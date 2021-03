L'Ontario est la première province au Canada à mettre en contact tous les partenaires et intervenants du secteur de la justice par l'entremise de la solution logiciel en tant que service (Saas) hébergée dans un Cloud canadien, « Axon Evidence » et d'autres applications novatrices, dont « Axon Citizen »



TORONTO, le 3 mars 2021 /CNW/ - Axon (Nasdaq : AXON), chef de file mondial des technologies dans le domaine de la sécurité publique connectées, et sa filiale Axon Public Safety Canada, Inc., ont annoncé aujourd'hui que le ministère du Solliciteur général de l'Ontario déploie la solution de gestion des preuves d'Axon, Axon Evidence , à la Police provinciale de l'Ontario et à plusieurs services de police municipaux de l'Ontario. Cette initiative novatrice de modernisation mettra en contact tous les partenaires et intervenants du secteur de la justice de l'Ontario, y compris la police, les tribunaux, les procureurs de la Couronne, les avocats de la défense et les services correctionnels. Axon Evidence est une plateforme canadienne de preuves numériques basée sur le cloud qui permet aux organismes et aux enquêteurs de stocker, gérer, transférer et partager des preuves numériques entre tous les organismes de sécurité publique. Axon a étéchoisi dans le cadre du processus d'approvisionnement ouvert et concurrentiel de la province pour une solution provinciale de gestion des preuves numériques (DEMS).

Dans le cadre de cette annonce, le ministère appuiera également la soumission publique de preuves numériques par l'intermédiaire d'Axon Citizen . Axon Citizen permet aux citoyens de soumettre en toute sécurité des éléments de preuve essentiels à Axon Evidence où les fonctionnalités puissantes du logiciel peuvent être utilisées pour créer facilement une chaîne de possession ainsi que d'évaluer, cataloguer et rechercher toutes les formes de preuves numériques partout dans la province. Dans le monde connecté d'aujourd'hui, les crimes deviennent de plus en plus complexes et influencés par la technologie. La collecte de preuves numériques est devenue essentielle à la sécurité publique dans le cadre d'enquêtes criminelles, tandis que les organismes font face à une augmentation sans cesse croissante de données. Les pratiques actuelles de partage physique des preuves numériques à l'aide de CD, de DVD et de clés USB sont coûteuses, peu fonctionnelles et une utilisation inefficace des ressources, particulièrement dans une province de la taille de l'Ontario. Axon Citizen permet aux membres de la communauté de soumettre des éléments de preuve directement aux services de police, à partir de leurs appareils mobiles, pour des crimes spécifiques enquêtés.



« Cet investissement contribuera à faire avancer nos efforts continus de modernisation du système de justice pénale de l'Ontario en transformant la façon dont les preuves numériques sont gérées par les partenaires de la police et de la justice», a déclaré Sylvia Jones, solliciteur général. « En éliminant la nécessité de partager et de transporter des éléments de preuve en personne, les policiers consacreront moins de temps à l'exécution de tâches administratives et plus de temps à ce qui compte le plus - protéger nos collectivités. »

« La collaboration, l'intégration et la technologie ont été les pierres angulaires des récents progrès réalisés par le Ministère du Procureur général de l'Ontario pour faire avancer le système de justice, a déclaré le procureur général de l'Ontario, Doug Downey. « En continuant de tirer parti de la technologie et des partenariats essentiels, nous éliminerons les systèmes désuets qui ont entravé et ralenti la prestation de la justice en Ontario. La gestion des preuves numériques éliminera les processus répétitifs inutiles, assurera la diffusion rapide de l'information et réduira les répercussions des retards dans les cas.

« Le nombre de ressources et le temps administratif consacrés à la gestion des données sur la preuve dans le secteur de la justice sont un défi majeur qui ne cesse d'augmenter. Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec le Ministère sur un projet aussi crucial pour les services policiers de l'Ontario avec une solution éprouvée qui peut aider les premiers intervenants et les responsables de la sécurité publique à rationaliser la gestion des preuves et à appuyer les soumissions devant les tribunaux en temps opportun, pour ainsi, réduire les coûts et aider à réassigner les ressources pour mieux servir la collectivité », affirme Vishal Dhir, directeur général d'Axon pour le Canada et l'Amérique latine.

Cette annonce assure qu'Axon Evidence sera mis à la disposition des organismes provinciaux de sécurité publique, y compris la Police provinciale de l'Ontario, la police des Premières nations et l'Unité de surveillance et d'enquête des Services correctionnels, ainsi que les services de police municipaux, pour permettre d'être à la fine pointe de l'innovation en matière de gestion des preuves numériques pour les années à venir tout en continuant de tenir les criminels redevables et de mieux protéger les victimes d'actes criminels.

Le Ministère a mis en œuvre cette initiative en plusieurs phases dans l'ensemble de la province depuis la fin de l'année dernière et lancera de nouveaux déploiements tout au long du premier semestre de 2021.

À propos d'Axon Public Safety Canada

Axon est un réseau d'appareils, d'applications et de personnes qui aident le personnel de l'application de la loi et de la sécurité publique à devenir plus intelligent et plus sécuritaire. Avec une mission de protection de la vie, nos technologies donnent aux clients la confiance, le focus et le temps dont ils ont besoin pour assurer la sécurité de leurs communautés. Nos produits ont une incidence sur tous les aspects de l'expérience quotidien d'un agent de la sécurité publique. Nous travaillons fort pour ceux qui se mettent en danger pour nous tous. À ce jour, plus de 246 000 vies et d'innombrables dollars ont été économisés grâce au réseau d'appareils, d'applications et des personnes d'Axon. Pour en savoir plus, visitez https://ca.axon.com ou appelez le (800) 978-2737 . Axon est une société mondiale dont le siège social est situé à Scottsdale, en Arizona, et un centre mondial d'ingénierie logicielle à Seattle, dans l'État de Washington, ainsi que d'autres bureaux à Toronto au Canada, en Australie, en Finlande, au Vietnam, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Facebook est une marque de commerce de Facebook, Inc. Twitter est une marque de commerce de Twitter, Inc. Axon, Axon Citizen, Axon Evidence et le logo Delta sont des marques de commerce d'Axon Enterprise, Inc., dont certaines sont enregistrées au Canada et dans d'autres pays. Pour plus d'informations, visitez https://www.axon.com/legal . Tous les droits réservés.

Suivez Axon ici:

https://twitter.com/axon_canada Axon sur Twitter:

Note aux investisseurs

Veuillez visiter http://investor.axon.com , https://www.axon.com/press , www.twitter.com/axon_us et https://www.facebook.com/Axon.ProtectLife/ où Axon divulgue des informations sur l'entreprise, ses informations financières et ses activités.

Corinne Clark

Directrice des relations publiques

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/231466/axon_logo.jpg

SOURCE Axon

Renseignements: Ligne contact Médias SEULEMENT: (480) 444-4000, https://www.axon.com/, www.axon.com

Liens connexes

www.axon.com