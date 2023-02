L'investissement de plus de 700 millions de dollars continuera de stimuler l'innovation

OTTAWA, ON, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada encourage la croissance économique, contribue à la création d'emplois bien rémunérés et s'assure de renforcer l'avantage concurrentiel du pays en investissant dans les idées, les entreprises et les communautés. Il a adopté, dans le cadre du programme des grappes d'innovation mondiales, une nouvelle approche à l'égard de l'innovation, soit la création d'écosystèmes favorisant une croissance accélérée dans des secteurs où le Canada excelle.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé que toutes les grappes verraient leur financement renouvelé pour leur permettre d'accroître leur présence à l'échelle nationale et de multiplier leurs retombées, ici comme à l'étranger. Le montant alloué à chaque grappe a été déterminé à la suite d'un processus d'évaluation concurrentiel basé sur les bilans financiers et les mesures de rendement des programmes. Les fonds sont répartis comme suit :

La Grappe de la fabrication de pointe recevra jusqu'à 177 millions de dollars pour soutenir la commercialisation de projets transformateurs dans le cadre desquels sont conçues, améliorées et appliquées des solutions technologiques de pointe dans le domaine de la fabrication. Ce financement permettra d'attirer des talents et des investisseurs au Canada .

. La Grappe des industries des protéines recevra jusqu'à 150 millions de dollars pour favoriser les investissements dans l'écosystème canadien des aliments d'origine végétale pour humains et animaux et dans la création de produits et de services. Ce financement permettra également la réduction des émissions de gaz à effet de serre associés à la production agricole et à la transformation des aliments.

La Grappe des technologies numériques recevra jusqu'à 125 millions de dollars pour mobiliser l'industrie canadienne en vue de la mise au point de technologies numériques de calibre mondial qui feront du pays un leader de la croissance économique propre et saine, et qui permettront aux entreprises de chez nous de se démarquer dans le domaine numérique.

La Grappe Scale AI recevra jusqu'à 125 millions de dollars pour faire du Canada un carrefour mondial de l'intelligence artificielle axée sur la productivité des entreprises et les chaînes d'approvisionnement intelligentes. Ces technologies serviront de référence à l'échelle mondiale et procureront un avantage concurrentiel aux entreprises canadiennes.

La Grappe de l'économie océanique recevra jusqu'à 125 millions de dollars pour accélérer la conception de solutions qui permettront de saisir des occasions internationales dans le domaine océanique, et ainsi de renforcer l'économie canadienne et d'assainir notre planète.

Les grappes se sont donné comme mission commune d'étendre leur présence à l'échelle mondiale, de collaborer entre elles pour multiplier leurs retombées, de lutter contre les changements climatiques, de renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement, et de soutenir la croissance et l'expansion des entreprises canadiennes. Les grappes viseront également à accroître les investissements de l'industrie en augmentant le ratio d'investissement de contrepartie, ce qui aura des retombées positives sur la création d'emplois et le produit intérieur brut.

« Depuis leur création, les grappes ont eu de nombreuses retombées positives. Elles ont favorisé la collaboration dans l'ensemble de l'écosystème canadien de l'innovation, appuyé des centaines de projets révolutionnaires et créé des milliers d'emplois bien rémunérés. Notre gouvernement continuera de miser sur l'innovation pour consolider la position du Canada comme chef de file mondial. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Le budget de 2022 a confirmé l'engagement du Canada à l'égard des grappes d'innovation mondiales en proposant un investissement additionnel de 750 millions de dollars jusqu'en 2028 pour soutenir leur croissance et leur développement. Le programme portait auparavant le nom d'Initiative des supergrappes d'innovation.

En date de décembre 2022, les grappes avaient appuyé plus de 520 projets évalués à 2,37 milliards de dollars, auxquels ont participé plus de 2 465 partenaires, et ayant donné lieu à plus de 855 demandes de brevet, droits d'auteur, marques de commerce et secrets commerciaux.

Les grappes sont en bonne voie d'atteindre ou de surpasser leur objectif global de création d'emplois directs, indirects et induits, qui avait été établi à 15 000 d'ici 2023 et à 50 000 d'ici 2028.

