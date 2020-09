Galaxy Z Fold2 5G: Un nouveau design raffiné

Doté de raffinements améliorés1 et d'innovations significatives, le Galaxy Z Fold2 5G offre de nouvelles expériences pliables haut de gamme pour ceux qui recherchent la technologie la plus récente et la plus innovante. L'appareil est conçu avec un design élégant et unifié pour offrir une expérience de double écran exceptionnelle, vous permettant de basculer rapidement et facilement entre une forme de téléphone traditionnelle et un grand écran une fois déplié.2 Son design repose sur la charnière invisible Hideaway Hinge qui se dissimule complètement dans le corps de l'appareil, permettant les capacités autonomes.3 Optimisée par le tout nouveau mode Flex4, cette flexibilité vous aide à créer ou à visionner du contenu, que l'appareil soit plié ou déplié.

Lorsque plié, un écran de couverture Infinity-O de 6,2 po5 maximise l'utilisation afin que vous puissiez consulter vos courriels, envoyer des messages texte ou même visionner votre contenu préféré sans avoir à déplier votre écran chaque fois. Dépliez votre appareil pour découvrir un massif écran principal de 7,6 po6 avec son cadre minimal et son appareil photo avant sans encoche garantissant une immersion totale avec une fréquence de rafraîchissement adaptable de 120 Hz pour un défilement et un jeu fluides.

Maximisez chaque moment avec le Galaxy Z Fold2

Le Galaxy Z Fold2 vous aide à maximiser chaque moment avec des capacités multitâches avancées grâce à de nouvelles façons intuitives d'interagir. Pour plus de productivité, contrôlez votre disposition d'écran en tout facilité et flexibilité avec la fenêtre multi active avancée7 et ouvrez plusieurs fichiers provenant de la même application en même temps et visionnez-les côte à côte.8 La barre multifenêtre améliorée et la continuité des applications vous permet d'ouvrir deux applications simultanément sur l'écran de couverture, puis passer à l'écran principal et lancer une troisième application avec l'écran partagé, pour que vous puissiez facilement continuer à travailler ou à jouer.9

Service privilégié Galaxy Z

Alors que les clients explorent le design révolutionnaire du nouveau Galaxy Z Fold2 5G, Samsung est fière d'offrir accès au service privilégié Galaxy Z, un service à la clientèle dédié sur demande conçu spécifiquement pour offrir une expérience d'exception en la matière.10 Il est maintenant facile pour les propriétaires de Galaxy Z Fold2 5G de prendre rendez-vous, d'entrer en contact privé avec des experts et de découvrir comment profiter des expériences uniques offertes par l'appareil. De plus, lorsque vous achetez un Galaxy Z Fold2 5G, Samsung offre un remplacement d'écran interne hors garantie unique d'une année à compter de la date d'achat, au prix spécial de 199,99 $.11

Galaxy Tab S7 et Tab S7+, des tablettes polyvalentes pour la productivité et la créativité

Les Galaxy Tab S7 et Tab S7+ sont deux tablettes polyvalentes qui combinent la puissance d'un PC et la mobilité d'une tablette pour aider les utilisateurs à être créatifs, rester productifs et à relaxer avec leur contenu préféré. Un stylet S Pen raffiné12 et l'application Samsung Notes à jour sont inclus. Le S Pen est le compagnon créatif idéal pour utiliser des applications de dessin et de prise de notes telles que Clip Studip Paint, Canva et Noteshelf.13 De plus, vous pouvez transformer votre tablette avec un accessoire clavier optionnel pour une expérience digne d'un PC - vous permettant d'en faire plus.14

Offres d'achat pour les Galaxy Tab S7 et Tab S7+

Les Canadiens qui achèteront la Galaxy Tab S7 ou la Tab S7+ avant le 4 octobre 2020 recevront 50% de rabais sur un étui-clavier Galaxy Book.15

Disponibilité canadienne

Galaxy Z Fold2 5G: Disponible dès maintenant dans les boutiques Expérience+ Samsung au Canada ou en ligne au Samsung.com/ca. Les Canadiens peuvent également acheter le Galaxy Z Fold2 5G chez Bell Canada , à partir du 18 septembre 2020.

