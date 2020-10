10 Le financement à 0 % jusqu'à 36 mois s'applique aux clients admissibles qui respectent le montant minimum applicable au financement PayBright de 300 $ (avant taxes et frais), sous réserve de l'approbation du crédit. Vous n'êtes peut-être pas éligible au plan d'intérêt à 0% et le montant de votre paiement mensuel, les intérêts que vous paierez et les conditions de prêt disponibles dépendent de votre profil de crédit personnel. Les paiements mensuels peuvent inclure des frais de traitement mensuels de 6,95 $. Les produits Samsung éligibles sont: les téléphones intelligents, les ordinateurs portables, les étuis, les tablettes, les appareils portables, les chargeurs, l'audio AKG et les produits SmartThings dans tous les modèles et couleurs. Financement fourni par PayBright ou son partenaire, Easy Financial. Toutes les transactions sont soumises à l'approbation de PayBright ou de son partenaire, Easy Financial. Les offres de financement peuvent varier de temps à autre. Les offres de financement peuvent varier pour les clients de la province de Québec. Consultez le www.paybright.com/faq pour plus d'informations. Exemple: un Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988WZKAXAC) avec un prix de vente (PDSF) de 1849,99 $ financé à 0% APR pendant 36 mois, ce qui équivaut à 36 mensualités de 51,39 $. Le coût d'emprunt est de 0 $ pour une obligation totale de 1849,99 $. Les taxes, frais d'expédition et autres frais [le cas échéant] sont en sus

11 *Soit (i) précommandez du 1er au 15 octobre 2020 ou (ii) achetez du 16 au 26 octobre 2020, le Samsung Galaxy S20 FE (modèles SM-G781WZBAXAC; SM-G781WLVAXAC; SM-G781WZGAXAC; SM-G781WZRAXAC; SM-G781WZWAXAC; SM-G781WZOAXAC - prix courant de 949,99 $) et recevez une prime pour les inscriptions hâtives consistant en un bon électronique (échangeable seulement sur samsung.com/ca du 16 octobre au 15 novembre 2020) à la fin de l'achat de votre appareil pour l'un des éléments suivants (au choix du client) : Un assainisseur UV (modèle GP-TOU020SACWD; prix courant 69,99 $) et 125 milles AIR MILES® en prime OU Un Samsung Galaxy Fit2 (modèle SM-R220NZKAXAC; prix courant 69,99 $) et 125 milles AIR MILES® en prime Il y a 4 500 primes d'achat hâtif disponibles pour des clients admissibles qui répondent aux conditions générales mentionnées ci-dessus sur la base du premier arrivé. Jusqu'à l'épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Le bon électronique n'a aucune valeur marchande, ne peut pas être remplacé si perdu ou volé, n'est pas transférable et n'est pas échangeable une fois que la prime est choisie. Limite d'un bon électronique en prime par achat d'appareil. Cette offre s'adresse uniquement aux résidents du Canada. Les détaillants et les opérateurs de télécommunications canadiens autorisés participants peuvent varier. Les achats effectués dans les Boutiques expérience+ Samsung sont également admissibles à cette promotion. Les achats effectués chez samsung.com/ca ne sont pas admissibles à cette promotion et Samsung se réserve le droit de demander une preuve d'achat pour vérifier la date et le lieu d'achat. Samsung se réserve le droit de modifier ou d'annuler la promotion sans préavis. Pour télécharger le bon électronique associé à la prime d'achat hâtif du Galaxy S20FE, le client doit visiter la section « Avantages » dans l'application Samsung Members à partir de son appareil Galaxy S20FE du 16 octobre au 31 octobre 2020. L'application Samsung Members peut être téléchargée gratuitement dans le Samsung Galaxy Store. Pour installer l'application Samsung Members et s'y inscrire, l'utilisateur doit avoir un compte Samsung. La création d'un compte Samsung est gratuite. Pour créer votre compte Samsung, veuillez visiter le site suivant : ( http://www.samsung.com/cafr/samsungaccount/ ) Entre le 16 et le 31 octobre, cliquez sur la bannière de la prime pour l'achat ultra hâtif du Galaxy S20FE dans l'application Samsung Members pour télécharger le bon électronique et accéder à la page de l'offre de prime pour les achats hâtifs sur samsung.com/ca où vous pouvez sélectionner votre cadeau et échanger le bon électronique. Une fois téléchargé, le bon électronique sera affiché dans la section des avantages de Samsung Members jusqu'au 15 novembre 2020 et sera valide pour l'une des deux options de primes pour achat hâtive, au choix du client, sur samsung.com/ca entre le 16 octobre et le 15 novembre 2020. Le numéro d'adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l'échange. Les miles en prime seront ajoutés à votre compte d'adhérent d'ici le 31 décembre 2020. Pour en savoir plus sur le programme Air Miles, visitez le site https://shop.samsung.com/cafr/airmiles. Nous nous attendons à ce que l'expédition de la prime associée au Samsung Galaxy S20FE prenne entre 6 et 8 semaines à partir de la date de l'échange de votre bon électronique sur samsung.com/ca_fr. Celle-ci est assujettie au respect des exigences mentionnées ci-dessus