à 50 000 d'ici 2028. Les grappes contribuent aussi à l'établissement d'une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée en créant des occasions pour les femmes, les Canadiens racialisés, les Autochtones et d'autres personnes issues de groupes sous-représentés. Les grappes proposent des ateliers et de la formation officielle en vue de faire bénéficier l'industrie du talent, des connaissances particulières ainsi que des nouvelles compétences des membres de ces groupes.

Les grappes d'innovation mondiales se distinguent par leur envergure, leur ambition et leur capacité à susciter des résultats probants en matière de commercialisation. Elles misent sur le pouvoir de la collaboration pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes à prendre de l'expansion, et ainsi leur permettre de s'intégrer aux chaînes de valeur mondiales et bâtir de solides écosystèmes d'innovation qui attirent les investisseurs et les personnes de talent.

Au cours des cinq dernières années, les grappes d'innovation mondiales ont offert leur soutien à des projets phares d'un bout à l'autre du pays. En voici quelques exemples :

Production au Canada de thérapies cellulaires et géniques à l'échelle commerciale par un consortium de projet dirigé par la PME OmniaBio (anglais), dont le siège est à Hamilton ( Ontario ). Ce projet, qui bénéficie du soutien de la Grappe de la fabrication de pointe, entraînera la construction à Hamilton d'une usine de biofabrication commerciale qui fournira de nouvelles thérapies de pointe pour les technologies cellulaires et géniques ou qui produira des technologies existantes qui ne sont pas disponibles au Canada à l'échelle commerciale actuellement. Le projet aidera le Canada à se tailler une place comme chef de file mondial dans le domaine des sciences de la vie.







Production durable d'une gamme de substituts de fruits de mer à base de plantes par les PME Konscious Foods (anglais), Merit Functional Foods (anglais) et Canadian Pacifico Seaweeds (anglais), situées en Colombie-Britannique et au Manitoba. Ce projet bénéficie du soutien de la Grappe des industries des protéines. Pour créer les substituts de fruits de mer à base de végétaux, on fait appel à l'innovation en combinant des cultures et des ingrédients produits au Canada. Résultat, la nourriture est goûteuse et meilleure pour les consommateurs et l'environnement.







. Ce projet bénéficie du soutien de la Grappe des industries des protéines. Pour créer les substituts de fruits de mer à base de végétaux, on fait appel à l'innovation en combinant des cultures et des ingrédients produits au . Résultat, la nourriture est goûteuse et meilleure pour les consommateurs et l'environnement. Création de la première plateforme de découverte de la Terre au moyen de rayons X au monde. Ce projet, qui est dirigé par la PME Ideon Technologies (anglais), dont le siège est à Richmond (Colombie-Britannique), bénéficie du soutien de la Grappe des technologies numériques. La plateforme permettra aux sociétés minières de déceler les anomalies magnétiques et relatives à la densité grâce à une clarté supérieure qui permet de voir jusqu'à un kilomètre sous la surface de la Terre. Les sociétés pourront ainsi cibler précisément les dépôts de minéraux critiques et contribuer d'une manière respectueuse de l'environnement à l'approvisionnement en minéraux nécessaire à la transition vers une énergie propre.







Création d'un outil visant à optimiser, au moyen de l'intelligence artificielle, la charge de travail changeante dans les ports. Ce projet, qui est dirigé par la Montreal Maritime Employers Association, bénéficie du soutien de la Grappe Scale AI. L'outil utilise l'analytique prédictive pour déterminer les cargaisons qui arriveront au port et assurer la distribution rapide des biens d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. Il permet aussi d'obtenir des estimations plus précises des besoins en main-d'œuvre, ce qui permet d'économiser temps et argent dans les ports partout au Canada.







Conception d'un système robotique autonome de mise à l'eau et de récupération destiné à l'imagerie et à la cartographie du fond marin. Ce projet, qui est dirigé par la PME Kraken Robotics (anglais), située à Terre-Neuve-et-Labrador, bénéficie du soutien de la Grappe de l'économie océanique. Le système sous-marin peut être utilisé par diverses industries du secteur océanique, y compris celles du pétrole et du gaz et de la pêche, ainsi que par le secteur militaire et de la défense. L'entreprise a conclu des contrats en matière de défense avec plusieurs pays, ce qui lui a permis de prendre de l'expansion à Terre-Neuve-et-Labrador de même qu'en Nouvelle-Écosse.

