurs systèmes de connaissances. Confrontées à ces menaces, les communautés autochtones de tout le pays prennent des mesures remarquables pour combattre les changements climatiques et pour s'adapter à leurs impacts. Les solutions climatiques pilotées par des Autochtones sont porteuses d'une plus grande résilience, offrent de meilleurs résultats et tiennent davantage compte de l'avis des experts dans notre marche commune vers un avenir propre et prospère. Je suis ravi de voir ces dix projets entrer dans une nouvelle phase et je me réjouis à la perspective de découvrir les innovations futures. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les peuples autochtones sont sur la ligne de front des changements climatiques au Canada et, en tant que premiers gardiens de nos terres et de nos eaux, ils sont particulièrement bien placés pour trouver des solutions qui assureront un avenir durable et prospère pour les générations à venir. Les projets d'énergie propre menés dans les communautés autochtones sont une source d'inspiration constante pour moi, et je félicite les champions de l'énergie pour cette nouvelle phase passionnante de mobilisation communautaire, de formation et de planification pour la création d'un avenir plus résilient où tous pourront bénéficier d'une économie forte et durable. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« Comme les changements climatiques continuent de compromettre le mode de vie des communautés autochtones, particulièrement dans le Nord et dans l'Arctique, il est plus important que jamais que ces populations jouent un rôle moteur dans nos moyens d'adaptation à ces changements. Le démarrage de la phase 2 de cette initiative d'énergie propre témoigne de notre engagement commun pour la réconciliation et de l'importance d'entretenir des relations constructives avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour déterminer comment nous pouvons adapter concrètement nos mesures d'action afin d'édifier un avenir plus propre pour les sept prochaines générations. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord

« La transition vers l'énergie propre demeure importante aux yeux des communautés autochtones et du gouvernement du Canada dans leurs efforts communs pour favoriser la réconciliation. Les projets annoncés aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel sont un excellent exemple de ce que nous pouvons faire pour favoriser la réalisation de priorités autodéterminées en aidant les communautés à prendre davantage le contrôle de leur avenir énergétique et de leur bien-être. »

Michael V. McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

Quelques faits

La deuxième cohorte de l'IARDD s'inscrit dans l'enveloppe de 300 millions de dollars annoncée dans le plan climatique renforcé du Canada pour des projets d'énergie propre dans les collectivités autochtones, rurales et éloignées.

L'IARDD est un programme de formation et de financement en matière d'énergie propre qui vient appuyer des solutions climatiques mises en place par des Autochtones dans des communautés autochtones qui ont recours au diesel ou à d'autres énergies fossiles pour le chauffage et la production d'électricité.

Lancée en 2019, l'IARDD est le fruit de 18 mois de consultations auprès de communautés, de titulaires de droits et d'organisations autochtones. Elle est administrée en collaboration avec l'ICE SE et le gouvernement du Canada.

Les demandeurs qui n'ont pas été retenus pour la deuxième cohorte de l'IARDD ont été invités à rencontrer un membre de l'équipe fédérale responsable de Wah-ila-toos et de l'équipe de l'ICE SE pour discuter de leurs priorités et d'autres options de financement possibles. Ils ont aussi été invités à se joindre au réseau ICE Network et à participer aux futures activités de ce réseau, qui est un espace de collaboration en ligne ouvert à toute personne travaillant à des projets autochtones d'énergie propre.

L'IARDD est exécutée via Wah-ila-toos - un guichet unique permettant aux communautés autochtones, rurales et éloignées d'obtenir du financement et des ressources du gouvernement du Canada pour des projets d'énergie propre. Par le biais de ce guichet, le gouvernement du Canada continuera d'entretenir des relations constructives avec les communautés autochtones pour promouvoir la réconciliation et l'autodétermination, pour faire avancer des projets d'énergie propre et pour contribuer à ouvrir de nouvelles possibilités économiques grâce à un puissant leadership autochtone en matière de climat.

La plateforme Wah-ila-toos est administrée par Ressources naturelles Canada, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada , Services aux Autochtones Canada, Environnement et Changement climatique Canada et Infrastructure Canada. Son nom, qui lui a été donné par trois grand-mères ayant le statut d'Aînées, incarne l'idée que tout est lié et qu'il est de notre devoir d'entretenir de bons rapports avec tous.

