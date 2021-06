Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé un financement remboursable de 2 426 483 $ au profit de trois projets dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE).

Permission Click Inc. a reçu 1 565 783 $ pour étendre sa plateforme de gestion de dossiers numériques et de processus d'approbation dans toute l'Amérique du Nord.

TRAINFO Corporation a reçu 460 700 $ pour exporter ses technologies et services de passages des trains sur les marchés américains.

Global Drain Technologies Inc. a reçu 400 000 $ pour intégrer une capacité de production avancée à son entreprise de fabrication de drains commerciaux.

Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les petites et moyennes entreprises. Les investissements de ce genre ont un effet positif sur l'augmentation de la productivité, la croissance et la capacité à être compétitif sur le marché mondial. Ces investissements devraient également augmenter les ventes à l'exportation et la croissance des revenus des entreprises, en plus de créer 29 nouveaux emplois.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à investir dans les entreprises de l'Ouest, car il reconnaît que des économies régionales solides sont essentielles à la réussite et à la durabilité du Canada. Nos agences de développement régional sont là pour aider les entreprises et les innovateurs à croître et à créer des emplois hautement qualifiés, afin que notre économie et nos collectivités puissent prospérer pour les générations à venir. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Ces investissements témoignent de l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir les efforts locaux pour que les entreprises se développent et deviennent plus compétitives tant au pays qu'à l'étranger. Les produits et les technologies uniques qu'offrent ces entreprises constituent des exemples de la diversité de l'économie de l'Ouest canadien. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

« Le programme CPE de DEO a aidé Permission Click à saisir l'incroyable quantité d'occasions que nous voyons sur le marché de l'automatisation du travail dans, par exemple, les écoles de la maternelle à la 12e année (K-12). Nous allons investir dans la croissance des ventes et du marketing avec une longueur d'avance pour nous développer de manière accélérée. »

- Chris Johnson, directeur général et cofondateur, Permission Click Inc.

« Toutes les trois heures, un accident se produit à un passage à niveau en Amérique du Nord, et le blocage des passages à niveau nuit à un voyage sur trente des premiers intervenants. TRAINFO a mis au point des technologies novatrices des villes intelligentes pour résoudre ces problèmes et les a installées dans plus d'une dizaine de villes canadiennes et américaines. Nous sommes ravis de nous associer au programme CPE de DEO pour accélérer notre croissance et mettre en œuvre nos solutions visant à sauver des vies dans des villes du monde entier. »

- Garreth Rempel, directeur général et cofondateur, TRAINFO Corp.

« L'eau, qui était autrefois une ressource naturelle abondante, devient une denrée plus précieuse en raison des impacts environnementaux et de la surconsommation. Global Drain Technologies a une mission bien précise : rendre le monde plus sûr, un drain à la fois. Le partenariat avec DEO était une étape importante de la mise en œuvre de "l'usine du futur" et de l'amélioration de notre gamme de solutions de drainage manufacturées. »

- Tyler Gompf, directeur général et cofondateur, Global Drain Technologies

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]; Nathalie Leroux, Directrice, Politique, Planification et Relations extérieures, région du Manitoba, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, 204-984-8472, [email protected]

