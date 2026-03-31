OTTAWA, ON, le 31 mars 2026 /CNW/ - La vaccination joue un rôle fondamental dans la protection de la population canadienne contre les maladies infectieuses. Les vaccins autorisés au Canada répondent à des normes élevées de sécurité, de qualité et d'efficacité, et font l'objet d'une surveillance continue pour détecter les effets indésirables graves ou inattendus. Bien que les effets indésirables graves liés aux vaccins soient rares, lorsqu'ils surviennent, ils peuvent avoir des répercussions importantes sur la personne et sa famille.

Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé que l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) commencera à administrer le Programme d'assistance en cas d'incidents liés à la vaccination (PAIV) le 1er avril 2026.

Anciennement connu sous le nom de Programme de soutien aux victimes d'une vaccination et administré par un tiers, le PAIV continuera d'offrir un soutien financier aux personnes vaccinées au Canada (sauf au Québec) qui ont subi une blessure grave et permanente à la suite de l'administration d'un vaccin autorisé par Santé Canada, administré au Canada, le 8 décembre 2020 ou après.

Le PAIV vise à mieux soutenir les personnes qui en ont besoin. L'ASPC s'emploiera à rattraper le retard dans le traitement des demandes, tout en améliorant la cohérence et la transparence du processus de traitement des demandes. Le programme s'appuiera également sur les leçons tirées du programme précédent, ainsi que sur les pratiques exemplaires de programmes similaires administrés par le Québec et les partenaires du G7.

Citations

« Nous sommes conscients que les personnes qui présentent une demande dans le cadre de ce programme traversent une période difficile. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes -- par l'intermédiaire du nouveau Programme d'assistance en cas d'incidents liés à la vaccination -- afin de renforcer le soutien offert par ce programme. Les Canadiennes et les Canadiens peuvent compter sur leur gouvernement pour leur fournir plus efficacement les services dont ils ont besoin au moment où ils en ont le plus besoin. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a financé le Programme de soutien aux victimes d'une vaccination, précédemment administré par Oxaro, Inc. (Oxaro), en vertu d'un accord ayant pris fin le 31 mars 2026. À compter du 1er avril 2026, le gouvernement du Canada assure la prestation du programme sous le nom de PAIV.

Les demandes soumises dans le cadre de l'ancien programme seront automatiquement transférées au PAIV.

Au cours des prochains mois, le nouveau programme proposera des services numériques améliorés aux demandeurs, notamment un portail client en ligne sécurisé. Une fois ce portail disponible, les demandeurs pourront : Vérifier l'état d'avancement de leur demande en temps réel Consulter les documents et informations relatifs à leur dossier Mettre à jour directement certaines coordonnées ou informations personnelles Téléverser en toute sécurité les documents essentiels à leur dossier

Le gouvernement du Québec continuera de soutenir les personnes vaccinées au Québec dans le cadre du Programme d'indemnisation des victimes d'une vaccination.

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SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Contacts : Guillaume Bertrand, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]