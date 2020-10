Le gouvernement conclut une entente de principe avec la FSSS-CSN concernant les RSG

QUÉBEC, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a conclu aujourd'hui une entente de principe avec la Fédération de la santé et des services sociaux affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (FSSS-CSN) concernant les responsables d'un service de garde en milieu familial (RSG).

Soulignons que cette entente de principe a été conclue sous recommandation du médiateur,

M. Nicolas Dionne. Comme elle sera soumise ultérieurement aux membres du syndicat, son contenu demeurera confidentiel jusqu'à son acceptation par les membres.

Citations :

« Je suis bien content qu'une deuxième entente ait été conclue dans le cadre de la négociation concernant les responsables d'un service de garde en milieu familial, cette fois avec la FSSS-CSN. Je profite de l'occasion pour souligner, une fois de plus, toute l'importance du travail réalisé au quotidien par les RSG. Elles contribuent à faire grandir des milliers d'enfants, partout au Québec, et cette entente nous permettra de continuer à travailler ensemble, dans l'intérêt des familles et des tout-petits. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Je suis très heureuse qu'une entente de principe soit conclue. Je tiens à remercier les équipes de négociation de la FSSS-CSN, du ministère de la Famille et du Conseil du trésor ainsi que le médiateur. Votre travail nous permet aujourd'hui d'annoncer cette entente que nous considérons comme gagnante pour l'ensemble des parties impliquées. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

