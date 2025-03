VANCOUVER, BC, le 5 mars 2025 /CNW/ - La nature est ancrée dans l'identité nationale du Canada. La santé de notre environnement aquatique et de sa faune soutient notre culture, notre bien-être et l'économie de la Colombie-Britannique (C.-B.) et de l'ensemble du Canada. Pourtant, certaines des espèces aquatiques qui vivent dans les eaux de la C.-B. sont en péril et ont besoin d'aide pour survivre. Nous devons continuer à agir pour les protéger.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé un financement de 4,79 millions de dollars pour dix projets dans le cadre du Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril (FNCEAP). Cet investissement soutient directement la conservation et le rétablissement des espèces aquatiques en péril en C.-B.

Sept des projets financés profiteront aux espèces aquatiques en péril des bassins versants du Fraser et du Columbia. Ces bassins versants prioritaires abritent 70 % des espèces aquatiques d'eau douce en péril de la région du Pacifique.

Les projets dans ces bassins versants comprennent des initiatives visant à restaurer l'habitat dégradé, et à contrer les menaces que représentent les espèces envahissantes, ainsi que des recherches visant à mieux comprendre et à atténuer les menaces à la survie et au rétablissement.

Les trois autres projets financés porteront sur les effets subis par les espèces aquatiques en péril dans le milieu marin, y compris l'empêtrement dans les engins de pêche, les prises accessoires, et les menaces physiques et acoustiques.

Collectivement, ces projets profiteront à une grande variété d'espèces aquatiques en péril en Colombie-Britannique, notamment la gonidée des Rocheuses, le naseux de Nooksack, le meunier de Salish, le naseux moucheté, l'esturgeon vert, l'esturgeon blanc, la baleine grise, et l'emblématique épaulard de la C.-B.

Dans le cadre de partenariats de projet, le FNCEAP met l'accent sur le rétablissement et la protection des espèces aquatiques à risque, en permettant diverses approches dans neuf lieux d'eau douce prioritaires et contre deux menaces marines prioritaires.

Grâce à ce Fonds, dans le cadre de l'Initiative du patrimoine naturel, le gouvernement du Canada aide à bâtir une culture de conservation qui permet aux organisations canadiennes de se joindre aux efforts de collaboration pour conserver la nature. Depuis 2018, le FNCEAP a financé plus de 140 projets pour plus de 110 millions de dollars partout au Canada, qui soutiennent la conservation de la biodiversité grâce à la collaboration et au partenariat, pour rétablir les espèces aquatiques en péril.

« Chez Pêches et Océans Canada, nous sommes fiers des résultats obtenus grâce aux projets soutenus par le Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril, qui visent à protéger les espèces aquatiques en péril. Cependant, le travail reste à poursuivre. C'est pourquoi il est crucial que le gouvernement du Canada continue de soutenir des initiatives essentielles pour la préservation et la restauration de ces espèces vulnérables. Avec le financement de ces nouveaux projets, nous sommes heureux de collaborer avec des partenaires en Colombie-Britannique pour investir dans des initiatives qui auront un impact concret sur la protection de nos habitats aquatiques et des espèces en danger. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Les neuf secteurs prioritaires identifiés par le FNCEAP sont les suivants :

Bassins versants du Fraser et du Columbia (C.-B.)

Pentes orientales des montagnes Rocheuses (AB)

Sud des Prairies (AB, SK, MB)

Arctique ( Nunavut , T.N.-O., YT, océan Arctique)

, T.N.-O., YT, océan Arctique) Bassin versant des Grands Lacs inférieurs (ON)

versant des Grands Lacs inférieurs (ON) Basses-Terres du Saint-Laurent (QC)

Fleuves du sud du golfe du Saint-Laurent (N.-B., N.-É., Î.-P.-É.)

Bassins versants de la baie de Fundy et des hautes terres du sud (N.-É., N.-B.)

Sud de Terre-Neuve (T.-N.-L.)

Les deux menaces marines prioritaires pour les espèces aquatiques auxquelles le FNCEAP s'attaque sont les suivantes :

Les interactions avec les activités de pêche, comme les empêtrements et les prises accessoires d'espèces aquatiques en péril;

Les perturbations physiques et acoustiques, y compris les collisions avec les navires et le bruit sous-marin.

