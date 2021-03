Les véhicules gagnants ont été choisis par un jury de plus de 80 journalistes automobiles canadiens réputés de partout au pays. Plus de 250 véhicules ont été évalués.

« Nous sommes heureux que le tout premier VUS de Genesis, le GV80, ait remporté ce titre prestigieux », affirme Richard Trevisan, directeur de marque de Genesis Motors Canada. « Avec son design audacieux et les plus récentes technologies, la GV80 témoignent des ambitions de Genesis. Nous croyons qu'à titre de marque grand public majeure, nous sommes appelés à développer une gamme de véhicules excitants et à procurer une expérience client inégalée. Nous sommes honorés d'avoir obtenu cette reconnaissance ici même au Canada. »

Depuis son lancement en 2016, Genesis s'est rapidement imposée à titre de marque automobile de premier plan et ne cesse de recevoir des éloges pour ses véhicules primés et pour son expérience d'achat et de propriété unique.

En plus d'avoir obtenu le titre de Véhicule utilitaire canadien de l'année, la marque a également remporté quatre titres AutoHEBDO.net 2021, dont celui de la meilleure voiture, toutes catégories confondues, pour la G70, ainsi que le titre J.D. Power G80 Canada ALG de la meilleure valeur résiduelle pour la 2021.

Genesis Motors Canada

Genesis Motors Canada, dont le siège social est situé à Markham en Ontario, assure la distribution, la mise en marché et le service des véhicules Genesis au Canada grâce à un réseau de 30 agences de distribution. Genesis est une toute nouvelle marque automobile mondiale de grand luxe offrant les standards les plus élevés en matière de performance, de design et d'innovation. Genesis offre une gamme de véhicules incluant la berline sport G70, la berline exécutive G80, la berline porte-étendard G90 et le véhicule utilitaire sport GV80. Tous les véhicules Genesis vendus au Canada sont offerts à un prix tout compris, incluant le service de voiturier Genesis à domicile pour la vente et le service, les entretiens réguliers gratuits, une garantie complète, et plus encore. Visitez www.Genesis.ca pour en savoir davantage.

