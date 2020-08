MONTRÉAL, le 6 août 2020 /CNW/ - Saputo, un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, est heureuse d'annoncer le lancement de Cathedral City, la marque de fromage la plus populaire au Royaume-Uni1, qui est maintenant en vente dans 500 magasins au Canada, dont Save-on-Foods, certaines boutiques indépendantes et, bientôt cet automne, dans différentes bannières appartenant à Loblaw, y compris Loblaws et Zehrs. Pour ce lancement, l'assortiment des produits canadiens proposera le bloc de cheddar mûr de 200 g, le bloc de cheddar extra mûr de 200 g, et le filet de 6 mini cheddars de 20 g.

La fabrication d'un fromage des plus uniques

Le fromage Cathedral City est fabriqué par le seul fabricant de fromage cheddar qui détient un brevet royal depuis plus de 20 ans, ce qui signifie que le cheddar est livré à la maison royale de Sa Majesté la reine. Forte de plus de 50 ans d'expertise dans la fabrication du fromage, la crémerie maintes fois récompensée de Davidstow, à Cornouailles, à l'extrême sud du Royaume-Uni, prépare le fromage Cathedral City avec les ingrédients les plus fins et les plus naturels (lait frais, ferment lactique, présure végétarienne, sel). L'utilisation de lait provenant de 330 fermes laitières exclusives et locales du sud-ouest de l'Angleterre et les techniques traditionnelles de fabrication du fromage sont les gages d'une saveur unique et d'une texture sans égal.

La crémerie de Davidstow, qui gagne souvent des prix, est notamment récipiendaire du prestigieux DuPont Danisco Grand Prix qu'elle a reçu 14 fois au cours des 18 dernières années. Des travaux sont en cours à la crémerie Davidstow afin d'en augmenter la capacité de production pour répondre à la demande grandissante pour le fromage Cathedral City, tant au Royaume-Uni qu'à l'étranger.

Emballage d'exception

L'emballage innovateur de type sachet à coussin permet de préserver la qualité du fromage et la formation de la saveur de façon optimale, et le mécanisme de fermeture (lancé sur le marché britannique par Cathedral City en 2003) offre aux consommateurs la possibilité de refermer le paquet afin de conserver la fraîcheur du cheddar, d'éviter d'utiliser un autre emballage plastique et de réduire le gaspillage alimentaire.

Le produit fini

Le fromage, dont la recette de base est la même pour tous les marchés du monde, et qui n'est fabriqué nulle part ailleurs, est affiné et emballé en Angleterre avant de prendre la route pour le Canada. Un emballage sur mesure a été créé pour le marché canadien afin d'y inclure le français et l'anglais ainsi que des références au patrimoine britannique et à la constance de la qualité de la marque. Le lancement s'accompagnera de diverses initiatives de marketing, y compris des promotions et la distribution d'échantillons aux points de vente et des campagnes d'influenceurs sur les médias sociaux.

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, le plus important transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en Argentine. Aux États-Unis, Saputo est l'un des trois plus grands fabricants de fromage et l'un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et l'un des plus importants fabricants de tartinades laitières. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

À propos de Cathedral City

Le fromage Cathedral City, dont les ventes au détail sont évaluées à plus de 300 millions de livres1, et que l'on retrouve sur la table de plus de la moitié des foyers du Royaume-Uni, est le fromage le plus populaire du Royaume-Uni. Ce cheddar primé est fabriqué avec du lait 100 % britannique provenant du sud-ouest de l'Angleterre et est la marque qui fait partie de celles qui sont les plus aimées du Royaume-Uni. Pour en savoir plus sur la gamme complète, visitez le site www.cathedralcity.co.uk