Disponible dès maintenant dans les boutiques Expérience+ Samsung au Canada ou en ligne au Samsung.com/ca. Les Canadiens peuvent également acheter le Galaxy Z Fold2 5G chez , à partir du 18 septembre 2020. Disponible en Bronze mystérieux et Noir mystérieux, à partir de 2 799,99$ (prix régulier).



En exclusivité sur Samsung.com, ceux qui souhaitent se démarquer peuvent ajouter une touche personnelle au design premium de leur appareil avec quatre couleurs de charnières distinctes: Argent métallique, Or métallique, Rouge métallique et Bleu métallique. 16





Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+ : Maintenant disponible en deux variantes - 128 Go (Noir mystérieux, Argent mystérieux, Bronze mystérieux) et 256 Go (Noir mystérieux) aux boutiques Expérience+ Samsung au Canada ou en ligne au Samsung.com/ca ainsi que chez les grands détaillants canadiens.

: Maintenant disponible en deux variantes - 128 Go (Noir mystérieux, Argent mystérieux, Bronze mystérieux) et 256 Go (Noir mystérieux) aux boutiques Expérience+ Samsung au Canada ou en ligne au Samsung.com/ca ainsi que chez les grands détaillants canadiens. Le prix de la Galaxy Tab S7 commence à 919,99 $ (prix régulier) pour le modèle 128 Go, et 1 209,99 $ (prix régulier) pour le modèle 256 Go.



Le prix de la Galaxy Tab S7+ commence à 1 189,99 $ (prix régulier) pour le modèle 128 Go, et 1 299,99 $ pour le modèle 256 Go.

Pour les clients qui souhaitent faire l'expérimentation des toutes dernières innovations Galaxy en magasin, veuillez rendre visite à l'une de nos boutiques expérience+ Samsung ou à l'un de nos kiosques Samsung au Canada, dont celui du Centre Eaton à Montréal. Voici les points de vente au détail :

CF Sherway Gardens

CF Toronto Eaton Centre

Metropolis at Metrotown

Centre Eaton , Montréal

, Montréal Scarborough Town Centre (kiosque Samsung)

West Edmonton Mall

Centre commercial Yorkdale

Pour plus d'informations sur les récents appareils Galaxy de Samsung, incluant les spécifications, visitez le news.samsung.com/ca_fr ou le samsung.com/ca_fr



