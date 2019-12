Le FPI PRO réalise l'acquisition d'un immeuble pour l'industrie légère à Halifax pour 8,45 millions de dollars

MONTRÉAL, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX: PRV.UN) est heureux d'annoncer qu'il a réalisé l'acquisition d'une participation de 100 % dans un immeuble destiné à l'industrie légère situé dans le parc industriel Burnside, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Construit en 2014, cet immeuble a été acquis au prix de 8,45 millions de dollars, exclusion faite des coûts liés à la clôture, ce qui représente un taux de capitalisation initial de 6,50 %.

L'immeuble situé au 171, avenue John Savage dispose d'un entrepôt d'une hauteur de 28 pieds et ajoute une superficie locative brute d'environ 50 000 pieds carrés au portefeuille du FPI. Il est entièrement occupé par deux locataires régionaux dont les baux sont d'une durée moyenne pondérée d'environ huit ans et prévoient des majorations de loyers annuelles au cours de leurs durées respectives.

« Alors que nous continuons de diversifier stratégiquement notre portefeuille, cette acquisition élargit la présence du FPI PRO dans le marché industriel de Halifax qui est de plus en plus solide et qui suscite un intérêt grandissant de la part des investisseurs institutionnels récemment », a déclaré Jim Beckerleg, président et chef de la direction, FPI PRO.

Le prix d'achat de 8,45 millions de dollars a été financé au moyen du produit tiré d'un nouveau prêt hypothécaire de premier rang d'une durée de 10 ans et d'un montant de 5,75 millions de dollars assujetti au taux de 3,43 %. Le solde du prix d'achat de 2,7 millions de dollars a été réglé au moyen d'une somme prélevée sur les facilités d'exploitation disponibles qui ont été remboursées auparavant dans le cadre d'un récent financement par capitaux propres.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (www.proreit.com) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui détient en propriété un portefeuille diversifié de 92 immeubles commerciaux répartis dans l'ensemble du Canada et représentant une superficie locative brute de plus de 4,4 millions de pieds carrés. Créé en mars 2013, le FPI PRO concentre principalement ses efforts sur les marchés primaires et secondaires solides au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario tout en misant sur une exposition sélective dans l'Ouest canadien.

