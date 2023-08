OTTAWA, ON, le 22 août 2023 /CNW/ - Les feux de forêt en Colombie-Britannique brûlent à un niveau extrême cette dernière semaine. Les communautés partout dans la province connaissent actuellement une saison des feux de forêt très difficile, entraînant des évacuations, de la perte de biens personnels et des dommages aux infrastructures essentielles.

Le 19 août, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique du Canada, a approuvé une demande d'aide fédérale du gouvernement de la Colombie-Britannique pour soutenir les efforts pour combattre les feux de forêt.

Le gouvernement fédéral a prévu les mesures suivantes :

Pêches et Océans Canada et la Garde côtière canadienne confirment envoyer du personnel formé dans le système de commandement d'incident pour augmenter la capacité des rôles de soutien.

Pêches et Océans Canada et la Garde côtière canadienne confirment envoyer du personnel formé dans le système de commandement d'incident pour augmenter la capacité des rôles de soutien.

Transports Canada confirme leur soutien avec une capacité de surveillance aérienne des feux de haut niveau grâce au Programme national de surveillance aérienne. Le ministère permettra certaines flexibilités aussi pour le transport aérien, dont les exigences d'identification, les heures de service pour le transport de biens essentiels et le déplacement des animaux de compagnie, au besoin. L'avis aux aviateurs (NOTAM) qui interdit les vols près de l'aéroport de Kelowna est toujours en vigueur. Le ministère continue de travailler avec les exploitants aériens, le personnel provincial de la gestion des urgences et les aéroports pour accommoder l'arrivée et les départs autour des activités de lutte contre les incendies. De l'aide sera offerte lorsque nécessaire.

La Gendarmerie royale canadienne (GRC) envoie des ressources d'unités fédérales, provinciales et municipales pour aider dans les évacuations et remplacer les agents sur la ligne de front. Le ministère travaille étroitement avec les agences gouvernementales et les bénévoles pour protéger tout le monde. La GRC patrouille activement les communautés touchées.

Services aux Autochtones Canada (SAC) verse des fonds pour la préparation, l'atténuation, l'intervention et le rétablissement grâce au Programme d'aide à la gestion des urgences. Ce programme améliore la capacité en situation d'urgence, dont les feux de forêt. En plus de garder un contact étroit avec les communautés touchées, SAC travaille avec la province de la Colombie-Britannique, la Société des services d'urgence auprès des Premières Nations et l'Autorité sanitaire des Premières Nations pour veiller à ce que les Premières Nations soient appuyées lors d'événements d'urgence et d'évacuations, aujourd'hui et demain.

Emploi et Développement social Canada soutiendra les Canadiens touchés en augmentant la prestation de Service Canada, en assurant la liaison avec les personnes évacuées et en déployant des unités mobiles dans les centres d'évacuation afin d'aider les clients dans leurs demandes de prestations, comme l'assurance-emploi.

Les Forces armées canadiennes met le Centre d'instruction des cadets de Vernon (situé à environ 50 km au nord de Kelowna) à la disposition de cette région pour appuyer les évacuations, la préparation et les activités de lutte contre les incendies, ainsi que les besoins administratifs.

Une équipe de reconnaissance qui compte 30 personnes du 2e Bataillon, Princess Patricia's Canadian Light Infantry (situé à Shilo, au Manitoba) travaille actuellement avec la gestion des urgences de la province. Les FAC se préparent à aider avec d'autres capacités pour ajouter et renforcer les efforts provinciaux, au besoin.

Services publics et Approvisionnement Canada assure une coordination avec la province pour soutenir tout besoin émergent en approvisionnement.

Le Centre des opérations du gouvernement travaille en étroite collaboration avec des partenaires fédéraux et provinciaux pour coordonner l'intervention fédérale en Colombie-Britannique.

