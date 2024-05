CALGARY, AB, le 1er mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé l'octroi d'un investissement fédéral de 10 740 dollars à la Calgary Life Church dans le cadre du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité (PFPIS).

Cet investissement a permis à la Calgary Life Church d'acheter et d'installer des systèmes de contrôle d'accès, des détecteurs de mouvement, des contacts de porte et des détecteurs de bris de verre.

Depuis 2007, le gouvernement du Canada a investi un total de 24,5 millions de dollars dans plus de 770 projets visant à aider les communautés canadiennes menacées par des crimes motivés par la haine à protéger leurs centres communautaires, leurs lieux de culte et d'autres institutions et à en renforcer la sécurité.

Citations

« Tous les Canadiens méritent de se sentir en sécurité, quelle que soit leur religion. Nous continuerons à travailler avec des groupes communautaires à travers le pays pour renforcer leur sécurité et faire en sorte qu'ils puissent vivre sans craindre pour leur sécurité. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Nous sommes heureux que le gouvernement canadien reconnaisse les effets positifs que les églises ont sur leurs communautés, et qu'il fasse sa part pour soutenir les églises et les autres groupes religieux en leur accordant des fonds pour que les communautés se sentent en sécurité. Notre liberté de religion et notre capacité à pratiquer notre foi dans la paix et la sécurité sont très importantes. »

- Travis Broadhead, gestionnaire de bureau de la Calgary Life Church

Faits en bref



Le PFPIS est conçu pour aider les communautés menacées par des crimes motivés par la haine à améliorer leur infrastructure de sécurité, ce qui contribuera à rendre le Canada plus sûr pour tous les Canadiens.

plus sûr pour tous les Canadiens. 15 millions de dollars ont été investis par l'entremise du PFPIS afin d'appuyer plus de 600 projets.

Le financement est à la disposition d'organismes sans but lucratif privés liés à une communauté susceptible d'être victime d'actes criminels motivés par la haine. Les projets approuvés peuvent recevoir jusqu'à 50 % du coût total du projet, jusqu'à concurrence de 100 000 dollars par projet.

par projet. Les organisations intéressées représentant des lieux de culte, des établissements d'enseignement privés reconnus par les provinces et les territoires, des centres communautaires et des refuges contre la violence fondée sur le sexe peuvent obtenir plus d'informations sur le site Web de Sécurité publique Canada .

. En 2023-2024, par l'entremise du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité élargi (PFPISE) le gouvernement du Canada a investi un montant supplémentaire de 9,5 millions de dollars pour la réalisation de 173 projets.

a investi un montant supplémentaire de 9,5 millions de dollars pour la réalisation de 173 projets. Les organisations victimes d'un crime grave et direct motivé par la haine à l'encontre de leur établissement peuvent se qualifier pour le volet Soutien en cas d'incidents sévères motivés par la haine (SISMH), une procédure prioritaire de financement du PFPIS qui est disponible en dehors de la période annuelle normale d'appel de demandes. Les organisations intéressées peuvent obtenir plus d'informations sur le site Web de Sécurité publique Canada .

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, 343 574-8116, [email protected] ; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]