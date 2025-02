LONDON, ON, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Veiller à ce que chaque enfant reçoive toute l'aide possible pour poursuivre ses études contribue à renforcer l'économie du Canada et sa compétitivité sur la scène mondiale. Le gouvernement du Canada offre aux parents différents moyens de rendre les études postsecondaires plus abordables et plus accessibles pour leurs enfants.

Depuis 20 ans, le Bon d'études canadien aide les étudiants issus de familles à faible revenu à poursuivre des études postsecondaires en fournissant jusqu'à 2 000 $ dans un régime enregistré d'épargne-études (REEE). Il n'est pas nécessaire de cotiser à un REEE pour obtenir le Bon.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon, a annoncé que les enfants nés en 2024 ou après qui sont admissibles seront maintenant inscrits automatiquement pour recevoir le Bon d'études canadien lorsqu'ils atteignent l'âge de quatre ans, pourvu qu'ils aient un numéro d'assurance sociale valide et ne disposent pas déjà de leur propre REEE.

Les parents et les proches aidants ont commencé à recevoir des lettres d'Emploi et Développement social Canada leur fournissant des renseignements sur l'inscription automatique. Plus de lettres seront envoyées plus tard cette année pour les informer que le gouvernement du Canada ouvrira un REEE au nom de leur enfant, pourvu que l'enfant n'ait pas déjà de REEE lorsqu'il atteint l'âge de quatre ans.

Grâce à l'inscription automatique, 130 000 enfants de plus recevront le Bon d'études canadien chaque année, à compter de 2028, pour les aider à payer leurs études postsecondaires. L'argent peut être utilisé pour payer un programme d'apprentissage ou de la formation dans une école de métiers, un collège ou une université. Il peut également servir à payer des dépenses comme le loyer, les frais de scolarité, les livres, les outils ou le transport.

Le Bon d'études canadien est rétroactif. Les adultes admissibles nés en 2004 ou après peuvent recevoir le Bon jusqu'à la veille de leur 21e anniversaire en ouvrant leur propre REEE. À compter d'avril 2028, la limite d'âge pour demander le Bon passera de 20 à 30 ans afin de permettre aux jeunes adultes d'accéder rétroactivement à la prestation pour leurs études postsecondaires.

Citations

« Le Bon d'études canadien est un investissement direct dans l'avenir des enfants. Que l'enfant envisage de suivre un programme d'apprentissage ou de fréquenter une école de métiers, un collège ou une université, l'accès simplifié au Bon d'études canadien permettra à un plus grand nombre de familles à faible revenu de bénéficier du soutien nécessaire pour planifier tôt les études postsecondaires de leur enfant et de profiter des intérêts accumulés pour faire croître de manière importante leurs économies au fil du temps. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon

« Chaque année, de nombreuses familles ne reçoivent pas les prestations ou les services gouvernementaux auxquels elles pourraient avoir droit, soit parce qu'elles ne connaissent pas leur existence, soit parce que le processus de demande est trop complexe. En mettant en œuvre l'inscription automatique au Bon d'études canadien, nous éliminons les obstacles afin que plus d'enfants puissent obtenir le soutien financier dont ils ont besoin pour poursuivre des études postsecondaires. Aucun parent ne devrait avoir à parcourir des sites Web gouvernementaux complexes pour offrir un bon avenir à son enfant. Cette initiative simplifie et automatise l'accès à l'épargne-études et fait en sorte que les possibilités offertes sont à la portée de tous les enfants. »

- Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech

« Investir dans les études d'un enfant est l'une des plus importantes décisions qu'un parent puisse prendre pour l'avenir de son enfant. En aidant les Canadiens à investir tôt dans les études de leur enfant, nous contribuons à fournir aux jeunes davantage d'occasions de suivre leur passion, de terminer leurs études et de bien réussir leur transition de l'école vers le marché du travail. »

- Le député de London-Centre-Nord, Peter Fragiskatos

« Le Bon d'études canadien contribue à rendre l'éducation plus accessible et à favoriser une société plus équitable. Planifier et investir tôt dans les études de votre enfant peut lui ouvrir un monde de possibilités qui peuvent avoir une incidence durable sur sa réussite scolaire et son développement social. »

- La députée de London-Ouest, Arielle Kayabaga

Faits en bref

Les fonds épargnés dans un REEE peuvent être utilisés pour payer les études dans un programme d'apprentissage, une école de métiers, un collège ou une université, ainsi que des dépenses comme le loyer, les frais de scolarité, les livres, les outils ou le transport.

Le gouvernement du Canada ouvrira automatiquement un REEE pour les enfants admissibles nés en 2024 ou après, pourvu qu'ils aient un numéro d'assurance sociale valide et ne soient pas déjà les bénéficiaires d'un REEE à l'âge de quatre ans. Ce changement entrera en vigueur en 2028 pour les enfants qui atteignent l'âge de quatre ans.

ouvrira automatiquement un REEE pour les enfants admissibles nés en 2024 ou après, pourvu qu'ils aient un numéro d'assurance sociale valide et ne soient pas déjà les bénéficiaires d'un REEE à l'âge de quatre ans. Ce changement entrera en vigueur en 2028 pour les enfants qui atteignent l'âge de quatre ans. En 2023, 43,1 % des personnes admissibles avaient reçu le Bon, ce qui signifie que 2,7 millions d'enfants et de jeunes de partout au pays y étaient admissibles, mais ne l'avaient pas reçu.

Au 31 décembre 2023, quelque 2 millions d'enfants et de jeunes adultes avaient reçu environ 2 milliards de dollars par l'entremise du Bon depuis 2004.

Liens connexes

