« Nous sommes ravis que le tout premier VUS Genesis GV70 ait gagné dans sa catégorie très compétitive », a déclaré Steve Flamand, directeur des produits et de la stratégie d'entreprise chez Genesis Motors Canada. « Chez Genesis, nous croyons qu'à titre de marque grand public de premier plan, nous sommes appelés à développer une gamme de véhicules excitants et à fournir une expérience client personnalisée. Grâce à son design audacieux, à sa sécurité avancée et aux dernières technologies, le GV70 témoigne de la volonté de Genesis d'être le chef de file en matière de mobilité de luxe.

Les gagnants des 13 catégories de véhicules de l'AJAC sont sélectionnés par plus de 50 journalistes automobiles canadiens ayant testé plus de 250 véhicules l'an dernier. Les évaluations exhaustives des juges sont effectuées dans diverses conditions routières et météorologiques à travers le Canada dans le but d'évaluer les véhicules selon les 20 critères de l'AJAC, notamment : style extérieur; polyvalence de l'espace cargo; caractéristiques de commodité et de divertissement; bruit, vibration et rudesse; moteur; boite de vitesses; attrait global pour le consommateur et l'importance dans le marché.

Le Genesis GV70 est maintenant en compétition pour le titre du « Véhicule de l'année 2022 au Canada ». Le gagnant sera annoncé par l'AJAC dans les prochaines semaines.

À propos du Genesis GV70

Le GV70 est le deuxième VUS de Genesis. Le véhicule arrive sur le marché en affichant la plus récente évolution de l'approche de design « Élégance athlétique » de la marque, soit une allure audacieuse et distinctive pour les Genesis avec des phares quadruples superposés sur deux lignes. Construit sur la plateforme de la berline sport G70, le GV70 offre une expérience de conduite dynamique et un confort exceptionnel, tout en intégrant les dernières technologies et des fonctions de sécurité avancées.

L'ajout de ce VUS à la gamme Genesis en 2021 a permis à la marque de toucher un public encore plus large de consommateurs nord-américains de plus en plus à la recherche de VUS dont la polyvalence est adaptée à leur style de vie. Le GV70 offre une conduite raffinée et la polyvalence d'un véhicule utilitaire, comme seule Genesis peut offrir.

Le GV70 s'est vendu à 1 522 unités au Canada en 2021, est rapidement devenu le modèle le plus vendu de la marque au cours de ses huit premiers mois seulement de vente au détail, et le deuxième meilleur vendeur de Genesis Motors Canada pour l'année civile.

Genesis Motors Canada

Genesis Motors Canada, dont le siège social est situé à Markham en Ontario, assure la distribution, la mise en marché et le service des véhicules Genesis au Canada grâce à un réseau de 30 agences de distribution. Genesis est une toute nouvelle marque automobile mondiale de grand luxe offrant les standards les plus élevés en matière de performance, de design et d'innovation. Genesis offre une gamme de véhicules incluant la berline sport G70, la berline exécutive G80, la berline porte-étendard G90 et le véhicule utilitaire sport GV80. Tous les véhicules Genesis vendus au Canada sont offerts à un prix tout compris, incluant le service de voiturier Genesis à domicile pour la vente et le service, les entretiens réguliers gratuits, une garantie complète, et plus encore. Visitez www.Genesis.ca pour en savoir davantage.

