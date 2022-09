OTTAWA, ON , le 22 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le renouvellement du mandat de Catherine Lavoie à titre de présidente du conseil d'administration de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), et la nomination de Tim Smith au conseil d'administration de l'Autorité du pont Windsor-Detroit (APWD).

« J'ai le plaisir d'annoncer que Catherine Lavoie a été reconduite au poste de présidente du conseil d'administration de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI). Mme Lavoie nous offrira son expertise et une précieuse stabilité alors que PJCCI continue de réaliser des projets complexes, comme la déconstruction du pont Champlain d'origine. J'ai également le plaisir d'accueillir Tim Smith au conseil d'administration de l'Autorité du pont Windsor-Detroit. Alors que le projet du pont international Gordie-Howe passe à la prochaine phase clé des travaux de construction, la vaste expérience de M. Smith dans la réalisation de grands projets d'infrastructure sera un atout majeur pour le conseil d'administration », a souligné l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Catherine Lavoie - PJCCI

Ingénieure de formation, Mme Lavoie est depuis 2015 présidente-directrice générale du Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines, qui vise à promouvoir la saine gestion des infrastructures municipales. Elle compte également plus de 20 années d'expérience dans la gestion de plusieurs associations de l'industrie du béton et de l'asphalte. Au cours des deux dernières années à la présidence du conseil d'administration, Mme Lavoie a assuré notamment la saine gouvernance de PJCCI et le suivi de ses objectifs stratégiques liés à la gestion de grandes infrastructures.

La société PJCCI veille à la gestion de projets importants, tels que la déconstruction du pont Champlain d'origine, tout en assurant la viabilité des infrastructures de son portefeuille et la mobilité sécuritaire des usagers. Fort de ses 40 ans de leadership et d'une équipe solide et diversifiée, PJCCI développe et met en œuvre des techniques novatrices pour améliorer la durabilité de l'infrastructure des ponts de Montréal tout en protégeant les écosystèmes locaux.

Tim Smith - APWD

M. Smith compte plus de 35 années d'expérience du domaine de la construction commerciale, institutionnelle, résidentielle et industrielle, et il a mené à bien un large éventail de projets de construction de grande envergure. En tant que membre de la haute gestion de l'industrie de la construction, M. Smith a été responsable pour l'achèvement fructueux de certains grands projets d'infrastructure au Canada.

L'APWD est une société d'État du portefeuille d'Infrastructure Canada chargée de la construction du pont international Gordie-Howe entre Windsor (Ontario) et Detroit (Michigan). Le pont est construit dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP), l'APWD supervisant le travail du partenaire privé pendant la construction et étant responsable de l'exploitation du nouveau passage frontalier. L'APWD travaille en étroite collaboration avec l'autorité internationale, qui comprend des membres du Michigan et du Canada, afin de soutenir l'entente sur le passage frontalier.

Faits en bref

APWD

Le pont international Gordie-Howe assurera une connectivité directe avec les réseaux routiers existants des deux côtés de la frontière et disposera d'infrastructures frontalières améliorées pour faciliter le déplacement rapide et efficace des marchandises et des voyageurs, tout en assurant la sécurité.

Le conseil d'administration de l'APWD est chargé de superviser les activités commerciales et les autres activités de l'APWD. Le conseil d'administration est composé d'un maximum de neuf membres. Tous les membres du conseil d'administration sont nommés par le gouvernement du Canada ; le président occupe son poste pendant cinq ans et les membres du conseil d'administration occupent leur poste pendant quatre ans au maximum.

PJCCI

La Société PJCCI est une société d'État qui est indépendante du gouvernement et qui rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités.

La Société PJCCI possède et exploite cinq corridors de transport fédéraux dans la région de Montréal :

Le pont Champlain d'origine et l'Estacade du pont Champlain

Le pont Jacques-Cartier



Le tunnel de Melocheville



Le pont Honoré- Mercier (partie fédérale)

L'autoroute Bonaventure (partie fédérale)

La société PJCCI est responsable de la déconstruction du pont Champlain d'origine. Ce projet d'envergure a débuté en 2020 et les travaux devraient se conclure en janvier 2024.

