OTTAWA, ON, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Depuis des dizaines d'années, le Canada et l'Ontario possèdent une technologie nucléaire de calibre mondial, qui produit une énergie non émettrice sûre, fiable et abordable, en plus de fournir des emplois à plus de 75 000 vaillants travailleurs de la chaîne d'approvisionnement en énergie nucléaire. Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et de l'Ontario unissent leurs forces pour développer de nouvelles sources de production d'énergie nucléaire en Ontario afin de consolider notre avantage concurrentiel reconnu à l'échelle mondiale, de répondre à la demande croissante d'énergie propre et de créer encore plus d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens.

Aujourd'hui, en marge de la conférence de l'Association nucléaire canadienne, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé que le gouvernement fédéral verserait jusqu'à 50 millions de dollars pour aider la société Bruce Power à évaluer de nouvelles possibilités de production sur son site à Tiverton (Ontario). Ces fonds, qui proviennent du Programme fédéral de prédéveloppement de l'électricité, permettront de financer l'exploration d'un projet susceptible d'alimenter en électricité jusqu'à 4 800 000 maisons et entreprises en Ontario.

Ces démarches s'inscrivent dans le prolongement de l'annonce initiale faite en juillet 2023 par le ministre de l'Énergie de l'Ontario, l'honorable Todd Smith, et représentent une étape importante dans la construction de la première centrale nucléaire à grande échelle au Canada en plus de 30 ans. Ce projet s'inscrit également dans le cadre d'un plan - Alimenter la croissance de l'Ontario - que la province a mis en place pour répondre à la demande croissante d'électricité et réduire les émissions grâce à son réseau d'électricité propre.

Le projet de Bruce Power représente à lui seul plus de 25 % de la nouvelle capacité de production d'énergie nucléaire dont aura besoin l'Ontario pour combler ses besoins en électricité propre en 2050, selon les recommandations formulées par la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité dans son rapport intitulé Pathways to Decarbonization. En outre, ce projet aidera le Canada dans ses efforts pour bâtir un réseau d'électricité propre, fiable et abordable.

Ce projet représente également, pour le pays, un débouché économique de taille, qui permet au Canada et à l'Ontario de raffermir leur statut de chefs de file internationaux dans le domaine de l'énergie nucléaire en misant sur les connaissances qu'ils ont accumulées en développant et déployant des technologies nucléaires sûres et fiables au Canada et ailleurs dans le monde.

Bruce Power utilisera les fonds fédéraux pour financer d'importants travaux préalables au projet, y compris l'évaluation des impacts et la demande de permis de préparation de l'emplacement; des activités de communication précoces avec les communautés autochtones et les municipalités locales; ainsi que des évaluations et des études techniques, environnementales et d'ingénierie. Il est essentiel de recueillir cette information pour pouvoir prendre des décisions sur un tel projet, susceptible de créer et de maintenir de nombreux emplois de haute qualité dans les comtés de Bruce, Grey et Huron ainsi qu'à chaque maillon de la chaîne canadienne d'approvisionnement en énergie nucléaire.

L'investissement annoncé aujourd'hui survient au moment même où les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent ensemble sur le cadre de collaboration de la table régionale Canada-Ontario, plaçant parmi leurs priorités le développement de l'industrie nucléaire en Ontario, de même que des actions concertées pour l'électrification, les minéraux critiques, l'hydrogène et le secteur forestier, le tout assorti d'une procédure de délivrance de permis améliorée et d'un cadre réglementaire plus efficace et plus efficient qui permettront de mettre en place des projets d'énergie propre assez rapidement pour répondre à la demande croissante.

Le Canada et l'Ontario continuent en outre de travailler en collaboration au projet de règlement sur l'électricité propre - comme ils l'ont fait depuis le dépôt de la première ébauche du projet - pour remédier aux préoccupations formulées par les planificateurs de systèmes experts de l'Ontario et ainsi s'assurer que le règlement, dans sa forme définitive, puisse garantir aux Ontariens l'accès à un réseau d'électricité propre, fiable et abordable.

Ces actions s'inscrivent dans le prolongement de mesures qu'ont déjà prises les deux gouvernements pour répondre aux nouveaux besoins en matière d'énergie et pour assurer un approvisionnement en électricité propre, fiable et abordable. Parmi ces mesures, mentionnons les initiatives suivantes du gouvernement du Canada :

un investissement de 970 millions de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada pour le développement du premier petit réacteur modulaire (PRM) à l'échelle du réseau sur le terrain d'Ontario Power Generation (OPG) à Darlington ;

; le Programme de prédéveloppement de l'électricité de RNCan - doté d'une enveloppe de 250 millions de dollars, ce programme vise à financer des activités préalables à des projets d'électricité propre comme celui annoncé aujourd'hui;

des investissements d'une valeur de 4,5 milliards de dollars dans le cadre du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification, y compris le soutien annoncé antérieurement pour cinq autres projets d'énergie propre en Ontario , à l'appui du réseau électrique ontarien;

, à l'appui du réseau électrique ontarien; des outils réglementaires comme le futur règlement sur l'électricité propre, sur lequel le Canada et l' Ontario continuent de collaborer pour assurer le développement d'un réseau électrique propre, fiable et abordable;

continuent de collaborer pour assurer le développement d'un réseau électrique propre, fiable et abordable; un crédit d'impôt à l'investissement remboursable de 15 % pour les investissements admissibles dans la production d'énergie nucléaire (construction ou remise à neuf d'installations).

