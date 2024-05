OTTAWA, ON, le 10 mai 2024 /CNW/ - Les monuments commémoratifs au Canada et partout dans le monde sont des rappels silencieux mais puissants du dévouement désintéressé de nos militaires et de notre dette éternelle de gratitude envers eux. Parmi ces militaires figuraient 12 000 citoyens de Terre‑Neuve-et-Labrador qui ont servi dans diverses branches militaires pendant la Première Guerre mondiale. Environ 1 700 d'entre eux sont morts et plus de 800 n'ont pas de sépulture connue.

En vue de reconnaître et d'honorer le service et le sacrifice des Terre-Neuviens et Labradoriens, le gouvernement du Canada investit plus de 3,5 millions de dollars sur deux ans pour financer le projet du centenaire du Monument commémoratif national de guerre de Terre-Neuve. Ces fonds permettront de rénover le monument à St. John's, de créer la tombe d'un soldat inconnu de Terre-Neuve de la Première Guerre mondiale et de tenir des cérémonies de rapatriement.

Pour souligner l'importance de cette initiative, Anciens Combattants Canada enverra une délégation en France. Là-bas, la délégation honorera et reconnaîtra les soldats terre-neuviens qui ont combattu et sont morts au service de la paix mondiale.

Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement du Canada rapatriera du nord de la France les restes d'un soldat inconnu de Terre-Neuve de la Première Guerre mondiale. Le 25 mai 2024, le gouvernement de la France transférera officiellement le soldat inconnu au gouvernement du Canada à l'occasion d'une cérémonie publique au Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel dans le nord de la France.

Anciens Combattants Canada, ainsi que d'autres partenaires, encourage les Canadiens à se renseigner sur le service militaire, les contributions et les sacrifices des Terre-Neuviens et Labradoriens avant que Terre-Neuve fasse partie du Canada, en 1949, jusqu'à aujourd'hui.

Participez aux activités #LeCanadaseSouvient au Canada et en France! Faites part de votre lien avec Terre-Neuve pendant la Première Guerre mondiale et apprenez-en davantage sur l'histoire militaire unique de Terre-Neuve-et-Labrador.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît les remarquables contributions et sacrifices des Terre‑Neuviens et Labradoriens, et de tous les Canadiens, pour la liberté en Europe. Nous sommes fiers d'appuyer l'importante initiative du monument commémoratif pour préserver l'héritage des Terre-Neuviens et Labradoriens qui ont servi pendant les années de guerre, surtout ceux qui n'ont pas de lieu de sépulture connu. Ensemble, nous nous souviendrons toujours de leurs sacrifices et de leurs réalisations. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Le Royal Newfoundland Regiment s'est battu bec et ongles pour l'avenir et l'honneur de son pays. Un de ces Terre-Neuviens rentre maintenant chez lui. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre du Travail et des Aînés et député de St. John's-Sud-Mount Pearl

« Le centenaire du Monument commémoratif national de guerre de Terre-Neuve à St. John's est une grande fierté pour les Terre-Neuviens et Labradoriens. La remise en état du monument, y compris la réinhumation d'un soldat inconnu de Terre-Neuve de la Première Guerre mondiale, est un moyen émouvant de souligner ce jalon. Rien de tout cela ne serait possible sans le soutien de nos partenaires : la ministre Petitpas Taylor, Anciens Combattants Canada, les Forces armées canadiennes et la Légion royale canadienne - Direction de Terre-Neuve-et-Labrador. »

L'honorable Steve Crocker, ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts et des Loisirs

« La Direction de Terre-Neuve-et-Labrador de la Légion royale canadienne est extrêmement fière de son rôle, au cours des cinq dernières années, dans ce projet du Souvenir à l'occasion du centenaire et dans la réalisation du rêve du lieutenant-colonel Thomas Nangle. Je m'en voudrais de ne pas reconnaître publiquement le soutien crucial inébranlable du premier ministre Andrew Furey et du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Je tiens aussi à remercier sincèrement le gouvernement du Canada, Anciens Combattants Canada, les Forces armées canadiennes, la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth et le très vaillant Comité directeur du projet du centenaire. Je garantis à nos fiers vétérans, à leur famille et à leurs proches, ainsi qu'aux hommes et femmes qui servent actuellement dans nos Forces armées canadiennes renommées que ‟ Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux! ˮ »

Gerald Budden, président, Légion royale canadienne - Direction de Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Pendant la Première Guerre mondiale, Terre-Neuve était un dominion distinct de l'Empire britannique et ne faisait pas encore partie du Canada . Comme le Canada , lorsque la Grande‑Bretagne a déclaré la guerre à l'Allemagne en août 1914, Terre-Neuve était automatiquement en guerre.

. Comme le , lorsque la Grande‑Bretagne a déclaré la guerre à l'Allemagne en août 1914, Terre-Neuve était automatiquement en guerre. La tombe d'un soldat inconnu de Terre-Neuve symbolisera les Terre-Neuviens et Labradoriens de toutes les branches du service qui n'ont pas de sépulture connue.

