Le général Rick Hillier, ancien Chef d'état-major de la Défense, se joint à la Banque Nationale à titre de conseiller stratégique, Défense

MONTRÉAL, le 11 août 2026 /CNW/ -- La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX : NA) annonce aujourd'hui que le général Rick Hillier (retraité) a joint la Banque à titre de conseiller stratégique, Défense le 10 août 2026.

Dans le cadre de ses fonctions, le général Hillier contribuera aux efforts de la Banque visant à renforcer l'appui qu'elle offre aux secteurs de la défense et de la sécurité, ainsi qu'aux entreprises à double usage partout au pays, dans un contexte en pleine évolution. En étroite collaboration avec les dirigeants de la Banque et ses partenaires, il fournira des conseils stratégiques sur les tendances qui façonnent l'industrie de la défense et fera bénéficier la Banque de son expertise sur les enjeux liés à la résilience et à la sécurité du Canada, de même qu'aux secteurs de la fabrication de pointe, de l'aérospatiale et de la base industrielle de la défense.

« Le général Hillier est l'un des leaders militaires et des stratèges les plus respectés du Canada », déclare Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale. « Tout au long de sa remarquable carrière, il a fait preuve d'un leadership exceptionnel et d'une compréhension profonde des enjeux qui définissent la place du Canada dans le monde. Son point de vue sera précieux alors que nous poursuivons nos efforts pour accompagner notre clientèle et évoluons dans un environnement en rapide transformation. »

Le général Hillier a servi pendant plus de 35 ans au sein des Forces armées canadiennes, couronnant sa carrière militaire en occupant les fonctions de Chef d'état-major de la Défense de 2005 à 2008. Au cours de sa remarquable carrière militaire, il a dirigé des opérations majeures au Canada et à l'international, notamment dans le cadre de missions de l'OTAN, et a joué un rôle clé dans le renforcement des capacités de défense du Canada pendant une période de profonde transformation. Depuis sa retraite des Forces armées, il demeure une voix influente en matière de leadership, de politique de défense et de résilience nationale. Il conseille des organisations dans divers secteurs et contribue à des initiatives d'intérêt public, dont le Groupe d'étude sur la distribution des vaccins contre la COVID-19 de l'Ontario en 2020. Récemment, il a siégé au conseil d'administration de la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience, annoncée lors du sommet de l'OTAN en juillet. En reconnaissance de son service au Canada, le général Hillier a été nommé Officier de l'Ordre du Canada en 2011.

« Le Canada entre dans une période d'investissements importants dans la défense, l'innovation et les capacités industrielles », déclare le général Rick Hillier. « Je me réjouis de collaborer avec l'équipe de direction de la Banque Nationale alors que le pays continue de renforcer sa résilience, sa compétitivité et ses capacités stratégiques dans un monde de plus en plus complexe. »

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 618 milliards de dollars au 30 avril 2026, la Banque Nationale du Canada (la « Banque ») est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés des capitaux. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, [email protected]