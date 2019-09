Le gouvernement du Canada aide les entrepreneurs de la Colombie-Britannique à démarrer, à croître et à réussir

Un investissement de 3,7 millions de dollars aidera les petites et moyennes entreprises à commercialiser leurs idées

VANCOUVER, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Lorsque les entrepreneurs novateurs et les petites et moyennes entreprises de la Colombie-Britannique réussissent, tout le Canada y gagne.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des initiatives visant à aider les entrepreneurs et les entreprises de l'Ouest canadien à démarrer, à croître et à avoir accès aux outils nécessaires pour réussir.

Par l'entremise du Plan pour l'innovation et les compétences du Canada, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada s'emploie à bâtir une économie qui donne à la population canadienne accès à des emplois de haute qualité et dans laquelle les entreprises sont en bonne position pour participer à un marché mondial compétitif en évolution rapide.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable Diversification de l'économie de l'Ouest Canada a annoncé aujourd'hui une aide financière de 3,7 millions de dollars au profit des projets suivants :

Venturelabs de l'Université Simon-Fraser (SFU) recevra une aide financière pouvant atteindre 3 000 000 de dollars pour mettre sur pied le Scale-up and Soft-landing Centre à l'accélérateur d'entreprises VentureLabs à Vancouver .

. La League of Innovators (LOI), un organisme de bienfaisance canadien pour les jeunes entrepreneurs, recevra une aide financière de 558 000 dollars pour mettre en œuvre son programme d'incubateur virtuel de 12 semaines LOI Labs à l'intention des jeunes entrepreneurs de l'Ouest canadien.

pour mettre en œuvre son programme d'incubateur virtuel de 12 semaines LOI Labs à l'intention des jeunes entrepreneurs de l'Ouest canadien. Le Venture for Canada Fellowship Institute recevra une aide financière de 188 000 $ pour élargir à la Colombie-Britannique la prestation de son programme de bourses, qui fournit des possibilités de formation, d'expérience de travail et de mentorat aux récents diplômés en les jumelant à des entreprises en démarrage canadiennes novatrices.

Startup Canada a reçu une aide financière de 20 833 dollars pour appuyer son Défi canadien de l'exportation, ainsi que le Prix Startup Canada 2019 qui célèbre l'excellence en entrepreneuriat et en innovation au Canada.

pour appuyer son Défi canadien de l'exportation, ainsi que le 2019 qui célèbre l'excellence en entrepreneuriat et en innovation au Canada. Le Forum for Women Entrepreneurs recevra une aide financière de 12 000 dollars pour appuyer un atelier à l'intention des femmes leaders de l'Ouest canadien. L'atelier, qui aura lieu à Vancouver en novembre 2019, portera sur les principes fondamentaux de l'investissement dans les entreprises en démarrage.

Citations



« Notre gouvernement crée les bonnes conditions pour encourager la compétitivité des Canadiens et leur réussite dans l'économie mondiale. Nos nombreux investissements dans l'Ouest canadien s'appuient sur nos avantages concurrentiels et créeront de nouvelles possibilités économiques, ce qui stimulera la création de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de la diversification de l'économie de l'Ouest



SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Ben Letts, Conseiller aux communications, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, 604-379-9626, ben.letts@canada.ca

