Les travaux du Conseil ont déjà orienté certaines décisions du gouvernement, dont la prolongation de la Subvention salariale d'urgence du Canada et certaines mesures présentées dans l'Énoncé économique de l'automne

OTTAWA, ON, le 11 déc. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est conscient qu'une reprise économique fructueuse après la pandémie de COVID-19 reposera sur une collaboration continue entre le secteur public et le secteur privé. À cet effet, le gouvernement a constitué le Conseil sur la stratégie industrielle, réunissant des dirigeants chevronnés de secteurs clés du milieu des affaires. Les membres du Conseil étaient en mesure de fournir des points de vue éclairés et d'échanger avec un éventail de représentants d'entreprises et d'autres parties prenantes dans toutes les régions, y compris les travailleurs et les Autochtones.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, a accueilli le rapport du Conseil, remis par sa présidente, Monique F. Leroux. Le Conseil a fourni des avis au gouvernement tout au long de son mandat. Le rapport dresse un sommaire et une conclusion de ses travaux. Le Conseil avait pour mandat de déterminer la portée et la gravité des conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les industries canadiennes et d'aider le gouvernement à mieux comprendre les pressions touchant certains secteurs en particulier. Les recommandations du Conseil favoriseront la reprise et la croissance de secteurs clés. Le ministre a remercié la présidente et les membres d'avoir consacré temps et énergie à la réalisation de leur mandat.

Le Conseil a mené une analyse réfléchie des difficultés précises touchant certains secteurs et souligné l'importance de mesures de soutien pour les domaines les plus durement touchés. Dans une perspective à plus long terme, le Conseil a fourni des recommandations en matière de connectivité, de perfectionnement des compétences, de diversité et d'inclusion, de recherche-développement, ainsi que de durabilité et de réduction des émissions polluantes. De concert avec le Conseil, le milieu des affaires et la population canadienne, le gouvernement a agi sans délai à plusieurs de ces égards. Au-delà des enjeux prioritaires que sont la lutte à la COVID-19 et la protection des Canadiens, l'Énoncé économique de l'automne prévoit des mesures de soutien aux travailleurs, aux entreprises et aux secteurs les plus touchés par la deuxième vague de la pandémie.

Le rapport, intitulé Redémarrer, relancer, repenser la prospérité de tous les Canadiens : Un plan de croissance ambitieux pour bâtir une économie numérique, durable et innovante, dresse un portrait des incidences de la COVID-19 sur les industries et présente des recommandations pour favoriser la reprise des divers secteurs économiques.

« La priorité absolue du gouvernement demeure la protection et le soutien de la population canadienne en période de pandémie. Afin d'y arriver, une première étape essentielle était de faire le point sur les conséquences graves et variables de la pandémie sur nos secteurs industriels. Les dirigeants du milieu des affaires ayant siégé au Conseil sur la stratégie industrielle nous ont aidés à faire la lumière sur les changements et les défis touchant les divers secteurs industriels à l'échelle du pays. Le gouvernement a tenu compte des points de vue du Conseil dans l'élaboration des mesures de soutien aux travailleurs et aux entreprises. Nous avons l'intention de poursuivre les efforts de concertation pour aider tous les Canadiens à traverser la pandémie de COVID-19, tout en gardant le cap sur une relance offrant de meilleures possibilités à chacun. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

« Il s'agit d'un honneur pour nous de présenter à la population un rapport traçant les perspectives économiques du pays dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Nous avons été guidés par un esprit de dialogue entre des têtes dirigeantes de l'industrie et des spécialistes de l'administration publique, sous la forme de vastes consultations publiques. Ces constats sont importants et ont cristallisé notre engagement à structurer la reprise économique d'une manière avantageuse pour l'ensemble des Canadiens. Nous devons être audacieux et ambitieux dans les mesures à prendre pour rehausser la compétitivité nationale. En situation de crise, les Canadiens doivent conjuguer leurs efforts pour jeter les bases d'un avenir plus prometteur et prospère. »

- La présidente du Conseil sur la stratégie industrielle, Monique F. Leroux

Le modèle retenu pour le Conseil sur la stratégie industrielle s'inspirait de l'approche innovatrice et collaborative des tables sectorielles de stratégies économiques, établies en octobre 2017 dans le cadre du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement.

du gouvernement. Les secteurs représentés au Conseil étaient comparables à ceux représentés aux tables sectorielles de stratégies économiques, c'est-à-dire des industries clés : la fabrication de pointe, l'agroalimentaire, les technologies propres, les industries numériques, les sciences biologiques et de la santé, les ressources de l'avenir, et le tourisme et l'accueil. Dans un souci de répondre à des pressions particulières suscitées par la pandémie, le gouvernement a ajouté des tables dans les domaines du commerce de détail et des transports.

Les tables sectorielles de stratégies économiques reprendront leurs activités sous peu. Leur travail sera guidé par les analyses et les recommandations du Conseil sur la stratégie industrielle à l'égard de secteurs clés.

