Un nouvel investissement placera le Canada à l'avant-garde de la commercialisation dans le domaine de l'intelligence artificielle

VANCOUVER, BC, le 30 nov. 2022 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) est l'une des technologies les plus transformatrices au monde. En tant que leader mondial dans le domaine de l'innovation, le Canada développe et utilise des technologies comme l'IA afin de façonner un avenir meilleur pour tous les Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé un investissement de 30 millions de dollars dans une entreprise spécialisée en IA et en robotique, Sanctuary Cognitive Systems Corporation, qui a son siège social à Vancouver. Cet investissement, réalisé dans le cadre du Fonds stratégique pour l'innovation, servira à appuyer un projet de 120,8 millions de dollars visant à mettre au point les premiers robots fonctionnels à usage général au monde dotés d'une intelligence comparable à celle de l'humain. Le gouvernement du Canada est déterminé à ce que les Canadiens puissent exploiter au maximum leurs idées et c'est pourquoi il soutient des entreprises canadiennes riches en propriété intellectuelle.

Le nouveau projet de Sanctuary porte sur le développement de robots dotés de capacités physiques et cognitives comparables à celles de l'humain qui leur permettraient d'occuper un éventail d'emplois dans divers secteurs et d'effectuer des travaux physiques. Des travailleurs pourraient contrôler à distance ces robots pour qu'ils réalisent des travaux physiques qui autrement présenteraient des dangers pour les humains, notamment dans des domaines comme l'entretien d'installations nucléaires ou chimiques, ou encore lors d'activités minières, militaires ou spatiales. Ces robots pourraient aussi effectuer des tâches dans des secteurs aux prises avec des pénuries de main-d'œuvre, comme le secteur des soins de santé et le secteur de la fabrication. Dans certains de ces domaines, le déploiement de ces robots pourrait sauver des vies.

Ce projet permettra au Canada de se tailler une place encore plus enviable en tant que chef de file mondial dans le domaine de l'IA, puisqu'il contribuera à soutenir la recherche de pointe menée au pays à l'égard de technologies novatrices qui stimulent notre économie. C'est plus de 160 personnes qui seront employés dans le cadre de cette initiative et 120 étudiants du programme d'enseignement coopératif.

Cet investissement reflète l'engagement qu'a pris le gouvernement d'accélérer l'adoption et la commercialisation responsables de l'IA dans l'ensemble de l'économie canadienne et de donner à ce secteur les moyens d'être encore plus productifs et concurrentiels.

Citations

« En tant que leader dans l'économie numérique, le Canada continue d'exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle. En investissant dans des entreprises comme Sanctuary, nous faisons valoir l'expertise canadienne dans ce domaine pour développer et commercialiser des technologies novatrices. Cette initiative aidera à maximiser le potentiel économique de l'intelligence artificielle au profit des Canadiens et à consolider notre leadership en la matière sur la scène internationale. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Plusieurs problèmes liés à la main-d'œuvre ne peuvent être réglés avec les technologies actuelles d'intelligence artificielle et de robotique. Nous sommes reconnaissants de la contribution du gouvernement du Canada à notre projet, et nous comptons tout mettre en œuvre pour rendre les milieux de travail plus sécuritaires, plus accessibles et, ultimement, plus productifs. »

- Le cofondateur et directeur général de Sanctuary Cognitive Systems Corporation, Geordie Rose

Faits en bref

Sanctuary Cognitive Systems Corporation est une entreprise de Vancouver . Elle a été fondée en 2018 et s'est donné comme mission de mettre au point les premiers robots à usage général au monde dotés d'une intelligence comparable à celle de l'humain. Ces robots nous aideront à travailler de manière plus sécuritaire, plus efficace et plus durable, et à répondre aux pénuries de main-d'œuvre que connaissent bien des organisations aujourd'hui.

Le Canada se classe au cinquième rang du palmarès mondial de l'Université de Stanford en matière d'IA (Global AI Vibrancy Tool), et au troisième rang, parmi les pays du G7.