Citations

« Les Britanno-Colombiens sont aux prises avec la dévastation et la détresse causées par des feux de forêt violents dans la province. Des milliers de personnes ont été contraintes d'évacuer et beaucoup ont malheureusement perdu leur maison et leurs biens personnels. Le gouvernement du Canada mobilise toutes ses ressources disponibles pour lutter contre les feux de forêt et maîtriser la situation. Aux courageux pompiers, premiers répondants et personnel des Forces armées canadiennes, nous vous remercions de tout votre travail pour protéger nos collectivités et les Canadiens. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique du Canada

« Comme les feux de forêt menacent les communautés de la Colombie-Britannique, le gouvernement fédéral fera tout en son pouvoir pour aider la province à protéger sa population. Nous avons autorisé le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes à aider la province, et nous sommes prêts à envoyer toute aide supplémentaire nécessaire. En cette période critique, nous sommes aux côtés des Britanno-Colombiens. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale

« Nous sommes en contact étroit avec les communautés autochtones touchées par les feux de forêt dévastateurs, et nous sommes prêts à leur fournir le soutien dont elles ont besoin en cette période difficile. Je suis de tout cœur avec les gens qui s'inquiètent pour leur maison et leur avenir. Le moment venu, nous serons là pour soutenir les efforts de rétablissement et de reconstruction. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« J'aimerais rassurer les résidents de la Colombie-Britannique que la Garde côtière canadienne est prête à vous appuyer. Nous sommes là, avec nos ressources et nos services, pour aider la Colombie-Britannique. Nos pensées vous accompagnent. Nous remercions les premiers répondants, les pompiers et tous ceux et celles qui travaillent très fort et qui risquent leur vie pour contrôler et éteindre ces feux. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Notre gouvernement sera là pour les gens de la Colombie-Britannique touchés par les feux de forêt. Nous passons à l'action pour appuyer les efforts de surveillance des feux de forêt grâce au Programme national de surveillance aérienne de Transports Canada. Nous mettons aussi en place des mesures d'adaptation pour faciliter les évacuations aériennes qui pourraient être nécessaires et nous travaillons avec les compagnies aériennes pour nous assurer que les vols demeurent abordables pour les évacués. Nous continuerons de travailler avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et d'aider dans la mesure du possible. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports

Faits en bref

C'est la deuxième demande d'aide fédérale que la province de la Colombie-Britannique lance cette saison de feux de forêt. La première a été approuvée le 14 juillet.

La Colombie-Britannique compte plus de 375 incendies actifs dans la province. Les feux de forêt ont brûlé plus de 1,66 million d'hectares de terres dans la province, une hausse importante par rapport à la moyenne.

Le Centre des opérations du gouvernement est chargé de coordonner l'intervention du gouvernement du Canada aux événements d'urgence.

Au Canada, les urgences sont d'abord gérées au niveau municipal et, si elles ont besoin d'aide, les municipalités la demandent à leur province ou territoire. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent demander une aide au gouvernement fédéral.

, les urgences sont d'abord gérées au niveau municipal et, si elles ont besoin d'aide, les municipalités la demandent à leur province ou territoire. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent demander une aide au gouvernement fédéral. Une demande d'aide fédérale est lancée lorsqu'une situation d'urgence dépasse ou menace de dépasser les ressources d'une province ou d'un territoire et que des ressources fédérales supplémentaires sont nécessaires pour soutenir efficacement la région touchée.

Si une province ou un territoire présente une demande d'aide fédérale officielle, un processus bien établi est en place pour gérer la demande, par l'intermédiaire du Centre des opérations du gouvernement, et comprend une consultation et une coordination provinciales-territoriales et interministérielles.

Si les autorités provinciales et territoriales ont besoin d'aide, elles peuvent en demander aux Forces armées canadiennes (FAC). Lorsque les FAC interviennent lors de catastrophes naturelles au Canada, elles le font dans le cadre de l'opération LENTUS.

, elles le font dans le cadre de l'opération LENTUS. L'aide des FAC s'ajoute aux ressources provinciales et locales, dont le personnel et le matériel militaires. L'objectif principal est d'aider les autorités provinciales et locales à stabiliser la situation et de rassurer les résidents canadiens dans les zones touchées.

Le Centre des opérations du gouvernement travaille en étroite collaboration avec les bureaux régionaux de Sécurité publique Canada en cas d'urgence. Ces bureaux régionaux, situés dans toutes les provinces et dans le Nord, donnent une perspective et des commentaires régionaux tout en appuyant la coordination de l'intervention fédérale. Leurs réseaux de fonctionnaires provinciaux et territoriaux, d'autres ministères et d'agences fédéraux, ainsi que de diverses communautés et d'intervenants, sont essentiels à ce travail.

Rappel au public : n'envoyez pas de drones dans les zones touchées et ne prenez pas de bateaux sur les lacs près des incendies.

Produits connexes

Liens connexes

