L'investissement de 10,68 millions de dollars permettra à neuf organismes d'aider des jeunes à prendre leur place dans le monde du travail de demain

OTTAWA, ON, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada poursuit ses efforts pour former une main-d'œuvre qualifiée et compétente en mesure de s'adapter à nos façons de travailler et de mener des affaires qui sont en constante évolution. Il est essentiel pour le gouvernement d'aider les jeunes, et par conséquent de soutenir une économie de plus en plus axée sur le numérique, et de préparer les travailleurs à occuper les nouveaux emplois offerts par les industries émergentes. Pour y parvenir, le gouvernement aide donc les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour entrer avec succès sur le marché du travail.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a aujourd'hui annoncé que neuf organismes à but non lucratif de différentes collectivités au pays se partageront 10,68 millions de dollars dans le cadre de la troisième phase du programme Compétences numériques pour les jeunes (CNJ). Cet investissement permettra aux organismes suivants de créer des possibilités d'emploi pour les jeunes où ils pourront acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans une économie numérique en constante évolution :

BioTalent Canada

Communautique

ECO Canada

Alliance des arts médiatiques indépendants

Lighthouse Labs

Faire un Changement Canada

Université Memorial de Terre-Neuve

Conseil des ressources humaines du secteur culturel - Île-du-Prince-Édouard

Pinnguaq Association

Le programme CNJ s'inscrit dans la Stratégie emploi et compétences jeunesse mise de l'avant par le gouvernement pour fournir aux jeunes Canadiens les outils et la précieuse expérience dont ils ont besoin pour entamer avec succès leur carrière. Ce programme vise aussi à combler le fossé numérique en aidant les Canadiens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour tirer profit des nouvelles technologies.

Citations

« L'économie numérique est l'économie de l'avenir. Il est donc crucial pour les jeunes Canadiens d'avoir accès aux meilleurs outils pour réussir et faire du Canada un chef de file mondial dans l'économie de demain. C'est pour ces raisons que le gouvernement s'emploie à soutenir les jeunes, notamment les nouveaux diplômés, alors qu'ils font leur entrée sur le marché du travail. Il les aide à acquérir l'expertise et les aptitudes dont ils ont besoin pour connaître une brillante carrière dans des secteurs axés sur le numérique qui évoluent rapidement. Forts de cette précieuse expérience professionnelle, les jeunes sauront s'adapter et exceller dans l'économie de demain. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Depuis sa création en 2018, le programme CNJ a permis d'offrir de la formation et une précieuse expérience de travail à près de 6 000 jeunes Canadiens. Cette troisième phase vise à fournir 356 occasions supplémentaires de formation et d'emploi.

Le programme CNJ permet d'offrir des expériences qui aident les jeunes à s'adapter au milieu de travail de demain, notamment dans des domaines en émergence comme la cybersécurité, l'automatisation des tâches liées au savoir, les mégadonnées et l'intelligence artificielle.

