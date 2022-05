Le français, langue normale des études supérieures : un million de dollars pour valoriser le français auprès des étudiantes et étudiants

QUÉBEC, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi de deux subventions de 500 000 $ chacune, l'une à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la seconde à la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ).

Ce financement a pour but de valoriser le parcours collégial en français au Québec et de faire connaître les différentes politiques linguistiques des établissements d'enseignement auprès de la communauté étudiante du collégial et des universités.

L'aide financière à la CSQ permettra également la mise en œuvre d'une opération de sensibilisation qui poursuit les objectifs suivants :

Durant le parcours collégial et universitaire, sensibiliser la population étudiante sur les droits linguistiques que confère la Charte de la langue française ainsi que sur les politiques linguistiques de leur établissement;

Promouvoir auprès des étudiantes et étudiants l'utilisation de la langue française comme langue d'étude et de travail;

Encourager l'engagement des jeunes et du personnel collégial et universitaire au regard de la pérennité du fait français au Québec;

Accentuer la primauté du français en enseignement supérieur, plus particulièrement dans le domaine de la recherche, de même que dans le milieu de la formation professionnelle et technique.

La contribution versée à la FCSSQ servira, quant à elle, à réaliser, dans toutes les régions du Québec, des activités d'information et de communication à l'intention des élèves de 4e et 5e secondaire qui devront choisir une institution pour poursuivre leurs études postsecondaires.

Les principaux objectifs de ce projet sont les suivants :

Mettre en valeur la richesse et la diversité des cégeps francophones ainsi que la poursuite des études en français;

Accroître le sentiment d'appartenance des jeunes du secondaire à la société québécoise, laquelle se distingue par sa culture et sa langue commune, le français;

Valoriser la langue française en mettant l'accent sur la valeur ajoutée que confère l'usage du français sur les plans personnel, professionnel ou social;

Favoriser l'augmentation des inscriptions dans les cégeps francophones.

Citations

« Nous devons nous assurer que le français est et demeure la langue normale des études postsecondaires. Les étudiantes et étudiants québécois d'aujourd'hui ne sont rien de moins que les bâtisseurs du Québec de demain. Par le financement de ces projets, nous souhaitons leur transmettre l'amour du français et le désir d'étudier, de travailler et de faire leur vie dans cette langue qui est au cœur de notre identité nationale. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la langue française

« Cette opération de sensibilisation, déployée en divers volets, s'inscrit directement dans la mise en œuvre des différentes orientations de la CSQ quant à la valorisation du français, une préoccupation chère à la Centrale depuis de nombreuses années. Nous pensons que la pérennité de la langue française au Québec doit devenir une préoccupation citoyenne. À ce chapitre, assurer la promotion de la langue française et faire connaître à la population étudiante collégiale et universitaire ses droits linguistiques constituent une avenue structurante pour la vitalité de notre langue. »

Mario Beauchemin, vice-président de la Centrale des syndicats du Québec

« L'éducation est au premier plan dans la transmission d'une langue et d'une culture. À cet égard, nous croyons que la pérennité de la culture québécoise passe inévitablement par l'affirmation du français comme langue officielle et commune puisque celle-ci contribue à construire notre identité et à approfondir notre sentiment d'appartenance. La richesse et la diversité des programmes d'études postsecondaires en français mènent à de nombreuses perspectives professionnelles passionnantes. Il est important d'encourager nos jeunes dans cette voie qui leur permettra assurément de se démarquer et de se réaliser pleinement. »

Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la Fédération des centres de services scolaires du Québec