Et les initiatives ci-après du gouvernement de l'Ontario :

À l'heure où le Canada et l'Ontario unissent leurs efforts pour attirer des investissements records, nous devons nous tourner vers l'avenir pour saisir les possibilités économiques qu'offre la transition vers une économie axée sur l'énergie propre. Par leurs initiatives et investissements stratégiques, les deux gouvernements continueront à unir leurs forces pour faire du Canada et de l'Ontario des fournisseurs mondiaux d'énergie propre et de nouvelles technologiques tout en créant de nouveaux débouchés, de bons emplois et un réseau électrique propre, fiable et abordable pour l'ensemble de la population.

« Le gouvernement fédéral s'emploie à remplir son engagement de bâtir une économie carboneutre qui assure la production d'une électricité propre, une croissance économique et de bons emplois pour tous les Canadiens et Canadiennes. Dans cette optique, nous travaillons de concert avec le gouvernement de l'Ontario pour que la province puisse aménager un réseau électrique propre, fiable et abordable qui sera, selon les attentes, en conformité avec le futur règlement fédéral sur l'électricité propre. Bruce Power cumule déjà des années de succès dans le domaine de l'énergie nucléaire en Ontario, et l'annonce d'aujourd'hui permettra à cette société de poursuivre ses activités avec autant sinon plus de succès. Nous pourrons ainsi fournir une électricité plus fiable et plus abordable à la population canadienne et créer de bons emplois et des débouchés économiques pour les collectivités de l'Ontario. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

« Au moment où les entreprises mondiales cherchent à développer leurs activités dans des territoires où l'approvisionnement en électricité est fiable, abordable et propre, le réseau électrique propre de l'Ontario, de calibre mondial, contribue à l'obtention d'énormes investissements. Le développement de nouvelles capacités de production d'énergie nucléaire, comme la construction de la première centrale nucléaire à grande échelle en l'espace d'une génération à Bruce Power, nous permettra d'avoir accès à l'électricité fiable, abordable et propre dont nous avons besoin pour soutenir le prochain grand investissement international, les nouvelles maisons que nous construisons et les industries - comme nos producteurs d'acier - qui prennent de l'ampleur et s'électrifient. Nous continuerons également de collaborer avec le gouvernement du Canada à l'élaboration de projets d'énergie propre, en travaillant à l'amélioration de la procédure de délivrance de permis, à l'accroissement de l'efficacité du cadre réglementaire ainsi qu'à l'élaboration d'une version définitive du Règlement sur l'électricité propre, dans l'espoir que ces mesures favorisent l'aménagement d'un réseau électrique fiable, abordable et propre en Ontario. »

L'honorable Todd Smith

Ministre de l'Énergie de l'Ontario

« L'Ontario possède l'un des réseaux électriques les plus propres au monde, et l'industrie nucléaire y a le vent dans les voiles. Ce financement de prédéveloppement pour l'aménagement de nouvelles sources de production d'énergie nucléaire sur le site de la centrale de Bruce montre que les gouvernements fédéral et provincial collaborent avec le secteur privé pour mobiliser rapidement les communautés autochtones et les municipalités locales et effectuer des activités préalables de planification et de soutien en vue de réaliser des projets d'énergie propre qui nous permettront d'atteindre des objectifs climatiques bénéfiques à l'Ontario et à tous les Canadiens à long terme. »

Michael W. Rencheck

Président-directeur général, Bruce Power

Selon le rapport Pathways to Decarbonization de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité de l' Ontario , il pourrait falloir jusqu'à 17 800 MW de capacité nucléaire en Ontario pour répondre aux besoins en électricité propre de la province en 2050.

de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité de l' , il pourrait falloir jusqu'à 17 800 MW de capacité nucléaire en pour répondre aux besoins en électricité propre de la province en 2050. L'énergie nucléaire fait partie intégrante du bouquet énergétique du Canada : elle compte actuellement pour 14 % de la production d'électricité à l'échelle nationale et pour plus de 50 % de celle en Ontario .

. Le secteur nucléaire permet au pays d'éviter chaque année le rejet d'environ 45 millions de tonnes métriques d'émissions de dioxyde de carbone. Dans notre pays, où 82 % de l'électricité provient déjà de sources à émissions faibles ou nulles, l'énergie nucléaire demeure un complément nécessaire au vigoureux secteur des énergies renouvelables, en constante évolution.

En septembre 2023, le ministre Wilkinson a annoncé un financement à l'exportation de 3 milliards de dollars à la Roumanie pour la construction de deux nouveaux réacteurs CANDU, Cernavoda 3 et 4. Ce financement donnera à environ 200 entreprises canadiennes l'occasion de soumissionner sur des contrats totalisant jusqu'à 3 milliards de dollars, créant ainsi des centaines d'emplois canadiens et évitant le rejet de 8 millions de tonnes d'émissions de carbone chaque année.

