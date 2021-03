OTTAWA, ON, le 17 mars 2021 /CNW/ - Le Conseil consultatif de l'application d'avis d'exposition à la COVID-19, aussi appelé Conseil consultatif de l'application Alerte COVID, a été mis sur pied pour garantir que l'application Alerte COVID respecte les normes les plus élevées en ce qui concerne les résultats en santé publique, la protection des renseignements personnels et la technologie. Les membres du Conseil, qui reflètent la diversité culturelle du Canada, possèdent de l'expertise dans divers domaines, notamment en santé, en confidentialité, en gouvernance de données, en science et en innovation.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, l'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique, et l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, accueillent aujourd'hui favorablement le rapport du Conseil consultatif, intitulé Rapport provisoire sur les déterminants sociaux et économiques de l'adoption, de la conservation et de l'utilisation de l'application.

Dans leur rapport, les membres du Conseil consultatif soulignent que le gouvernement du Canada a rapidement abordé bon nombre de leurs recommandations, notamment en ce qui a trait aux fonctionnalités pour réduire la fenêtre d'exposition, permettre à certains utilisateurs (en particulier les travailleurs de la santé) d'activer et de désactiver l'application et permettre aux utilisateurs d'effacer un statut d'exposition s'ils reçoivent un résultat de dépistage négatif.

Comme mentionné dans le rapport, le nombre de clés à usage unique saisies dans l'application en ce moment est faible comparativement au nombre de cas de COVID-19 dépistés au Canada. Pour que l'application soit un outil efficace, ce doit être facile pour les utilisateurs de recevoir et d'entrer une clé à usage unique après un diagnostic de COVID-19.

Le gouvernement est déterminé à résoudre ce problème de manière urgente. À l'heure actuelle, les provinces et les territoires sont responsables de la distribution des clés à usage unique puisqu'ils sont en mesure de confirmer les cas positifs et que le processus peut différer d'une administration à l'autre. Le gouvernement, en partenariat avec les provinces et les territoires, explore actuellement des mécanismes pour fournir automatiquement, mais d'une façon qui protège la vie privée, des clés à usage unique à toutes les personnes qui obtiennent un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

De plus, les Canadiens peuvent contribuer en demandant une clé à usage unique à leur autorité de santé publique locale s'ils n'en obtiennent pas une de leur bureau de santé publique local après avoir reçu un diagnostic de COVID-19. Les Canadiens peuvent aussi consulter l'application ou communiquer avec leurs autorités de santé publique locales pour savoir comment obtenir une clé à usage unique.

« Nous accueillons favorablement les recommandations formulées par le Conseil consultatif d'Alerte COVID pour orienter l'application Alerte COVID et nous le remercions pour son travail. Nous continuerons de collaborer de manière urgente avec les provinces et les territoires pour veiller à ce que tous les utilisateurs d'Alerte COVID qui reçoivent un diagnostic de COVID-19 obtiennent une clé à usage unique. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Comme tous les projets numériques, il s'agit d'un processus itératif. Nous travaillons constamment à revoir et à améliorer Alerte COVID pour la rendre plus efficace, et c'est pourquoi nous accueillons favorablement les travaux du Conseil consultatif de l'application d'avis d'exposition à la COVID-19. »

L'honorable Joyce Murray

Ministre du Gouvernement numérique

« Nous remercions le Conseil consultatif pour son appui à l'application d'avis d'exposition Alerte COVID. Nous attendons avec impatience leurs conseils et recommandations continus pour améliorer cet important outil de santé publique. J'invite tous les Canadiens et Canadiennes à télécharger l'application Alerte COVID sur vos téléphones mobiles et à faire votre part pour assurer la sécurité de nos communautés.

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Les Canadiens peuvent télécharger gratuitement l'application Alerte COVID dans l'App Store ou le Google Play Store. En date du 7 mars 2021, l'application a été téléchargée à plus de 6,3 millions de reprises.

Depuis le lancement de l'application en juillet 2020, plus de 20 000 personnes ont de façon volontaire saisi une clé à usage unique dans l'application pour avertir les autres utilisateurs qui les entourent qu'ils avaient obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19. Plus de 80 % des utilisateurs d'Alerte COVID ayant reçu une clé à usage unique l'ont entrée dans l'application. Le Conseil consultatif souligne toutefois dans son rapport que les autorités de santé publique ont fourni une clé à usage unique à moins de 5 % des cas de COVID-19.

consultatif souligne toutefois dans son rapport que les autorités de santé publique ont fourni une clé à usage unique à moins de 5 % des cas de COVID-19. En Ontario , les utilisateurs peuvent recevoir une clé à usage unique au moyen du site Web Résultats d'analyse de Santé publique Ontario . Les personnes qui n'ont pas accès au Portail de cyberSanté Ontario peuvent obtenir une clé à usage unique de leur bureau de santé publique local.

, les utilisateurs peuvent recevoir une clé à usage unique au moyen du site Web Résultats d'analyse de Santé publique . Les personnes qui n'ont pas accès au Portail de cyberSanté peuvent obtenir une clé à usage unique de leur bureau de santé publique local. Au Québec, les utilisateurs peuvent demander une clé unique en téléphonant

au 1-855-228-4253 après avoir reçu un diagnostic de COVID-19 de leur bureau de santé publique.

au 1-855-228-4253 après avoir reçu un diagnostic de COVID-19 de leur bureau de santé publique. Les utilisateurs du Manitoba , du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et- Labrador , de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Saskatchewan peuvent recevoir une clé à usage unique de leur autorité de santé publique locale quand ils reçoivent leur résultat de dépistage positif ou pendant le processus de recherche des contacts.

, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et- , de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de la peuvent recevoir une clé à usage unique de leur autorité de santé publique locale quand ils reçoivent leur résultat de dépistage positif ou pendant le processus de recherche des contacts. Consultez Canada.ca/alerte-covid pour en savoir plus sur comment obtenir une clé à usage unique dans chaque province et chaque territoire. L'appli Alerte COVID a aussi été mise à jour de façon à garantir que les utilisateurs se rendent jusqu'au bout du processus de saisie d'une clé à usage unique avant de pouvoir quitter l'écran.

Le gouvernement du Canada revoit et améliore constamment Alerte COVID. Les mises à jour se fondent sur les directives de santé publique, les besoins des provinces et des territoires, la recherche sur les utilisateurs, la rétroaction et les mises à jour du cadre

sous-jacent par Apple et Google.

