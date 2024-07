PORT HAWKESBURY, NS, le 31 juill. 2024 /CNW/ - L'hydrogène sera essentiel pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux, qu'il s'agisse de la sécurité énergétique, de la transition énergétique ou de la nécessité générale d'agir pour lutter contre les changements climatiques. Grâce à ses vastes ressources naturelles, à ses entreprises technologiques de calibre mondial et à ses infrastructures énergétiques existantes, le Canada est un fournisseur sûr et fiable d'hydrogène propre. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue de travailler et d'apporter son soutien en vue d'assurer la création d'un corridor commercial transatlantique prospère pour l'hydrogène avec nos alliés allemands, ce qui facilitera la décarbonation industrielle en Allemagne et dans toute l'Europe.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a annoncé que le Canada engagera jusqu'à 300 millions de dollars pour soutenir le commerce de l'hydrogène propre avec l'Allemagne. Les fonds seront alloués dans le cadre d'un processus d'adjudication concurrentiel qui devrait être lancé d'ici la fin de l'année, après l'examen par la Commission européenne des paramètres d'adjudication proposés et un engagement similaire de la part de l'Allemagne. L'Alliance Canada-Allemagne pour l'hydrogène aidera les entreprises canadiennes à accéder aux marchés allemands pour y vendre leur hydrogène propre et leur ammoniac. Elle permettra également à l'Allemagne d'avoir accès à des produits énergétiques propres, faits au Canada par des travailleurs canadiens, à des prix concurrentiels.

L'un des plus proches alliés et amis du Canada sur la scène internationale, l'Allemagne tient tout comme nous à établir des économies propres. Le commerce de l'hydrogène propre entre nos deux pays contribuera à créer des emplois durables pour les travailleurs canadiens, à renforcer la sécurité énergétique de nos alliés et à réduire les émissions de part et d'autre de l'Atlantique. Aujourd'hui, nous nous rapprochons d'une florissante économie transatlantique de l'hydrogène, qui offre d'énormes possibilités économiques d'un océan à l'autre, et notamment ici, dans le Canada atlantique.

Déterminé à être le fournisseur de choix de nos alliés mondiaux, le gouvernement du Canada investit dans les énergies propres. Ces mesures aideront l'Europe à atteindre une plus grande sécurité énergétique, tout en luttant contre les changements climatiques et en construisant un avenir meilleur et plus prospère des deux côtés de l'Atlantique. L'annonce d'aujourd'hui confirme l'engagement du Canada envers ces alliés et les avancées importantes réalisées dans notre course pour atteindre la carboneutralité à l'échelle mondiale en répondant mieux aux besoins d'exportation d'hydrogène propre.

Citations

« Le Canada est un fournisseur fiable d'énergie propre pour ses alliés mondiaux. Pour continuer à renforcer notre amitié et notre partenariat, l'annonce d'aujourd'hui permettra à l'Allemagne d'avoir accès à de l'hydrogène propre canadien pour alimenter son économie, ce qui créera des emplois et stimulera la croissance économique ici, au Canada atlantique. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'Allemagne a l'une des économies les plus fortes au monde. Pour mieux répondre à la croissance de sa demande d'hydrogène vert et accélérer la transition énergétique afin d'atteindre les objectifs climatiques mondiaux, l'Allemagne a besoin de partenaires stables et fiables comme notre bon ami et allié, le Canada. Nous saluons l'engagement du Canada d'égaler notre offre d'investir 200 millions d'euros (environ 300 millions de dollars canadiens) afin de cofinancer un instrument bilatéral pour le commerce de l'hydrogène. »

Karina Häuslmeier

Chef de mission adjoint, Ambassade d'Allemagne à Ottawa

« L'hydrogène ouvre de grandes possibilités d'emploi et de croissance économique ici, au Cap-Breton. Les entreprises redoublent d'efforts pour répondre à la demande d'énergie propre, au pays comme à l'étranger, ce qui crée des emplois sur place et dynamise nos collectivités locales, notamment Port Hawkesbury. Voilà l'objet de l'annonce que nous faisons aujourd'hui. »

L'honorable Jaime Battiste

Député de Sydney-Victoria

« Le marché mondial veut l'énergie propre du Canada. Ici, à Port Hawkesbury, nous savons que les possibilités d'exportation d'hydrogène propre sont considérables. L'annonce d'aujourd'hui me réjouit, car elle donnera un coup de fouet aux entreprises de la Nouvelle-Écosse et leur permettra de saisir l'occasion au vol. »

L'honorable Mike Kelloway

Député de Cape Breton-Canso

Quelques faits

En 2020, la Stratégie canadienne pour l'hydrogène établissait un cadre d'intervention pour tirer parti de l'hydrogène afin d'atteindre notre objectif de carboneutralité en 2050 et faire du Canada un fournisseur et un producteur d'hydrogène bas carbone d'envergure mondiale. Depuis, on a beaucoup investi pour faire progresser la filière hydrogène au Canada.

faire du Canada un fournisseur et un producteur d'hydrogène bas carbone d'envergure mondiale. Depuis, on a beaucoup investi pour faire progresser la filière hydrogène au Canada. En mars 2021, le gouvernement du Canada a officialisé les relations énergétiques bilatérales entre le Canada et l'Allemagne par la signature d'un protocole d'entente sur l'établissement d'un partenariat canado-allemand pour l'énergie.

En août 2022, le gouvernement du Canada a signé une déclaration d'intention conjointe concernant la création d'une alliance entre le Canada et l'Allemagne pour l'hydrogène, afin de faciliter l'exportation d'hydrogène propre en Allemagne à compter de 2025.

En mars 2024, le gouvernement du Canada a signé un protocole d'entente visant la mise en place d'un guichet canado-allemand pour l'hydrogène propre.

En mai 2024, le gouvernement du Canada a publié le rapport d'étape de la Stratégie canadienne pour l'hydrogène. Le rapport est le fruit de trois ans de discussions, de recherches et d'analyses, y compris avec des spécialistes et des parties prenantes.

Dans son budget de 2024, le gouvernement du Canada propose de faire des investissements clés pour stimuler le développement et l'adoption de combustibles propres et pour accélérer l'innovation et les investissements dans la filière hydrogène canadienne, notamment grâce à de nouveaux crédits d'impôt à l'investissement, dont le Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre.

En juin 2024, le gouvernement du Canada a annoncé le lancement du Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre.

Le projet de loi C-49, Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve-et- Labrador et la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, devrait vraisemblablement être adopté. Il étendrait aux énergies renouvelables l'application des régimes actuels de gestion conjointe des hydrocarbures extracôtiers établis avec la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et- Labrador . Une fois établis, ces régimes confirmeraient le mandat des organismes de réglementation des énergies marines et augmenteraient les occasions de mettre en valeur les énergies renouvelables au large des côtes, notamment avec des projets éoliens qui pourraient soutenir la production d'hydrogène propre.

Liens connexes

