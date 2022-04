OTTAWA, ON, le 6 avril 2022 /CNW/ - Ressources naturelles Canada

En aidant les gens à rendre leur maison plus écoénergétique, nous luttons contre les changements climatiques et créons de bons emplois, en plus d'aider les propriétaires à économiser sur leurs factures d'énergie mensuelles. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a lancé la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes en mai 2021 afin d'aider jusqu'à 700 000 propriétaires canadiens à effectuer des rénovations écoénergétiques dans leur maison.

La secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Julie Dabrusin, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, un investissement total de plus de 4,2 millions de dollars réparti entre huit organisations. Cette aide financière servira à recruter, à former et à encadrer jusqu'à 690 nouveaux conseillers au Canada et à offrir une formation d'appoint à 110 conseillers. Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'un appel de propositions de 10 millions de dollars visant à former jusqu'à 2 000 conseillers en énergie supplémentaires.

L'investissement se répartit comme suit :

Ces fonds fédéraux financeront la mise en œuvre de programmes de formation à l'intention des conseillers en efficacité énergétique pour préparer les candidats, y compris ceux issus de groupes sous-représentés, à passer les examens nécessaires à l'obtention de l'agrément de conseiller en efficacité énergétique. Ils permettront également d'offrir de la formation pratique et des possibilités de mentorat aux candidats ou aux conseillers nouvellement inscrits.

Les conseillers en efficacité énergétique sont l'épine dorsale de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes. Pour que les rénovations améliorent l'efficacité énergétique d'une maison et que les propriétaires soient bien informés de leurs options de rénovation, un conseiller en efficacité énergétique doit réaliser une évaluation ÉnerGuide avant et après les rénovations. L'immense popularité de l'initiative - plus de 180 000 propriétaires ont présenté une demande en moins d'une année - a grandement fait augmenter la demande de nouveaux conseillers en efficacité énergétique.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, les mesures d'efficacité énergétique pourraient permettre aux pays signataires de franchir le tiers de la distance qui les sépare des objectifs de 2030 de l'Accord de Paris et nous aider à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Comme les bâtiments, y compris les maisons, représentent 18 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada, rénover les maisons existantes avec l'aide de conseillers en efficacité énergétique hautement qualifiés est l'une des façons les plus efficaces de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

« Investir pour accroître le nombre de conseillers en efficacité énergétique nous permettra non seulement de réussir la mise en œuvre de l'initiative Subvention canadienne pour des maisons plus vertes, mais aussi de créer des emplois durables de grande qualité dans tout le pays. La rénovation du parc immobilier est une opération essentielle pour réduire la facture d'énergie des Canadiens, abaisser les émissions et bâtir une économie carboneutre d'ici 2050. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Notre gouvernement est ravi d'investir dans huit projets qui permettront d'accroître le nombre de conseillers en efficacité énergétique au pays. Ces professionnels aident les propriétaires à mieux comprendre le niveau d'efficacité énergétique de leur habitation et leur recommandent des rénovations pour réduire leur consommation d'énergie et leurs factures de services publics. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité et créerons les emplois durables de l'avenir. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Pour s'inscrire, les propriétaires doivent présenter une demande via le portail de Maisons plus vertes de Ressources naturelles Canada pour commencer par vérifier s'ils sont admissibles. Ils seront ensuite mis en contact avec un conseiller en efficacité énergétique pour la réalisation d'une évaluation avant les rénovations. Il s'agit d'une étape cruciale où les propriétaires sont informés des options de rénovation qui conviennent le mieux à leur situation particulière.

de Ressources naturelles Canada pour commencer par vérifier s'ils sont admissibles. Ils seront ensuite mis en contact avec un conseiller en efficacité énergétique pour la réalisation d'une évaluation avant les rénovations. Il s'agit d'une étape cruciale où les propriétaires sont informés des options de rénovation qui conviennent le mieux à leur situation particulière. Une fois le projet de rénovation terminé, l'évaluation requise après les rénovations est effectuée, et Ressources naturelles Canada verse la subvention au bénéficiaire.

À ce jour, plus de 150 000 demandes ont été soumises directement dans le cadre de l'initiative, et 50 000 propriétaires susceptibles aussi d'être admissibles se sont inscrits par l'intermédiaire de programmes partenaires au Québec et en Nouvelle-Écosse . L'initiative de sept ans a ainsi reçu, dans la première année de son existence, des demandes représentant plus de 25 % des subventions prévues.

et en . L'initiative de sept ans a ainsi reçu, dans la première année de son existence, des demandes représentant plus de 25 % des subventions prévues. Comme les bâtiments, y compris les maisons, représentent 18 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada, des initiatives comme celle-ci aideront considérablement le gouvernement à honorer son engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, tout en créant des emplois durables dans toutes les régions du pays.

L'initiative Maisons plus vertes réduira annuellement les émissions de 1,5 mégatonne d'ici 2026 et devrait créer plus de 110 000 emplois directs et indirects au pays, qui s'inscriront dans le prolongement des quelque 436 000 emplois directs que comptait le secteur de l'efficacité énergétique en 2018.

devrait créer plus de 110 000 emplois directs et indirects au pays, qui s'inscriront dans le prolongement des quelque 436 000 emplois directs que comptait le secteur de l'efficacité énergétique en 2018. Le gouvernement fédéral a financé la création du carrefour DécouvrezEE - un portail en ligne destiné à aider les Canadiens à se joindre au secteur de l'efficacité énergétique et à devenir des conseillers en efficacité énergétique. Le carrefour est conçu et exploité en partenariat avec Efficacité énergétique Canada .

