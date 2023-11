HALIFAX, NS, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Toute personne, peu importe son orientation sexuelle ou son identité de genre, a le droit d'être réellement elle-même, ce qui passe notamment par l'accès aux soins nécessaires pour vivre une vie heureuse et saine. Ceci est particulièrement vrai pour les membres de collectivités mal desservies, comme les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les peuples autochtones et les communautés racisées, les nouveaux arrivants, les femmes et les jeunes. En effet, les obstacles auxquels sont confrontés ces groupes sont aggravés par des expériences passées de discrimination au sein du système de santé canadien et par un manque de services de santé respectueux sur le plan de la culture, pertinents, équitables et exempts de stigmatisation.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé plus de 700 000 $ en financement provenant du Fonds pour la santé sexuelle et reproductive (FSSR) à l'appui de projets dirigés par la Sexual Health Nova Scotia Society et l'Association of New Canadians. Ces projets visent à améliorer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour ces collectivités dans l'ensemble du Canada atlantique.

Ces projets contribueront à améliorer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive essentiels et à réduire les obstacles à l'accès aux soins auxquels sont confrontées les collectivités mal desservies du Canada atlantique par la mise au point de ressources qui augmenteront la capacité des fournisseurs de soins de santé à offrir ces services. Ces projets sont financés par le FSSR de Santé Canada, lequel a été créé dans le cadre du budget de 2021 avec un investissement initial de 45 millions de dollars pour améliorer l'accès aux soins en matière de santé sexuelle et reproductive pour les personnes qui font face aux plus grands obstacles à l'accès aux soins au Canada, sans compter un financement supplémentaire de 36 millions de dollars dans le cadre du budget de 2023.

Cette annonce reflète la conviction du gouvernement du Canada selon laquelle tout le monde a le droit d'avoir accès à des services de santé reproductive et sexuelle sécuritaires et pertinents.

Citations

« Le gouvernement du Canada est d'avis que toute personne, peu importe son orientation sexuelle ou son identité de genre, devrait avoir accès à des ressources et à des services de santé sexuelle et reproductive sécuritaires et exempts de stigmatisation. Comme de nombreuses personnes sont encore à ce jour confrontées à des obstacles et à de la stigmatisation lorsqu'elles tentent d'accéder à ces services, des organismes comme la Sexual Health Nova Scotia Society et l'Association of New Canadians font un travail important afin d'améliorer l'accès à ces services. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Le projet SUGAR Health Registry and Warmline est la réponse de Sexual Health Nova Scotia aux demandes que nous avons reçues au fil du temps de la part de notre collectivité qui a du mal à trouver les soins de santé en matière de sexualité, de genre et de procréation (SGP) dont elle a besoin. Les services de santé SGP sont un élément essentiel de la manière dont une personne prend soin de sa santé et de son bien-être, et ce projet vise à aider toute la population de la Nouvelle-Écosse à accéder à ces soins, en mettant l'accent sur les personnes mal desservies ou confrontées à de multiples obstacles au sein des systèmes de santé traditionnels. »

Stella Samuels

Direction du programme, Sexual Health Nova Scotia Society

« L'éducation et les soins en matière de santé sexuelle et reproductive (SSR) sont essentiels à la santé et au bien-être général d'une personne, et nous sommes ravis d'avoir reçu le soutien de Santé Canada pour mener à bien cet important projet. Dans le cadre de cette initiative, Association for New Canadians développera des ressources de formation pour les fournisseurs de soins de santé et distribuera des informations sur la SSR afin de répondre aux besoins des nouveaux arrivants vivant dans toute la province. En fin de compte, le projet vise à aider les nouveaux arrivants à devenir plus autonomes en facilitant la mobilisation des connaissances. »

Megan Morris

Directrice exécutive, Association for New Canadians

Faits en bref

L'engagement pris dans le budget de 2021 qui consistait à verser 45 millions de dollars sur trois ans à partir de 2021-2022 vise à améliorer l'accès à l'information, au soutien et aux services en matière de santé sexuelle et reproductive pour les personnes qui sont confrontées aux plus grands obstacles en matière d'accès.

Le budget de 2023 fournit 36 millions de dollars additionnels sur trois ans à partir de 2024-2025 pour que Santé Canada puisse renouveler le FSSR.

Jusqu'à maintenant, 23 projets ont été financés. De ce nombre, quatre sont axés sur l'accès à l'avortement, sept sont axés sur les besoins en matière de santé sexuelle et reproductive des membres de la communauté 2ELGBTQI+, et quatre sont axés sur les communautés autochtones, notamment les jeunes autochtones et les personnes bispirituelles. Deux projets sont axés sur les personnes racisées ou les nouveaux arrivants; deux autres projets visent les jeunes issus d'un éventail de groupes, et quatre autres projets sont axés sur des priorités supplémentaires. De plus, un financement a été alloué à la province de Québec pour soutenir les organismes communautaires situés dans cette province.

Le FSSR a été créé pour soutenir un large éventail de projets novateurs et fondés sur des données probantes à l'intention des personnes qui, au Canada , ont tendance à avoir de moins bons résultats sur le plan de la SSR, comme les personnes 2ELGBTQI+, les Autochtones, les personnes racisées, les femmes et les jeunes.

SOURCE Santé Canada (SC)

