Le français, langue du commerce au Québec : une aide financière de plus de 4,5 millions de dollars

QUÉBEC, le 21 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, est heureux d'octroyer une aide financière de 4,55 millions de dollars pour la réalisation de deux projets faisant la promotion de la langue française en tant que langue du commerce. Cette somme sera partagée entre deux organismes, soit Option consommateurs et l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM).

C'est donc une subvention de 1,8 million de dollars qui est accordée à Option consommateurs, sur une période de 3 ans, pour la réalisation de son projet visant à informer les consommateurs et consommatrices sur leurs droits d'obtenir des services en français. En plus de promouvoir les droits linguistiques, le soutien financier du gouvernement du Québec permettra à l'organisme de sensibiliser les commerçants et commerçantes au respect de ces droits.

Plus précisément, l'initiative d'Option consommateurs comportera un volet publicitaire informatif qui sera déployé dans différents médias. Elle visera également à diffuser par divers moyens de communication des contenus informatifs destinés aux jeunes consommatrices et consommateurs québécois, aux consommatrices et consommateurs de la région métropolitaine et aux commerçants et commerçantes.

En ce qui a trait à l'ASDCM, une somme de 2,75 millions de dollars lui est octroyée, sur une période de deux ans. Cette aide financière lui permettra de réaliser son projet de valorisation de la langue française auprès des commerces de proximité de l'île de Montréal. Par son initiative, l'ASDCM souhaite renforcer le sentiment d'appartenance à la langue française chez les commerçantes et commerçants montréalais en plus d'accroître la présence du français dans leurs outils de communication ainsi que dans l'espace public.

Ce partenariat se déclinera en trois volets distincts :

un programme d'accompagnement à la transformation et à la valorisation de l'image de marque francophone des commerces de proximité engagés dans un processus de modification de leur affichage public;

l'élaboration d'outils favorisant le développement de compétences pour utiliser le français comme langue commune ainsi qu'un pôle d'information spécifiquement conçu à l'intention du personnel allophone des commerces visés;

une campagne publicitaire informative composée d'actions publicitaires et d'art public, axée sur la valorisation des retombées économiques qu'engendre le fait de faire des affaires en français.

Citations

« Les initiatives d'Option consommateurs et de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal permettront de poser des actions concrètes pour résoudre un problème dorénavant bien connu : le déclin particulièrement marqué de la langue française dans les commerces de la grande région de Montréal. Nous sommes donc heureux d'offrir un soutien financier à ces deux organismes qui, par la réalisation de leur projet, protègent et valorisent le français. C'est grâce à des partenariats comme ceux-ci que nous assurerons la pérennité de notre langue commune. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française

« Nous sommes heureux de réaliser ce projet d'envergure qui rejoint tout à fait la mission d'Option consommateurs, soit d'informer les consommatrices et consommateurs sur leurs droits. La langue française est un sujet souvent abordé et nous sommes fiers de le faire en apportant notre propre couleur. »

Christian Corbeil, directeur général, Option consommateurs

« À l'ASDCM, nous croyons en une métropole francophone forte. Dans le contexte nord-américain, notre caractère exceptionnel est un avantage distinctif et donc un outil de développement économique important pour les commerces de Montréal. En septembre prochain, grâce au financement du gouvernement du Québec, nous dévoilerons un programme unique d'apprentissage de la langue française en milieu de travail pour le personnel du secteur de la restauration. De plus, nous aurons un programme pour accroître la présence du français dans les outils de communication numériques, imprimés et dans l'espace public des commerces. Le tout sera déployé au moyen d'une campagne publicitaire grand public à caractère social sur les artères commerciales montréalaises en vue de valoriser l'usage du français comme langue commune, favorisant le sentiment d'appartenance de nos communautés. »

Billy Walsh, directeur général de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal

Faits saillants

Option consommateurs est une association à but non lucratif qui a pour mission d'aider les consommateurs et consommatrices et de défendre leurs droits. En plus d'avoir développé une expertise dans plusieurs domaines, notamment l'accès à la justice, la protection de la vie privée et les pratiques commerciales, l'association offre plusieurs services pour aider directement les consommateurs et consommatrices.

L'Association des sociétés de développement commercial de Montréal regroupe 20 sociétés de développement commercial, lesquelles totalisent plus de 12 000 commerces et établissements. Elle agit non seulement sur la vitalité commerciale de Montréal, mais également sur la prospérité durable des quartiers.

L'aide financière octroyée provient des investissements de 103,6 millions de dollars sur 5 ans annoncés par le gouvernement du Québec dans le Plan budgétaire de mars 2021 pour défendre et renforcer le statut du français comme langue officielle et langue commune du Québec.

Lien connexe

Pour en apprendre davantage sur le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française et ses initiatives : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/justice/organigramme/spvlf.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Renseignements: Sources : Élisabeth Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777; Marie-Ève Dumont, Conseillère principale en communications, Option consommateurs, 514 777-6133; Dany St-Jean, Association des sociétés de développement commercial de Montréal, 514 212-5457; Renseignements : Isabelle Boily, Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, 418 208-7423, [email protected]