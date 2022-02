Les gagnants des 13 catégories de véhicules de l'AJAC sont sélectionnés par plus de 50 journalistes automobiles canadiens ayant testé plus de 250 véhicules l'an dernier. Les gagnants sélectionnés sont évalués en fonction de divers critères, allant de la commodité à la dynamique de conduite, en passant par la sécurité et l'innovation, cela, dans des situations réelles à travers le Canada.

À propos du Genesis GV80

Le Genesis GV80 est doté de diverses technologies automobiles haut de gamme visant à procurer une conduite paisible grâce, notamment, au contrôle actif des bruits routiers, à la suspension à contrôle électronique avec aperçu de la route et un siège du conducteur Ergo Motion réduisant la fatigue après de longues heures de conduite. Le style intérieur et extérieur du GV80 met en valeur son identité de grand raffinement et ses caractéristiques technologiques.

L'identité luxueuse du Genesis GV80 intègre la philosophie architecturale sud-coréenne de l'espace de luxe grâce à des caractéristiques technologiques évoluées. Le système de contrôle de la reconnaissance d'écriture du contrôleur intégré et l'écran d'infodivertissement à écran partagé de 14,5 pouces au sommet du tableau de bord procurent une expérience utilisateur transparente.

Au cours de sa première année sur le marché, le tout premier Genesis GV80 a obtenu la cote MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ (TSP+) pour 2021. Le GV80 se joint à la berline sport G70 2021 et à la berline porte-étendard G90 2021 en remportant les plus grands honneurs de l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety).

Le GV80 fut le véhicule le plus vendu de Genesis Canada en 2021 avec 6 739 unités et est maintenant en compétition pour le titre de « Véhicule utilitaire canadien de l'année » en 2022. Le gagnant sera annoncé par l'AJAC dans les prochaines semaines.

Genesis Motors Canada

Genesis Motors Canada, dont le siège social est situé à Markham en Ontario, assure la distribution, la mise en marché et le service des véhicules Genesis au Canada grâce à un réseau de 30 agences de distribution. Genesis est une toute nouvelle marque automobile mondiale de grand luxe offrant les standards les plus élevés en matière de performance, de design et d'innovation. Genesis offre une gamme de véhicules incluant la berline sport G70, la berline exécutive G80, la berline porte-étendard G90 et le véhicule utilitaire sport GV80. Tous les véhicules Genesis vendus au Canada sont offerts à un prix tout compris, incluant le service de voiturier Genesis à domicile pour la vente et le service, les entretiens réguliers gratuits, une garantie complète, et plus encore. Visitez www.genesis.ca pour en savoir davantage.

Pour plus d'informations, une entrevue ou des photos, veuillez contacter :



Jarred Pellat

Directeur des relations publiques

Genesis Motor North America

Mobile : 949-683-0637

Courriel : [email protected]

SOURCE Genesis Motors Canada