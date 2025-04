Le gouvernement doit s'engager à freiner l'écart entre les CPE et le secteur public

MONTRÉAL, le 8 avril 2025 /CNW/ - Alors que les 13 000 travailleuses des CPE de la CSN entament leur 10e journée de grève, la centrale déplore l'entêtement du gouvernement à ne pas agir pour freiner les disparités de traitement entre le réseau des CPE et le secteur public. La négociation a pris un nouvel élan grâce à l'accentuation de la mobilisation ces derniers jours, mais trop d'enjeux sont encore sur la table pour arriver à une entente de principe. C'est pourquoi la CSN annonce que, si aucune entente n'est obtenue d'ici là, les travailleuses des CPE seront en grève du 14 au 16 avril prochains.

La tenue de la manifestation nationale des travailleuses et des travailleurs des CPE, qui a permis de rallier plus de 10 000 personnes à Québec le 3 avril, en plus de l'ajout des journées de grève des 7 et 8 avril, a été déterminante pour que le gouvernement accepte de pousser la négociation à un niveau supérieur. Mais malgré la mobilisation extraordinaire des travailleuses, l'appui des parents et celui de nombreuses directions de CPE, le gouvernement tarde toujours à agir pour valoriser les emplois et freiner la pénurie de personnel qui touche les CPE. Par exemple, le gouvernement refuse toujours d'implanter des « vacances réseau », ce qui garantirait aux travailleuses qui changent de CPE de conserver leurs vacances annuelles. Le gouvernement refuse aussi de réduire les écarts de rémunération et de mettre en place des mesures pour diminuer la charge de travail et aider les enfants à besoins particuliers.

« Nous avons négocié en continu dans les derniers jours et nous sommes prêts à continuer de le faire. Mais le gouvernement doit prendre acte de l'urgence de la situation. Tout le monde lui indique que l'heure est grave dans les CPE. On ne sent pas cette préoccupation à la table de négociation. Avec ce qu'il nous offre actuellement, il y a fort à parier que la relève fera le choix d'une autre carrière. Si on veut valoriser le réseau des CPE et créer les places tant attendues, il faut s'engager dans une démarche pour réduire les écarts de rémunération entre les CPE et le secteur public », explique Stéphanie Vachon, représentante des CPE de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

Une grève du 14 au 16 avril s'il n'y a pas d'entente

La CSN souhaite que l'élan des derniers jours se prolonge à la table de négociation. Dans les prochains jours, si le gouvernement est prêt à bonifier ses offres, il est possible d'obtenir une entente. Sans quoi, les travailleuses reprendront la rue pour faire la grève du 14 au 16 avril prochains.

« C'est à se demander s'il n'y a que les travailleuses et les parents qui tiennent au réseau des CPE. Depuis trop longtemps, le gouvernement nie l'ampleur des problèmes. On a beau lui dire que les cohortes dans les cégeps sont vides et que les travailleuses quittent le réseau en grand nombre, il refuse d'en prendre acte. Il a pourtant les moyens d'en faire plus avec l'investissement fédéral qu'il vient de recevoir. Ces sommes doivent aider à débloquer la négociation », lance Lucie Longchamp, vice-présidente de la FSSS-CSN.

« Le réseau des CPE tient grâce au travail de milliers de femmes. Ces travailleuses nous disent aujourd'hui que pour continuer de développer ce beau réseau, il faut bonifier leurs conditions de travail. Comme trop souvent, quand vient le temps de s'entendre avec des milieux de travail féminins, le gouvernement se traîne les pieds. Pourtant, investir dans les CPE, c'est investir dans notre avenir », de conclure Caroline Senneville, présidente de la CSN.

Une grève partout au Québec

La CSN représente plus de 80 % des travailleuses syndiquées dans les CPE. La grève touche l'ensemble des régions du Québec, alors que la CSN est présente dans plus de 400 CPE. Voici le nombre de centres affiliés à la CSN par région :

7 CPE en Abitibi-Témiscamingue

11 CPE au Bas-Saint-Laurent

10 CPE sur la Côte-Nord

22 CPE dans le Centre-du-Québec et la Mauricie

36 CPE en Estrie

12 CPE en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

11 CPE dans Lanaudière

25 CPE dans les Laurentides

51 CPE en Montérégie

112 CPE à Montréal et à Laval

23 CPE en Outaouais

64 CPE à Québec et dans Chaudière-Appalaches

31 CPE au Saguenay-Lac-Saint-Jean

