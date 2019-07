Le gouvernement aide les petites entreprises à innover grâce à un programme d'approvisionnement

Une petite entreprise de Winnipeg devient la première à passer à la seconde étape du programme Solutions innovatrices Canada

OTTAWA, le 10 juill. 2019 /CNW/ - À titre d'acheteur principal de biens et de services canadiens, le gouvernement du Canada aide les petites entreprises à innover et à commercialiser leurs innovations au moyen de Solutions innovatrices Canada, un programme qui invite les petites entreprises canadiennes à développer des solutions novatrices pour répondre aux défis auxquels fait face le gouvernement.

Depuis le lancement du programme en décembre 2017, plusieurs petites entreprises canadiennes ont obtenu des fonds pour les aider à effectuer la validation de principe de leur solution. CEMWorks Inc. (anglais), une entreprise de Winnipeg, est la première entreprise à se qualifier pour passer à la deuxième phase du programme.

CEMWorks recevra jusqu'à 1 million de dollars sur deux ans pour peaufiner son prototype afin que l'on puisse intégrer cette technologie qui porte sur les surfaces sélectives en fréquence à la conception des véhicules connectés. Cette technologie améliorera la gestion des interférences radio provenant des autres véhicules et du milieu ambiant, notamment des bâtiments, ce qui rendra les véhicules connectés plus sécuritaires et plus fiables pour les Canadiens.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé que le programme d'innovation Construire au Canada, qui est doté d'une enveloppe de 40 millions de dollars et est maintenant intégré à Solutions innovatrices Canada, serait responsable du volet d'évaluation à un stade avancé. Dans le cadre de ce volet d'évaluation qui vise à aider les entreprises canadiennes, peu importe leur taille, à commercialiser leurs produits et services, les organismes intéressés feront l'acquisition de produits et services qui en sont à l'étape de la précommercialisation, et les mettront à l'essai dans un contexte concret, pour ensuite fournir aux entreprises une rétroaction constructive.

Citations

« À titre d'acheteur principal de biens et de services canadiens, notre gouvernement aide les petites entreprises canadiennes à croître et à innover. Notre investissement dans CEMWorks est un pas dans la bonne direction pour favoriser l'établissement d'une industrie canadienne robuste qui dispose de l'expertise nécessaire pour appliquer cette technologie novatrice aux véhicules connectés. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Les petites entreprises novatrices du Canada sont bien placées pour aider le gouvernement à trouver des solutions créatives aux enjeux qu'il doit résoudre. Les petites entreprises sont la pierre angulaire de notre économie. Nous avons créé le programme Solutions innovatrices Canada pour aider les entrepreneurs canadiens à croître et à créer ainsi de bons emplois pour la classe moyenne. C'est vraiment une solution gagnante à tous les égards -- pour l'emploi au Canada, les entreprises créatrices et le gouvernement. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Je suis heureux qu'une entreprise de Winnipeg soit la première à atteindre cette étape importante. Je suis fier que notre gouvernement ait mis en place un programme comme celui-ci qui permet aux entreprises comme CEMWorks de se développer. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, Terry Duguid

Les faits en bref

Solutions innovatrices Canada est une composante clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada , un plan pluriannuel visant créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

est une composante clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du , un plan pluriannuel visant créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Le financement du programme provient de 20 ministères et organismes participant au programme Solutions innovatrices Canada . Chaque ministère et organisme met de côté des fonds équivalant à 1 % de ses dépenses combinées d'approvisionnement et de recherche-développement interne faites au cours de l'exercice 2015-2016. Pris ensemble, les fonds des ministères et organismes représentent un investissement annuel de 100 millions de dollars pour cinq ans.

. Chaque ministère et organisme met de côté des fonds équivalant à 1 % de ses dépenses combinées d'approvisionnement et de recherche-développement interne faites au cours de l'exercice 2015-2016. Pris ensemble, les fonds des ministères et organismes représentent un investissement annuel de 100 millions de dollars pour cinq ans. Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncé la consolidation de ses programmes d'innovation. Dans le cadre de cet exercice, le programme d'innovation Construire au Canada , géré par Services publics et Approvisionnement Canada, a été intégré au programme Solutions innovatrices Canada . Pour obtenir des mises à jour sur le programme Solutions innovatrices Canada , les innovateurs peuvent inscrire leur nom sur la liste d'envoi.

a annoncé la consolidation de ses programmes d'innovation. Dans le cadre de cet exercice, le programme d'innovation Construire au , géré par Services publics et Approvisionnement Canada, a été intégré au programme Solutions innovatrices . Pour obtenir des mises à jour sur le programme Solutions innovatrices , les innovateurs peuvent inscrire leur nom sur la liste d'envoi. Il existe des centaines de programmes et services qui permettent aux entreprises d'obtenir notamment du financement et des conseils d'experts afin qu'elles puissent innover, créer des emplois et favoriser la croissance de l'économie canadienne. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme d'Innovation Canada permet aux entreprises de dresser leur profil et d'accéder, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA .

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Dani Keenan, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, 343-291-1710; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca

Related Links

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home