OTTAWA, ON, le 30 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada poursuit son travail de protection de la santé animale en établissant une banque de vaccins contre la fièvre aphteuse. La banque de vaccins est un élément clé des plans d'intervention du Canada pour lutter contre une épidémie de fièvre aphteuse et éventuellement éliminer une éclosion de cette maladie si elle était détectée chez les animaux canadiens.

Aujourd'hui, une demande de propositions a été publiée par Services publics et Approvisionnement Canada au nom de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) dans le but d'acquérir des produits de vaccination pour la banque de vaccins contre la fièvre aphteuse.

Les soumissionnaires retenus fourniraient des vaccins concentrés contre la fièvre aphteuse qui pourraient être rapidement transformés en vaccins utilisables. Les soumissionnaires intéressés trouveront les renseignements sur la demande de propositions, y compris les exigences, les critères, les processus et les échéanciers dans le site AchatsCanada.

La banque de vaccins aidera à protéger le Canada contre la menace émergente que représente cette maladie, à maintenir la confiance du public dans l'approvisionnement alimentaire canadien et à réduire la propagation de la maladie en cas d'éclosion. Une intervention efficace, notamment la vaccination, contribuera également à limiter les perturbations prolongées des marchés.

« Protéger le bétail canadien et les moyens de subsistance des agriculteurs qui travaillent fort contre la menace des maladies animales est une priorité pour le gouvernement du Canada. La création d'une banque de vaccins contre la fièvre aphteuse pour le Canada jouera un rôle important dans la réduction de la propagation de cette maladie et l'atténuation des répercussions sur l'accès aux marchés pour les producteurs canadiens en cas d'éclosion. L'annonce d'aujourd'hui marque une autre étape importante dans le travail en cours visant à accroître notre approvisionnement en vaccins et à soutenir les mesures de préparation du Canada face aux maladies animales. » (traduction)

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Le budget de 2023 prévoyait 57,5 M$ sur cinq ans et 5,6 M$ par année subséquente destinés à l'ACIA afin que celle-ci mette sur pied une banque de vaccins contre la fièvre aphteuse pour le Canada et élabore des plans d'intervention en cas d'éclosion.

Les répercussions économiques au Canada sont estimées entre 20,9 G$ et 65,2 G$ selon le mode d'introduction et l'étendue de la propagation de la maladie.

La fièvre aphteuse est une maladie virale grave et hautement transmissible qui touche les bovins et les porcs. Elle peut aussi s'attaquer aux moutons, aux chèvres, aux cerfs et aux autres ruminants artiodactyles, mais pas aux chevaux. Même si bon nombre des animaux atteints se rétablissent, ils demeurent faibles et asthéniques.

Le Canada est exempt de fièvre aphteuse depuis 1952, et des mesures rigoureuses ont été mises en place pour empêcher l'entrée de la maladie au pays. La fièvre aphteuse ne représente pas de risque pour la santé publique et n'est pas considérée comme un problème de salubrité alimentaire.

L'ACIA n'utiliserait un vaccin qu'en cas d'éclosion pour protéger les animaux et aider à enrayer la propagation de la maladie. Cela complète l'accès actuel du Canada aux vaccins par l'entremise de la Banque nord-américaine de vaccins contre la fièvre aphteuse et assurerait un accès facile aux vaccins pour les éleveurs canadiens.

Au Canada, la fièvre aphteuse est une maladie à déclaration obligatoire en vertu de la Loi sur la santé des animaux ; tous les cas suspectés doivent être signalés à l'ACIA.

L'ACIA surveille la situation de la fièvre aphteuse dans le monde et dispose de plans de préparation et d'intervention en cas d'urgence.

