Le gaz naturel renouvelable produit par le CTBM désormais injecté dans le réseau d'Énergir

SAINT-PIE, QC, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Depuis le 25 août dernier, le gaz naturel renouvelable (GNR) produit par le Centre de traitement de la biomasse de la Montérégie (CTBM) est acheté par Énergir et injecté dans son réseau. Spécialisé dans la gestion et le traitement de matières résiduelles organiques provenant du secteur agroalimentaire et commercial, le CTBM prévoit à terme l'injection annuelle de près de 4 millions de m3 de GNR ce qui représente une réduction d'émission de plus de 7 500 tonnes de CO2 équivalent par année.

Afin de raccorder le site de production au réseau d'Énergir, l'installation d'une conduite ainsi que la construction d'un poste d'injection étaient requises. Le projet a nécessité des investissements totaux de 36,5 M $. Pour sa réalisation, le projet a bénéficié d'un soutien financier de 4 M $ du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN).

« Grâce à de nouvelles offres commerciales, Énergir est désormais en mesure de proposer de plus grandes quantités de GNR à sa clientèle. Les volumes de GNR produits par le CTBM contribuent à l'accélération de l'injection de cette énergie décarbonée et renouvelable dans notre réseau et donc sa distribution, un des piliers de notre Vision 2030-2050 », affirme Renault-François Lortie, vice-président clients et approvisionnement gazier d'Énergir.

« Le CTBM s'est engagé à contribuer activement à la transition écologique grâce à sa charte sur le développement durable. Le projet d'injection de GNR est un des projets qui nous permet de travailler en ce sens et qui fait en sorte que nous nous démarquons dans notre milieu. En mettant en place des solutions comme celles-ci, nous affirmons à nouveau notre leadership et notre influence dans notre domaine. » mentionne M. Benoit Paré, président du CTBM.

Énergir en bref (Énergir, s.e.c.)

Comptant plus de 9 milliards $ d'actifs, Énergir, s.e.c. est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 535 000 clients et des communautés qu'elle dessert au Québec et au Vermont. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir, s.e.c. y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par le biais de filiales et d'autres placements, l'entreprise est présente aux États-Unis où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir, s.e.c. valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir, s.e.c. souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

CTBM en bref

Le CTBM est une PME d'une vingtaine d'employés qui a débuté ses opérations en 2004. L'usine utilise plusieurs procédés physico-chimiques traitant plus de 75 000 tonnes de résidus agro-alimentaires annuellement. L'entreprise gère également plus de 100 000 tonnes de matières organiques pour ses clients à l'aide de nombreuses filières de valorisation. Les investissements réalisés sur le site permettent non seulement de produire du gaz naturel renouvelable, mais également d'extraire et d'hygiéniser les nutriments présents dans la matière traitée sous forme d'engrais. Le produit final à haute valeur agronomique complète la boucle de valorisation globale de nos intrants. Forte de son expertise unique, CTBM offre également ses services de support technique et d'ingénierie pour les projets de biométhanisation par l'entremise de sa filiale Qarbonex.

