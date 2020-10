QUÉBEC, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement, par l'entremise du Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise, accorde une subvention de 500 000 $ au Réseau communautaire de santé et de services sociaux. Ce financement permettra à l'organisme d'atteindre différents objectifs en lien avec sa mission qui consiste à améliorer l'accès au système de santé et de services sociaux pour les communautés d'expression anglaise, qui sont minoritaires au Québec.

La subvention sera versée à l'organisme de façon progressive, au cours des trois prochaines années, et contribuera à l'atteinte des trois objectifs principaux du Réseau. Celui-ci pourra donc renforcer sa capacité à rencontrer et à soutenir les organisations et les réseaux communautaires de santé et de services sociaux, favoriser sa présence auprès des intervenants provinciaux gouvernementaux et non gouvernementaux, de même qu'une collaboration avec ceux-ci, et s'engager dans l'élaboration de politiques et de programmes de recherche et de représentation.

Le financement accordé par le Secréta3riat permettra au Réseau d'augmenter ses ressources humaines pour pallier aux difficultés vécues en lien avec l'accès aux services offerts par le réseau de la santé aux Québécoises et Québécois d'expression anglaise. Il permettra également au Réseau de relever les défis supplémentaires imposés par la pandémie de la COVID-19 en matière de soutien et d'information adressée aux communautés anglophones.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est ravi de pouvoir contribuer à l'atteinte des objectifs du Réseau, avec cette subvention. Les communautés d'expression anglaise de la province méritent un accès égal aux soins de santé et aux services sociaux. Il me paraît évident que le financement du Secrétariat sera utilisé de façon constructive pour assurer des services de qualité aux communautés d'expression anglaise des quatre coins de la province. »

Christopher Skeete, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise

« Le Réseau communautaire de santé et de services sociaux se réjouit du financement que le Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise lui a accordé. Grâce à cette subvention, nous pourrons accroitre notre présence auprès des organismes qui travaillent pour soutenir la communauté d'expression anglaise dans le domaine de la santé et des services sociaux, participer davantage aux discussions sur l'élaboration des politiques de ce secteur ainsi que mener les recherches qui s'imposent. »

Jennifer Johnson, directrice générale du Réseau communautaire de santé et de services sociaux

SOURCE Secrétariat des Relations avec les Québécois d’expression anglaise

Renseignements: Source : Mathieu-Théorêt Crawford, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 418 643-5321, [email protected]; Information : Jean Auclair, Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, 418 643-2001, poste 4064