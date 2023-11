Le programme du Gala de l'Innovation RBC ce soir-là comprenait des remarques inspirantes, des moments captivants et des divertissements scientifiques à souhait - surtout après la démonstration inaugurale explosive (à l'hydrogène) du chargé de recherche Walter Stoddard! Les convives ont aussi entendu les allocutions éloquentes de leaders de la communauté, soit l'honorable Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, et l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure, mettant en relief l'importance des sciences et le besoin de multiplier les moyens de s'instruire dans les STIM (sciences, technologies, ingénierie, mathématiques).

Les anciens élèves de l'École des sciences du Centre des sciences Ena Kenny, associée principale, conceptrice en chef d'installations médicales chez Stantec, et Wilson J. Tang, directeur artistique, entrepreneur de jeux vidéo et directeur général de Yumebau Inc., ont décrit l'impact que le Centre des sciences a eu dans leur vie et dans leurs choix de carrière. Parmi les divertissements, des activations scientifiques interactives comportaient l'emploi d'un bras robotisé comme partenaire de danse actionné par l'intelligence artificielle et le codage de petits robots surnommés Ozobots qui suivent des tracés et interprètent des combinaisons de couleurs. La collecte de fonds s'est complétée par une incroyable vente aux enchères dont les lots comprenaient un voyage pour deux au Belize offert par G Adventures et Air Canada, des billets pour voir les Raptors et les Maple Leafs de Toronto, des expériences exclusives au Centre des sciences et plus encore.

Depuis 2007, le financement issu du Gala de l'Innovation permet au Centre des sciences de créer une programmation palpitante et sans obstacle. Les fonds récoltés par l'entremise du Gala de l'Innovation RBC rendent possible des programmes tels qu'Accès aux sciences, qui procure des expériences éducatives en STIM à des élèves, sans frais pour leur école ni leur famille.

Visitez notre site Web pour de plus amples renseignements, y compris des photos, des vidéos, des façons de faire un don et plus encore.



« Nous exprimons notre sincère gratitude pour l'appui de RBC et des nombreux incroyables commanditaires, donateurs et amis qui se sont joints à nous afin de célébrer l'importance des sciences et de lever des fonds qui financeront l'apprentissage accessible des STIM, déclare Paul Kortenaar, directeur général du Centre des sciences de l'Ontario. Épauler le Centre des sciences donne à un nombre grandissant de jeunes esprits l'expérience des merveilles de la science et déclenche un amour pour les STIM. Merci à toutes les personnes qui ont donné généreusement cette année. »

« RBC est fière de sa commandite éponyme de cette soirée-bénéfice exceptionnelle qui promeut l'apprentissage des sciences et rehausse l'accès aux STIM pour tous les jeunes de l'Ontario, affirme Graeme Hepworth, chef de la Gestion du risque chez RBC et nouveau président du Gala de l'Innovation RBC. Merci à tous les donateurs qui ont généreusement financé la mission du Centre des sciences de l'Ontario inspirant la prochaine génération d'esprits novateurs. »

« Le Centre des sciences de l'Ontario inspire une passion pour l'apprentissage et la découverte à des hôtes de tous âges depuis plus de 50 ans, remarque Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Le Gala de l'Innovation RBC, grâce à la générosité des partenaires, mécènes et bienfaiteurs du Centre des sciences de l'Ontario, donne à cette attraction éducative bien-aimée la capacité d'offrir des expériences concrètes uniques en leur genre qui rendent les sciences captivantes et accessibles, pour ainsi soutenir la prochaine génération ontarienne à diriger et à innover dans les STIM. »

À propos du Gala de l'Innovation RBC

Le Gala de l'Innovation RBC constitue la soirée-bénéfice phare du Centre des sciences de l'Ontario. Maintenant à sa 16e année, il permet de récolter des fonds à l'appui de la programmation et des expériences éducatives du Centre des sciences, afin d'aider à éveiller une passion pour les sciences et la découverte parmi la prochaine génération innovante et dirigeante.

Commanditaire éponyme : RBC

Commanditaires d'avant-poste : IBM, McKinsey and Company, Optimus SBR, TELUS

Tables platine : Adgar Canada, Blake, Cassels & Graydon LLP, Deloitte, EY, HATCH, Imperial, KPMG, Mintz, Nucleo Digital

Partenaires médiatiques : The Globe and Mail, Toronto Star

À propos du Centre des sciences de l'Ontario

Vu sa mission d'inspirer une passion pour l'aventure humaine de la découverte, le Centre des sciences de l'Ontario se voue à devenir un leader mondial dans l'apprentissage permanent, un lien crucial entre les écosystèmes de l'innovation et de l'éducation en Ontario et un déclencheur de débats publics sur la technologie, la science et la société. Le Centre des sciences a accueilli plus de 55 millions de visiteurs depuis son ouverture comme projet du centenaire en 1969, où nous inaugurions une approche interactive que des centres scientifiques ont adoptée aux quatre coins du monde. En tant qu'organisme du gouvernement de l'Ontario, le Centre des sciences est financé par la province et compte aussi sur la générosité de particuliers, de sociétés et de fondations qui partagent sa vision de contribuer à un monde plus résilient, créatif et curieux. Le site CentredessciencesOntario.ca vous en dit plus.

Au sujet de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions et plus de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez la page www.rbc.com/collectivite-impact-social.

