Terry Duguid, secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé aujourd'hui un financement non remboursable de 3 733 065 $ au profit de deux projets à l'Université du Manitoba dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux.

(agriculture numérique) reçoit 2 499 565 $ pour faire progresser la recherche agricole et la capacité de formation des étudiants en collaboration avec des partenaires de l'industrie. Ce projet sera soutenu par la conception et l'adoption de la technologie Digital Smart Farm, tout en maximisant le transfert des connaissances du milieu universitaire au milieu industriel. Ce projet est également financé par des partenaires qui s'intéressent à la gestion des cultures et des sols, à la durabilité et à l'agriculture de précision dans l'Ouest canadien. Le coût total du projet est de 5 005 971 $. L'Université du Manitoba (Lab2Market) reçoit 1 233 500 $ pour développer et mettre en œuvre l'initiative Lab2Market au Manitoba , initiative qui vise à stimuler le rendement de la commercialisation de la recherche. Cet investissement permettra d'accroître les activités de transfert de technologie et d'accélérer la formation des diplômés, des étudiants postdoctoraux et des chercheurs pour les aider à commercialiser efficacement leurs innovations. Ce projet est également financé par MITACS, North Forge Technology Exchange, l'Université Ryerson, l'Université Dalhousie , l'Université Memorial de Terre-Neuve et l'Université du Manitoba . Le coût total du projet est de 2 504 600 $.

Le gouvernement du Canada est déterminé à renforcer les écosystèmes d'innovation régionaux en appuyant la collaboration entre le milieu universitaire et le milieu industriel, ce qui favorisera une croissance maximale du secteur. Ces investissements devraient se traduire par une augmentation des partenariats entre le milieu industriel et le milieu universitaire, des dépenses en recherche et développement, la formation de personnel hautement qualifié (PHQ) et de l'aide aux petites et moyennes entreprises (PME).

Citations

« Des économies régionales solides sont essentielles à la réussite et à la durabilité du Canada. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait des investissements stratégiques dans l'Ouest. Notre gouvernement reconnaît que la collaboration entre le milieu universitaire et le milieu industriel est essentielle à l'avancement du secteur, à l'augmentation des ventes intérieures et des exportations, et à la formation de personnel hautement qualifié. Nous soutiendrons cette collaboration et nous reconstruirons en mieux. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Cet investissement montre clairement que le gouvernement du Canada accorde la priorité à une relation importante entre l'industrie et les universités. Le transfert de connaissances entre le milieu universitaire et le milieu industriel joue un rôle crucial dans la croissance des écosystèmes régionaux. Le soutien de la prochaine génération de professionnels hautement qualifiés aide l'Ouest canadien à se développer et à soutenir la concurrence. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

« Nous sommes ravis de travailler avec de nombreux partenaires sur ces deux nouveaux projets qui feront progresser l'innovation agricole et passer la recherche du laboratoire au marché, tout en offrant des possibilités de formation pratique aux étudiants et en faisant progresser l'innovation dans l'industrie. Je félicite les deux chefs d'équipe de projet pour leurs approches novatrices visant à faire progresser la technologie au Manitoba. »

- Digvir Jayas, Ph. D., vice-président (Recherche et Affaires internationales) et professeur distingué, Université du Manitoba

