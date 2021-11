Les militaires canadiens honorés à l'occasion du Gala-hommage de la Fondation La Patrie gravée sur le cœur

TORONTO, le 12 nov. 2021 /CNW/ - Des membres des Forces armées canadiennes, des anciens combattants ainsi que les membres de leurs familles ont été honorés hier soir à l'occasion du 13e Gala-hommage annuel de la Fondation La Patrie gravée sur le cœur, présenté par Bell. Cet événement est la célébration la plus importante au pays en soutien aux militaires du Canada et a été organisé en format virtuel, pour permettre aux Canadiennes et Canadiens de partout au pays d'y assister, et en présentiel pour un petit groupe de personnes, au Royal Canadian Military Institute au centre-ville de Toronto. La Patrie gravée sur le cœur est la principale fondation nationale du Canada qui se consacre à offrir un soutien et des ressources nécessaires aux personnes qui en ont le plus besoin au sein de la communauté des militaires et des anciens combattants.

L'événement a permis d'amasser 980 000 $ pour appuyer des programmes communautaires locaux, d'un bout à l'autre du pays, destinés à aider à faire face aux défis associés au service militaire. Cela comprend le financement de camps d'été qui mettent l'accent sur les besoins et les exigences uniques des enfants de militaires, y compris des séances spécialisées pour les enfants qui ont perdu un parent au combat.

Le Gala-hommage a présenté des récits personnels sur l'impact qu'a la Fondation, une conversation sur l'impact et les développements en cours en Afghanistan ainsi qu'un spectacle spécial depuis le Centre national des Arts, accompagné par des membres des Forces armées canadiennes. L'événement a également permis de mettre à l'encan par écrit des casques de soldats transformés en œuvres d'art par des artistes canadiens comme Izzy Camilleri et Al Hattie. Des membres de la communauté militaire ont également donné des articles.

Le point central de l'événement de cette année a été la remise du prix Patriot à Janice O'Born, fondatrice et présidente de The Printing House Charitable Office. La Patrie gravée sur le cœur remet tous les ans le prix Patriot à une personne ou un organisme qui a apporté une contribution philanthropique remarquable pour la résilience et le bien-être de la communauté militaire.

Mme O'Born a été présidente du Gala et a contribué à recueillir plus de 3,1 millions de dollars pendant sa présidence. Sous sa direction, le Gala a déjà soutenu le continuum du service militaire des peuples autochtones du Canada et a mis en valeur et reconnu la force et le dévouement des femmes des Forces armées canadiennes et de leurs familles. En plus de son soutien continu envers le mandat de la Fondation, Mme O'Born a été la première à s'avancer pour fournir un don important à l'appui des premiers Jeux Invictus en 2014, quand le Canada a envoyé sa première équipe de guerriers à ces Jeux.

Au sujet de la Fondation La Patrie gravée sur le cœur

Fondée en 2009, la Fondation La Patrie gravée sur le cœur est devenue un chef de file au Canada en ce qui concerne le soutien de la communauté militaire. La Fondation sensibilise le public aux défis entourant le service militaire et finance des programmes de soutien aux militaires actifs des Forces armées canadiennes, aux anciens combattants et à leurs familles, qui améliorent leur mieux-être, facilitent leur réadaptation et leur guérison, favorisent leur réintégration dans la communauté après leur service et appuient les enfants et les conjoints de ceux et de celles qui ont servi. Depuis sa création, La Patrie gravée sur le cœur a fourni plus de 35 millions de dollars pour financier la recherche innovatrice et le soutien de 945 programmes communautaires à l'échelle du pays, ce qui a aidé à changer la vie de plus de 37 600 militaires, anciens combattants et membres de leurs familles. Pour en savoir plus, consulter www.truepatriotlove.com.

SOURCE La Fondation La Patrie gravée sur le coeur

Renseignements: Pour toute question des médias : Sarah Barker, Directrice principale, Stratégie de marque et Communications, Fondation La Patrie gravée sur le cœur, [email protected]

Liens connexes

http://truepatriotlove.com/