1 Comparativement au Galaxy Fold. 2 Disponible avec 11 applications natives de Samsung dont Message, Contacts, Téléphone, Myfiles, Internet, Calendrier, Horloge, Appel vidéo, Reminder, Calculatrice, AR zone, les applications Google comme YouTube, Gmail, Google Maps, les applications Microsoft dont Microsoft Outlook et d'autres applications tierces comme Spotify. 3 Le Galaxy Z Fold2 5G tient sans support de 75 à 115 degrés; il se peut que les utilisateurs remarquent une plage d'angles plus étendue, selon l'environnement et le cas d'utilisation 4 Le mode Flex est soutenu par les applications natives de Samsung (Appareil photo, Appel vidéo, Galerie, Lecteur vidéo, Horloge, Calendrier) et celles de partenaires tiers, dont YouTube, Google Duo et d'autres à venir. 5 Mesurée en diagonale, la taille de l'écran est de 6,2 po pour le rectangle complet et de 6,2 po si l'on tient compte des coins ronds. La zone de visionnement réelle est plus petite en raison des coins arrondis et du trou de l'appareil photo. 6 Mesurée en diagonale, la taille de l'écran est de 7,6 po pour le rectangle complet et de 7,6 po si l'on tient compte des coins ronds. La zone de visionnement réelle est plus petite en raison des coins arrondis et du trou de l'appareil photo. 7 Les utilisateurs peuvent également utiliser la fenêtre multi active sur l'écran de couverture avec deux fenêtres séparées horizontalement. Certaines applications tierces peuvent ne pas prendre en charge la fenêtre multi active. 8 Actuellement offert avec trois applications natives, dont Samsung Notes, Internet, Myfiles et les applications Office dans Microsoft 365. (Actuellement indisponible entre différentes fonctions). 9 Jusqu'à 3 applications peuvent être ouvertes sur l'écran principal avec l'écran partagé, puis 5 autres applications peuvent être ouvertes avec la vue contextuelle, pour un total de 8 applications. 10 Pour de l'assistance en tout temps par clavardage en direct, consultez www.samsung.com/ca_fr/GalaxyPremierService. Le Centre d'assistance Galaxy Z est également disponible de 9 h à 21 h, HNE au 1 888 970-FOLD. 11 Remplacement de l'écran interne hors garantie dans l'année suivant l'achat au prix spécial de 199,99 $ (taxes admissibles en sus) si vous achetez votre Galaxy Z Fold2 5G avant le 31 mars 2021. Un remplacement d'écran interne admissible peut coûter jusqu'à 1 000 $ CA, taxes applicables en sus. Des conditions et des limitations s'appliquent. Consultez les conditions de l'offre sur https://www.samsung.com/ca_fr/support/galaxy-fold-premier-service/ pour plus de précisions. 12 Comparativement avec le S Pen de la Galaxy Tab S6 13 Canva et Noteshelf sont préchargés dans la Tab S7|Tab S7+. Clip Studio Paint est préchargé dans la Tab S7|Tab S7 + mais le préchargement peut ne pas être pris en charge dans certaines régions. Clip Studio Paint est disponible dans le Galaxy Store. 14 Accessoire clavier vendu séparément 15 Certaines conditions s'appliquent. L'offre est valide du 18 septembre au 4 octobre 2020. Achetez chez un détaillant canadien autorisé participant tout Samsung Galaxy Tab S7 / S7 + éligible et vous pouvez acheter un clavier de couverture de livre Galaxy Tab S7 / S7 + à 50% de rabais (EF-DT870BBEGCA pour 140,00 $ , prix régulier 279,99 $, EF-DT970BBEGCA pour 160,00 $, prix régulier 319,99 $). L'achat du clavier de couverture de livre Galaxy Tab S7 / S7 + et Galaxy Tab S7 / S7 + doit être effectué dans la même transaction et apparaître sur le même reçu. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucun contrôle de pluie. Les produits peuvent être achetés séparément à des prix réguliers. Limite d'un clavier de couverture de livre Galaxy Tab S7 / S7 + par Galaxy Tab S7 / S7 + acheté. Ouvert aux résidents canadiens seulement. Les détaillants canadiens autorisés participants peuvent varier et vendre moins cher. Les achats effectués dans les magasins Samsung Experience et sur samsung.com/ca sont également éligibles à cette promotion. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion. La promotion peut être annulée ou modifiée sans préavis. 16 Si vous avez commandé un appareil Galaxy Z Fold 2 5G avec l'option de charnières personnalisées (SM-F916WDKAXAC, SM-F916WSKAXAC, SM-F916WBKAXAC, SM-F916WRKAXAC, SM-F916WDNAXAC, SM-F916WSNAXAC, SM-F916WBNAXAC et SM-F916WRNAXAC), la livraison peut prendre de 5 à 7 semaines à partir du moment où la commande est passée. La date et l'heure exactes de la livraison ne sont pas garanties. L'information de repérage sera disponible une fois votre commande expédiée.

SOURCE Samsung Electronics Canada Inc.

Renseignements: Simon Langlois, North Strategic Public Relations, Tel: 438-870-0327, [email protected]

Liens connexes

http://www.samsung.com